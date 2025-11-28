'Sueños de Libertad', avance del capítulo del lunes 1 de diciembre: un peligroso embarazo y el descubrimiento sobre Gabriel

'Sueños de libertad' vive su mejor momento en Antena 3 pues de hecho hace unos días registró un grandioso 15,5% de cuota de pantalla y una media de 1.330.000 espectadores demostrando por qué es la serie líder de la televisión. La serie no para de renovarse con la entrada de nuevas actrices, la marcha de otro personaje y el fichaje de Malú para poner voz a la nueva sintonía de la ficción.

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', Gema sufría un fuerte mareo provocando que Luz se alerte sobre su grave estado y decidía avisar al cardiólogo para asegurarse de que la salud de su cuñada no corre peligro.

María estaba dispuesta a dar un giro a su vida tras una conversación con Begoña y se presentaba en la fábrica para pedir una oportunidad laboral y es que quiere dejar atrás la dependencia que tiene de los De La Reina y buscarse un sustento por ella misma. Y Cloe no dudaba en hacerle una propuesta de trabajo. Mientras, Cloe le proponía a Marta tener una cita fuera de la empresa para buscar inspiración para el nuevo perfume.

Cristina decidía confesarse con Claudia y le contaba su preocupación porque Beltrán siga enamorado de ella buscando una nueva oportunidad. Paralelamente, Luis le proponía a la joven un nuevo reto para tratar de animarla. Y Joaquín se mostraba entusiasmado ante los progresos de su negocio de embalaje.

Por su lado, Carmen volvía a mostrarse muy molesta con Tasio porque ha vuelto a disfrutar de una noche de fiesta con los franceses y no dudaba en encararse con él. Pero él trataba de excusarse.

En casa de los De La Reina, Gabriel y Begoña firmaban los papeles para la adopción de Julia con el apoyo de Damián. Y justo entonces, Andrés volvía a Toledo dispuesto a desenmascarar a su primo tras todo lo que ha descubierto en Tenerife al hablar con Delia y no dudaba en decirle a María que no pensaba dejarse engañar por ella nunca más.

Pero qué ocurrirá en el capítulo 448 de 'Sueños de libertad', que Antena 3 emitirá el lunes 1 de diciembre? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 448 de 'Sueños de Libertad'

Gabriel y Francisco Cárdenas en 'Sueños de libertad'

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', Begoña le pide a Andrés tener la conversación pendiente que tenían y trata de saber dónde ha estado en realidad pero él se muestra muy distante con ella y ambos no dudan en hacerse duros reproches sobre su boda con Gabriel. Después, Marta también regaña a su hermano por marcharse sin avisar sabiendo lo mal que lo pasó con lo de Fina.

María sorprende a la familia al anunciar que comienza a trabajar en la fábrica dejando a Damián y Begoña completamente descolocados con este giro en su vida. Por su parte, Carmen se confiesa con David sobre sus miedos porque Tasio pueda recaer en sus viejos hábitos tras las noches de fiesta con los franceses.

En el dispensario, Luz le da los resultados a Gema de sus pruebas y le anuncia que está embarazada. Lo peor es que dado su cardiopatía, el embarazo puede poner en riesgo su vida y la mujer no sabe como contárselo a Joaquín. Por otro lado, Manuela intenta remover la conciencia de Damián y logra hacerle efecto.

Andrés decide hablar con Luis y contarle todo lo que ha investigado en Tenerife sobre Gabriel y todo lo que ha descubierto sobre él y tras escucharle, el perfumista empieza a creer que el abogado tiene un lado oscuro. Mientras, Marta le confiesa a Pelayo que ha empezado a notar señales de sentimientos de Cloe hacia ella.

En la colonia, Manuela interviene cuando un hombre intenta acosar a Mari Paz y le escucha como le llama Paloma. Tras defender a la mujer, la tía de Claudia empieza a sospechar que la joven oculta algo y no duda en revelar sus sospechas a su sobrina. Finalmente, Gabriel presiona a Francisco Cárdenas para que deje en paz a Pelayo pero el político no accede y deja claro que seguirá con sus presiones.