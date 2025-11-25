'Sueños de Libertad', avance del capítulo del miércoles 26 de noviembre: Andrés descubre el pasado de Gabriel

'Sueños de libertad' vive su mejor momento en Antena 3 pues de hecho hace unos días registró un grandioso 15,5% de cuota de pantalla y una media de 1.330.000 espectadores demostrando por qué es la serie líder de la televisión. La serie no para de renovarse con la entrada de nuevas actrices, la marcha de otro personaje y el fichaje de Malú para poner voz a la nueva sintonía de la ficción.

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', la desaparición de Andrés tiene a toda su familia muy preocupada, especialmente Damián. Tras ello, Begoña decidía sincerarse con él y le contaba toda la discusión que tuvo con él poco antes de su boda y él le confesaba que su hijo intentó llegar a la boda con intención de detenerla.

Mientras, Joaquín compartía su felicidad con Gema y Teo con los progresos de su nuevo negocio. Aunque Gema se mostraba un tanto cansada y su marido temía que todo sea por culpa de su cardiopatía. Paralelamente, Luis estallaba en el laboratorio cuando Cristina le mostraba que Brossard ha comercializado el perfume que ellos crearon y que les robaron. Tras ello, el perfumista decidía renunciar y dimitir pese a que Cristina trata de impedirlo. Una decisión que sorprendía también a su familia.

Gabriel le informaba a Marta de que el ayuntamiento les ha puesto una multa por un error administrativo en la obra para reconstruir la caldera y le proponía recurrir a Pelayo para que les ayude a evitar tener que pagar la multa. Asimismo, el abogado tenía un fuerte desencuentro con María cuando le reprocha que siga enamorada de Andrés.

En la fábrica, todos se preparaban para la llegada de una delegación de Brossard y Cloe no dudaba en pedirle a Carmen y Tasio que le ayuden para ofrecer una imagen impecable a los franceses. Por otro lado, la francesa volvía a mostrar un acercamiento y complicidad con Marta al pedirle su colaboración en la distribución de Lavanda del Rey.

Después de su conversación con Damián, Begoña se abría con Luz y le mostraba su preocupación por Andrés. Finalmente, Andrés viajaba hasta Tenerife para seguir la pista que le dio el detective y trata de encontrar a la madre de Gabriel, a la que todos daban por muerta.

Pero qué ocurrirá en el capítulo 445 de 'Sueños de libertad', que Antena 3 emitirá el miércoles 26 de noviembre? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 445 de 'Sueños de Libertad'

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', Gabriel se entera por el dueño de Brossard que hay alguien que le está investigando en París y tanto él como María llegan a la conclusión de que puede ser Andrés y que por tanto ha recuperado la memoria y sabe que fue él quién saboteó la sala de calderas. Aunque el abogado cree que tiene que ser otra persona.

Pero la realidad es que Andrés está en Tenerife conociendo a la madre de Gabriel tratando de conseguir información sobre su primo y saber quién es en realidad. Así se hace pasar por un amigo para descubrir cosas de su pasado. Pero la mujer le dice que hace tiempo que no sabe de su hijo y que solo le paga su estancia.

Después de enterarse por Gaspar de la situación familiar de Cristina, la joven termina hablándole de Irene y José. Por su parte, Cloe y Marta siguen acercándose cada vez más hasta llegar a hablar de asuntos más íntimos y alejados del trabajo. Y Marta no duda en pedirle a Pelayo que intervenga para solucionar el tema de la multa.

Joaquín se enfrenta a su primer gran escollo con su empresa de embalaje porque una de las máquinas tiene un gran fallo. Aunque después recibe la mejor de las noticias cuando le informan de que su empresa ha conseguido la exclusividad del uso del papel de burbujas en todo el país. Por si fuera poco, tanto Luis como Luz deciden ayudarle económicamente para financiar el arreglo de la troqueladora. Por otro lado, finalmente, Luis decide encararse con Cloe por el tema del perfume y opta por seguir luchando y no dimitir de su puesto. Y Digna no duda en animar a Damián.

La delegación francesa de Brossard llega a Perfumerías De La Reina y quedan encandilados. Después, se desplazan a la cantina para disfrutar de una noche de fiesta que hace que Carmen se sienta muy incómoda por su actitud de libertinaje. Por último, Pelayo recibe la visita de Francisco Cárdenas, quien fuera su adversario en el nombramiento como gobernador civil, y que llega con ganas de vengarse tras descubrir sus artimañas.