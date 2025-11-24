'Sueños de Libertad', avance del capítulo del martes 25 de noviembre: el verdadero paradero de Andrés y una dimisión

'Sueños de libertad' vive su mejor momento en Antena 3 pues de hecho hace unos días registró un grandioso 15,5% de cuota de pantalla y una media de 1.330.000 espectadores demostrando por qué es la serie líder de la televisión. La serie no para de renovarse con la entrada de nuevas actrices, la marcha de otro personaje y el fichaje de Malú para poner voz a la nueva sintonía de la ficción.

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', Andrés conducía con rapidez para llegar hasta la iglesia en la que Gabriel y Begoña se están dando el sí quiero. Sin embargo, cuando llegaba ya no puede hacer nada pues la ceremonia ya ha concluido. Tras ello, regresaba abatido a casa y le comunicaba la noticia al resto de los de La Reina que tampoco se no toman bien al sentirse apartados. Tampoco Digna entiende el movimiento al enterarse.

En la fábrica, Cloe y Marta continuaban con el rediseño de los uniformes de las dependientas y poco a poco empezaba a ver una gran complicidad entre ambas llegando incluso al coqueteo. Mientras, Cristina se desahogaba con Claudia y le contaba que Luis está pensando en dejar la empresa siguiendo los pasos de Joaquín. Pero lo peor llegaba cuando la joven descubría que una de las fragancias de Brossard contiene la misma fórmula que ellos habían creado para Cobeaga.

Por si fuera poco, Beltrán volvía a buscar a Cristina para anunciarle que ha decidido paralizar su próxima boda provocando que su ex considere que ha actuado como un canalla con su pareja y él le confiesa que está confundido. Por su parte, Mari Paz compartía con Claudia que está teniendo algunos problemas para integrarse en la casa cuna.

Andrés recibía una llamada de Ángel Ruiz para contarle que tiene una información crucial sobre el pasado de Gabriel. Es entonces cuando decidía marcharse de viaje sin contarle nada a nadie pese a los intentos de María de tratar de pedirle que no se marchara.

Finalmente, María, completamente hundida se abría en canal con Manuela y le daba las gracias por darle la mano y le confesaba que está casada con un hombre que le repudia y compartía el odio que tiene porque Begoña está consiguiendo todo lo que ella deseaba.

Pero qué ocurrirá en el capítulo 444 de 'Sueños de libertad', que Antena 3 emitirá el martes 25 de noviembre? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 444 de 'Sueños de Libertad'

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', la desaparición de Andrés tiene a toda su familia muy preocupada, especialmente Damián. Tras ello, Begoña decide sincerarse con él y le cuenta toda la discusión que tuvo con él poco antes de su boda y él le confiesa que su hijo intentó llegar a la boda con intención de detenerla.

Mientras, Joaquín muestra su felicidad ante Gema y Teo con los progresos de su nuevo negocio. Aunque Gema se muestra un tanto cansada y su marido teme que todo sea por culpa de su cardiopatía. Paralelamente, Luis estalla en el laboratorio cuando Cristina le muestra que Brossard ha comercializado el perfume que ellos crearon y que les robaron. Tras ello, el perfumista decide renunciar y dimitir pese a que Cristina trata de impedirlo. Una decisión que sorprende también a su familia.

Gabriel le informa a Marta de que el ayuntamiento les ha puesto una multa por un error administrativo en la obra para reconstruir la caldera y le propone recurrir a Pelayo para que les ayude a evitar tener que pagar la multa. Asimismo, el abogado tiene un fuerte desencuentro con María cuando le reprocha que siga enamorada de Andrés.

En la fábrica, todos se preparan para la llegada de una delegación de Brossard y Cloe no duda en pedirle a Carmen y Tasio que le ayuden para ofrecer una imagen impecable a los franceses. Por otro lado, la francesa vuelve a mostrar un acercamiento y complicidad con Marta al pedirle su colaboración en la distribución de Lavanda del Rey.

Después de su conversación con Damián, Begoña se abre con Luz y le muestra su preocupación por Andrés. Finalmente, Andrés ha viajado hasta Tenerife para seguir la pista que le dio el detective y trata de encontrar a la madre de Gabriel, a la que todos daban por muerta.