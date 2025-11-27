'Sueños de Libertad', avance del capítulo del viernes 28 de noviembre: el regreso de Andrés y el coqueteo de Cloe y Marta

'Sueños de libertad' vive su mejor momento en Antena 3 pues de hecho hace unos días registró un grandioso 15,5% de cuota de pantalla y una media de 1.330.000 espectadores demostrando por qué es la serie líder de la televisión. La serie no para de renovarse con la entrada de nuevas actrices, la marcha de otro personaje y el fichaje de Malú para poner voz a la nueva sintonía de la ficción.

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', Luz se mostraba muy preocupada por el estado de Gema y no dudaba en advertirla para que se someta a una revisión y guarde reposo, pero su cuñada se niega. También María se negaba a dejarse ayudar tanto por Damián como por Begoña ante su última caída.

Andrés llamaba a casa para tranquilizar a su familia y pedirles que no se preocupen y que tardará en volver. Paralelamente, el De La Reina se encontraba en un compromiso después de que Delia descubriera que le ha engañado. Tras ello, Andrés optaba por contarle toda la verdad y la mujer se queda en shock al saber que va a ser abuela. Y además mostraba su sorpresa al ver que su hijo ha perdonado a Damián a pesar de todo el daño que le hizo a su hermano Bernardo.

Carmen se mostraba distante con Tasio después de que su marido disfrutara de una noche de fiesta y libertinaje con los franceses pues temía que vuelva a ser como era en el pasado. Mientras, Cloe y Marta seguían mostrándose cada vez más cómplices al trabajar en el lanzamiento del nuevo perfume.

Pelayo informaba a Gabriel y Marta de que no va a poder ayudarles para evitar la multa debido a las amenazas de Francisco Cárdenas y terminaba enfrentándose con el abogado.

Tras decidir mantenerse en el laboratorio, Luis conseguía junto a Begoña y Luz convencer a una farmacéutica para sacar adelante su ungüento para la piel con las condiciones que ellas pedían. Mientras, Cristina descubría que Beltrán sigue enamorado de ella y por ello ha cancelado su boda con Loreto.

Pero qué ocurrirá en el capítulo 447 de 'Sueños de libertad', que Antena 3 emitirá el viernes 28 de noviembre? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 447 de 'Sueños de Libertad'

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', Gema sufre un fuerte mareo provocando que Luz se alerte sobre su grave estado y decide avisar al cardiólogo para asegurarse de que la salud de su cuñada no corre peligro.

María está dispuesta a dar un giro a su vida tras una conversación con Begoña y se presenta en la fábrica para pedir una oportunidad laboral y es que quiere dejar atrás la dependencia que tiene de los De La Reina y buscarse un sustento por ella misma. Y Cloe no duda en hacerle una propuesta de trabajo. Mientras, Cloe le propone a Marta tener una cita fuera de la empresa para buscar inspiración para el nuevo perfume.

Cristina decide confesarse con Claudia y le cuenta su preocupación porque Beltrán siga enamorado de ella buscando una nueva oportunidad. Paralelamente, Luis le propone a la joven un nuevo reto para tratar de animarla. Y Joaquín se muestra entusiasmado ante los progresos de su negocio de embalaje.

Por su lado, Carmen vuelve a mostrarse muy molesta con Tasio porque ha vuelto a disfrutar de una noche de fiesta con los franceses y no duda en encararse con él. Pero él trata de excusarse.

En casa de los De La Reina, Gabriel y Begoña firman los papeles para la adopción de Julia con el apoyo de Damián. Y justo entonces, Andrés vuelve a Toledo dispuesto a desenmascarar a su primo tras todo lo que ha descubierto en Tenerife al hablar con Delia y no duda en decirle a María que no piensa dejarse engañar por ella nunca más.