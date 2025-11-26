'Sueños de Libertad', avance del capítulo del jueves 27 de noviembre: la verdad sobre Gabriel y alerta por la salud de Gema

'Sueños de libertad' vive su mejor momento en Antena 3 pues de hecho hace unos días registró un grandioso 15,5% de cuota de pantalla y una media de 1.330.000 espectadores demostrando por qué es la serie líder de la televisión. La serie no para de renovarse con la entrada de nuevas actrices, la marcha de otro personaje y el fichaje de Malú para poner voz a la nueva sintonía de la ficción.

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', Gabriel se enteraba por el dueño de Brossard que hay alguien que le está investigando en París y tanto él como María llegaban a la conclusión de que puede ser Andrés y que por tanto ha recuperado la memoria y sabe que fue él quién saboteó la sala de calderas. Aunque el abogado cree que tiene que ser otra persona.

Pero la realidad es que Andrés estaba en Tenerife conociendo a la madre de Gabriel tratando de conseguir información sobre su primo y saber quién es en realidad. Así se hacía pasar por un amigo para descubrir cosas de su pasado. Pero la mujer le decía que hace tiempo que no sabe de su hijo y que solo le paga su estancia en la residencia.

Después de enterarse por Gaspar de la situación familiar de Cristina, la joven terminaba hablándole de Irene y José. Por su parte, Cloe y Marta seguían acercándose cada vez más hasta llegar a hablar de asuntos más íntimos y alejados del trabajo. Y Marta no dudaba en pedirle a Pelayo que intervenga para solucionar el tema de la multa.

Joaquín se enfrentaba a su primer gran escollo con su empresa de embalaje porque una de las máquinas tiene un gran fallo. Aunque después recibía la mejor de las noticias cuando le informan de que su empresa ha conseguido la exclusividad del uso del papel de burbujas en todo el país. Por si fuera poco, tanto Luis como Luz decidían ayudarle económicamente para financiar el arreglo de la troqueladora. Por otro lado, finalmente, Luis decidía encararse con Cloe por el tema del perfume y opta por seguir luchando y no dimitir de su puesto. Y Digna no dudaba en animar a Damián.

La delegación francesa de Brossard llegaba a Perfumerías De La Reina y quedan encandilados. Después, se desplazaban a la cantina para disfrutar de una noche de fiesta que hace que Carmen se sienta muy incómoda por su actitud de libertinaje. Por último, Pelayo recibía la visita de Francisco Cárdenas, quien fuera su adversario en el nombramiento como gobernador civil, y que llegaba con ganas de vengarse tras descubrir sus artimañas.

Pero qué ocurrirá en el capítulo 446 de 'Sueños de libertad', que Antena 3 emitirá el jueves 27 de noviembre? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 446 de 'Sueños de Libertad'

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', Luz se muestra muy preocupada por el estado de Gema y no duda en advertirla para que se someta a una revisión y guarde reposo, pero su cuñada se niega. También María se niega a dejarse ayudar tanto por Damián como por Begoña ante su última caída.

Andrés llama a casa para tranquilizar a su familia y pedirles que no se preocupen y que tardará en volver. Paralelamente, el De La Reina se encuentra en un compromiso después de que Delia descubra que le ha engañado. Tras ello, Andrés opta por contarle toda la verdad y la mujer se queda en shock al saber que va a ser abuela. Y además muestra su sorpresa al ver que su hijo ha perdonado a Damián a pesar de todo el daño que le hizo a su hermano Bernardo.

Carmen se muestra distante con Tasio después de que su marido disfrutara de una noche de fiesta y libertinaje con los franceses pues teme que vuelva a ser como era en el pasado. Mientras, Cloe y Marta siguen mostrándose cada vez más cómplices al trabajar en el lanzamiento del nuevo perfume.

Pelayo informa a Gabriel y Marta de que no va a poder ayudarles para evitar la multa debido a las amenazas de Francisco Cárdenas y termina enfrentándose con el abogado.

Tras decidir mantenerse en el laboratorio, Luis consigue junto a Begoña y Luz convencer a una farmacéutica para sacar adelante su ungüento para la piel con las condiciones que ellas pedían. Mientras, Cristina descubre que Beltrán sigue enamorado de ella y por ello ha cancelado su boda con Loreto.