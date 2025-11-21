Así suena la nueva sintonía de 'Sueños de Libertad' cantada por Malú, que tiene ya videoclip oficial

'Sueños de libertad', la serie más vista de la televisión, ha estrenado este viernes el videoclip oficial de Malú interpretando la nueva sintonía de la ficción tomando el relevo de Marwán, que ha puesto voz a la BSO de la serie producida por Diagonal TV.

De esta manera, Malú, una de las voces más relevantes y reputadas de la música en español, y una de las coaches más emblemáticas de 'La Voz', se estrena como voz de la sintonía de la serie que triunfa cada sobremesa en Antena 3.

Malú pone voz a la nueva versión de la sintonía de 'Sueños de libertad', que está compuesto por Marwán junto a Alejando Martínez, Luís Ramiro. Y en el videoclip, la cantante vestida de blanco primero y después de negro hace un recorrido por todos los escenarios de la casa de los De La Reina, uno de los escenarios clave de la ficción.

El videoclip, rodado en el propio plató de la ficción, presenta a Malú interpretando el tema principal con una cuidada puesta en escena musical, de una colaboración única en la ficción española. Una versión que, con su potente presencia escénica, refleja la esencia de 'Sueños de libertad': la lucha por encontrar la propia voz y romper con las ataduras del pasado.

Malú imprime su sello personal en esta nueva interpretación, que muy pronto se convertirá en la banda sonora de los primeros segundos de emisión de ‘Sueños de libertad’. Con su inconfundible voz y una interpretación cargada de sentimiento, la artista aporta una nueva dimensión a la serie y acompañará con su voz las imágenes de la nueva cabecera.