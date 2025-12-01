'Sueños de Libertad', avance capítulo del martes 2 de diciembre: la llegada de Delia pone a Gabriel en jaque

'Sueños de libertad' vive su mejor momento en Antena 3 pues de hecho hace unos días registró un grandioso 15,5% de cuota de pantalla y una media de 1.330.000 espectadores demostrando por qué es la serie líder de la televisión. La serie no para de renovarse con la entrada de nuevos actores y el fichaje de Malú para poner voz a la nueva sintonía de la ficción.

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', Begoña le pedía a Andrés tener la conversación pendiente que tenían y trataba de saber dónde ha estado en realidad pero él se mostraba muy distante con ella y ambos no dudaban en hacerse duros reproches sobre su boda con Gabriel. Después, Marta también regañaba a su hermano por marcharse sin avisar sabiendo lo mal que lo pasó con lo de Fina.

María sorprendía a la familia al anunciar que comienza a trabajar en la fábrica dejando a Damián y Begoña completamente descolocados con este giro en su vida. Por su parte, Carmen se confesaba con David sobre sus miedos porque Tasio pueda recaer en sus viejos hábitos tras las noches de fiesta con los franceses.

En el dispensario, Luz le daba los resultados a Gema de sus pruebas y le anunciaba que está embarazada. Lo peor es que dado su cardiopatía, el embarazo puede poner en riesgo su vida y la mujer no sabe como contárselo a Joaquín. Por otro lado, Manuela intentaba remover la conciencia de Damián y lograba hacerle efecto.

Andrés decidía hablar con Luis y contarle todo lo que ha investigado en Tenerife sobre Gabriel y todo lo que ha descubierto sobre él y tras escucharle, el perfumista empieza a creer que el abogado tiene un lado oscuro. Mientras, Marta le confesaba a Pelayo que ha empezado a notar señales de sentimientos de Cloe hacia ella.

En la colonia, Manuela intervenía cuando un hombre intenta acosar a Mari Paz y le escucha como le llama Paloma. Tras defender a la mujer, la tía de Claudia empieza a sospechar que la joven oculta algo y no dudaba en revelar sus sospechas a su sobrina. Finalmente, Gabriel presionaba a Francisco Cárdenas para que deje en paz a Pelayo pero el político no accedía y dejaba claro que seguirá con sus presiones.

Pero qué ocurrirá en el capítulo 449 de 'Sueños de libertad', que Antena 3 emitirá el martes 2 de diciembre? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 449 de 'Sueños de Libertad'

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', Delia, la madre de Gabriel se presenta en Toledo y pone patas arriba a los De La Reina. Tras verla, Damián y Begoña se quedan completamente en shock pues creían que la mujer estaba muerta. Y cuando Gabriel descubre que su madre se ha presentado en casa de los De La Reina se teme lo peor.

Marta y Cloe regresan de su cita cultural y la actitud de coqueteo del guía y la francesa deja descolocada a la De La Reina. Mientras, Tasio trata de recomponer su relación con Carmen pero sus salidas nocturnas han provocado que su mujer tema que caiga en sus problemas del pasado y ambos siguen teniendo desencuentros.

Joaquín y Digna continúan sacando adelante su nuevo negocio de embalaje con el que están empezando a tener éxito. Tras recibir un primer encargo, comienzan los nervios por no poder sacar adelante el trabajo pues les exigirá un esfuerzo extra. Paralelamente, Damián decide perdonar a Digna y ambos terminan reconciliándose.

La llegada de Delia Márquez provoca tensiones entre Gabriel y su familia. Así, Begoña se siente completamente engañada por su recién marido y aunque el abogado trata de explicarse, ella se siente muy dolida y no se lo termina de creer. Mientras Damián también se siente traicionado por su sobrino al haberles mentido a todos. Y Gabriel trata de sonsacar a su madre el motivo de su visita a Toledo.

María le deja claro a Andrés que no necesita nada de su familia y que a partir de ahora quiere ser libre. Cristina se siente decepcionada con Beltrán tras descubrir que alguien ha ido hablando de su adopción en Madrid. Por su parte, Gema trata de ocultar a Luis su preocupación por su peligroso embarazo.