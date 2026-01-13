'Sueños de Libertad', avance del capítulo del miércoles 14 de enero: el gran giro con Begoña y Andrés

'Sueños de libertad' concluirá su segunda temporada el jueves y estrenará la tercera el próximo viernes. Una tercera tanda de episodios que llega con nueva sintonía interpretada por Malú, bajas significativas en su reparto y hasta diez nuevos fichajes.

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', Andrés le contaba a Damián y Begoña que a Marta le ha desaparecido su diario con toda su vida íntima con Fina y que está en posesión de Gabriel. Mientras, Damián optaba por callarse el chantaje al que le está sometiendo su sobrino para devolverle el diario a cambio de que le dé sus acciones.

Carmen descubría que Gaspar ha cambiado de idea y está negociando de nuevo la venta de la cantina. Paralelamente, Manuela les pedía ayuda a ambos para sacar a Claudia de su habitación porque Mari Paz la tiene retenida. Tras varios intentos, Claudia conseguía deshacerse de su captora pero Mari Paz terminaba clavándole unas tijeras a Gaspar y la guardia civil la detenía.

Marta le confesaba a Chloe que le han robado su diario íntimo en el que habla de su homosexualidad y de su relación y su miedo a que todo salga a la luz además de todos los conflictos internos que hay en su familia. Lejos de apoyarla, Chloe terminaba reprochando a Marta que no haya sido más cauta y le haya puesto también en peligro a ella.

En casa de los Merino, pese al momento doloroso que atraviesa Joaquín, Digna decidía contarle a su hijo todo lo de Gabriel. Después cuando Gema se enteraba de todo, tomaba la determinación de romper su amistad para siempre con María. Por su parte, Damián decidía ceder ante el chantaje de Gabriel y dejarle todas sus acciones para proteger a Marta y su familia.

Isabel se encontraba con María en la fábrica y no dudaba en advertirle sobre Gabriel. Tras ello, la ex secretaria de Jesús se reunía con el que iba a ser su prometido para dejarle claro que piensa acabar con él. Pero el abogado le sorprendía con una nueva amenaza: ir a por su familia. Algo que provocaba que Isabel empiece a replantearse su alianza con los De La Reina.

Pero qué ocurrirá en el capítulo 476 de 'Sueños de libertad', que Antena 3 emitirá el miércoles 14 de enero en su horario habitual? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 476 de 'Sueños de Libertad'

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', Damián decide compartir con Digna el chantaje de Gabriel al verse completamente desbordado. Ella le pide que no se doblegue a su chantaje y que no puede confiar en él pero el patriarca no está dispuesto a que su hija pueda acabar en la cárcel y le pide a Digna que necesita tenerla más cerca que nunca.

Gema pone a Joaquín al corriente de su encuentro con María y todo el daño que les ha hecho. Al reflexionar sobre cómo su vida se ha desmoronado y cómo no han parado de sufrir, la dependienta le recomienda a su marido que acepte la propuesta de Salazar y que ha llegado el momento de iniciar una nueva vida juntos con Teo en Barcelona.

Digna deja a Gabriel bien claro que antes o después liberarán a Julia de él y que todos se darán cuenta de la clase de persona que es. Mientras, Joaquín acepta la propuesta de Salazar y se enfrenta a su madre y su hermano Luis al negarse a dejar sus acciones a Damián. Por su parte, Marta intenta disculparse con Chloe pero ella se muestra muy fría con ella.

Claudia regresa aliviada tras haber recuperado sus alianzas después del robo de Mari Paz y pone al corriente a Manuela y Carmen de la enfermedad mental que padece la joven. Mientras, Gaspar le cuenta a Manuela que ha decidido marcharse de la colonia y aunque le duele su marcha, lo respeta.

Andrés no logra localizar a Isabel y aunque no quiere rendirse todo se complica cuando recibe una nota de la ex secretaria anunciando que no les apoyará después de las amenazas de Gabriel. Paralelamente, Chloe se enfrenta con Gabriel y él termina consiguiendo que se doblegue al amenazarla con su orientación sexual. Y finalmente, Begoña termina acercándose de nuevo a Andrés con un beso.