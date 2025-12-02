'Sueños de Libertad', avance capítulo del miércoles 3 de diciembre: al descubierto la farsa de Gabriel

'Sueños de libertad' vive su mejor momento en Antena 3 pues de hecho hace unos días registró un grandioso 15,5% de cuota de pantalla y una media de 1.330.000 espectadores demostrando por qué es la serie líder de la televisión. La serie no para de renovarse con la entrada de nuevos actores y el fichaje de Malú para poner voz a la nueva sintonía de la ficción.

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', la madre de Gabriel se presentaba en Toledo y ponía patas arriba a los De La Reina. Tras verla, Damián y Begoña se quedaban completamente en shock pues creían que la mujer estaba muerta. Y cuando Gabriel descubría que su madre se ha presentado en casa de los De La Reina se teme lo peor.

Marta y Cloe regresaban de su cita cultural y la actitud de coqueteo del guía y la francesa dejaba descolocada a la De La Reina. Mientras, Tasio trataba de recomponer su relación con Carmen pero sus salidas nocturnas han provocado que su mujer tema que caiga en sus problemas del pasado y ambos siguen teniendo desencuentros.

Joaquín y Digna continuaban sacando adelante su nuevo negocio de embalaje con el que están empezando a tener éxito. Tras recibir un primer encargo, comenzaban los nervios por no poder sacar adelante el trabajo pues les exigirá un esfuerzo extra. Paralelamente, Damián decidía perdonar a Digna y ambos terminaban reconciliándose.

La llegada de Delia Márquez provocaba tensiones entre Gabriel y su familia. Así, Begoña se sentía completamente engañada por su recién marido y aunque el abogado trataba de explicarse, ella se sentía muy dolida y no se lo terminaba de creer. Mientras Damián también se sentía traicionado por su sobrino al haberles mentido a todos. Y Gabriel trataba de sonsacar a su madre el motivo de su visita a Toledo.

María le dejaba claro a Andrés que no necesita nada de su familia y que a partir de ahora quiere ser libre. Cristina se sentía decepcionada con Beltrán tras descubrir que alguien ha ido hablando de su adopción en Madrid. Por su parte, Gema trataba de ocultar a Luis su preocupación por su peligroso embarazo.

Pero qué ocurrirá en el capítulo 450 de 'Sueños de libertad', que Antena 3 emitirá el miércoles 3 de diciembre? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 450 de 'Sueños de Libertad'

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', Gabriel trata de convencer a Begoña de que Delia es una mujer vengativa y que lo único que quiere es arruinarle la vida, pero ella no entiende cómo puede hablar así de su madre provocando que se abra una brecha en el recién inaugurado matrimonio poniendo al abogado en jaque.

Cloe y Marta siguen con los preparativos del lanzamiento de la nueva fragancia masculina y cuando la francesa intenta tener un detalle con ella, Marta no duda en rechazarlo y pone freno a su relación. En la tienda, Carmen y Tasio pasan de la reconciliación a una nueva discusión en apenas unos minutos tras pedirle que le acompañe a una cena con los franceses.

Delia cree que su llegada a Toledo no ha sido acertada y le pide a Andrés que le ayude a regresar a la residencia pero él insiste en pedirle que se quede animándola a retomar la relación con su hijo. Por su parte, María le reprocha a Gabriel que la llegada de su madre le ponga en problemas pues ambos piensan que Andrés está detrás de esta jugada.

Damián conoce el nuevo negocio de Joaquín y tras verlo no duda en recordar los inicios de Perfumerías De La Reina cuando se asoció con Gervasio. Paralelamente, Gabriel trata de convencer a su tío Damián para que venda parte de la empresa familiar tras abrirse con él y con Marta sobre por qué les mintió sobre la muerte de su madre.

Cristina no duda en encararse con Beltrán por haber revelado el secreto de su adopción sin su consentimiento y le deja claro que no quiere volver a saber nada de él. Por último, Begoña se desahoga con Luz sobre las mentiras de Gabriel y Luis no duda en reprocharle a Andrés las armas sucias que está utilizando para acabar con su primo.