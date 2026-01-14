'Sueños de Libertad', avance del final de temporada de este jueves: tres marchas y una inquietante llamada para Gabriel

'Sueños de libertad' concluirá su segunda temporada este jueves y estrenará la tercera el próximo viernes. Una tercera tanda de episodios que llega con nueva sintonía interpretada por Malú, bajas significativas en su reparto y hasta diez nuevos fichajes.

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', Damián decidía compartir con Digna el chantaje de Gabriel al verse completamente desbordado. Ella le pedía que no se doblegue a su chantaje y que no puede confiar en él pero el patriarca no está dispuesto a que su hija pueda acabar en la cárcel e instaba a Digna a que esté de su lado porque la necesita más que nunca.

Gema ponía a Joaquín al corriente de su encuentro con María y todo el daño que les ha hecho. Al reflexionar sobre cómo su vida se ha desmoronado y cómo no han parado de sufrir, la dependienta le recomendaba a su marido que acepte la propuesta de Salazar y que ha llegado el momento de iniciar una nueva vida juntos con Teo en Barcelona.

Digna dejaba a Gabriel bien claro que antes o después liberarán a Julia de él y que todos se darán cuenta de la clase de persona que es. Mientras, Joaquín aceptaba la propuesta de Salazar y se enfrentaba a su madre y su hermano Luis al negarse a dejar sus acciones a Damián. Por su parte, Marta intentaba disculparse con Chloe pero ella se mostraba muy fría con ella.

Claudia regresaba aliviada tras haber recuperado sus alianzas después del robo de Mari Paz y ponía al corriente a Manuela y Carmen de la enfermedad mental que padece la joven. Mientras, Gaspar le contaba a Manuela que ha decidido marcharse de la colonia y aunque le duele su marcha, lo respeta.

Andrés no lograba localizar a Isabel y aunque no quiere rendirse todo se complicaba cuando recibía una nota de la ex secretaria anunciando que no les apoyará después de las amenazas de Gabriel. Paralelamente, Chloe se enfrentaba con Gabriel y él terminaba consiguiendo que se doblegue al amenazarla con su orientación sexual. Y finalmente, Begoña terminaba acercándose de nuevo a Andrés con un beso.

Pero qué ocurrirá en el capítulo 477 de 'Sueños de libertad', que Antena 3 emitirá el jueves 15 de enero en su horario habitual? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 477 de 'Sueños de Libertad'

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', Damián termina cediendo al chantaje de Gabriel y le vende sus acciones para proteger a Marta. Tras recuperar el diario de su hija, Marta se deshace de él tirándolo al fuego y Damián pone al corriente a toda la familia del sacrificio que ha tenido que hacer para protegerles a todos.

Carmen y Claudia visitan a Gema para tratar de apoyarla en estos duros momentos. Tras sentirse agradecida con ellas, Gema les anuncia su decisión de marcharse a Barcelona con Joaquín para iniciar una nueva vida juntos lejos de la colonia. Mientras, Teo empieza a mostrar sus dudas con su marcha a Barcelona pero tanto Digna como Julia consiguen que esté feliz con su viaje.

En la cantina, todos tienen un bonito detalle con Gaspar tras no conseguir convencerle que se quede. En el invernadero, Luis reflexiona con Luz sobre la decisión de Joaquín de marcharse a Barcelona y deja caer que quizás es el momento de que él siga su camino pues está cansado de la fábrica y de todas las desgracias familiares.

Tras el sacrificio de su padre, Marta trata de proponerle un nuevo trato a Gabriel y tras la negativa de su primo termina demostrando el desprecio que le tiene y lo solo que está. Después, tras descubrir la maniobra de Gabriel con Damián, Chloe decide mostrar su apoyo a Marta a pesar de las amenazas del abogado y ambas terminan fundiéndose en un beso.

Damián comparte con Tasio el chantaje de Gabriel y la venta de sus acciones mientras Digna prepara una cena de despedida para Joaquín, Gema y Teo. Por otro lado, en casa de los De La Reina se producen dos fuertes enfrentamientos entre Begoña y María y Andrés y Gabriel. Finalmente la segunda temporada acaba con la inquietante llamada que recibe Gabriel: alguien está buscando a Beatriz, algo que le pone contra las cuerdas.