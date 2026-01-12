'Sueños de Libertad', avance del capítulo del martes 13 de enero: El triunfo de Gabriel y la Guardia Civil en escena

'Sueños de libertad' concluirá su segunda temporada el jueves y estrenará la tercera el próximo viernes. Una tercera tanda de episodios que llega con nueva sintonía interpretada por Malú, bajas significativas en su reparto y hasta diez nuevos fichajes.

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', tras echarle de la habitación, Gabriel no dudaba en confrontar a Begoña y desafiarla pero ella respondía con firmeza y le dejaba claro que no piensa volver a cometer los mismos errores que con Jesús y que no va a permitir sus amenazas utilizando su embarazo.

Gema despertaba en el hospital tras haber perdido al bebé que esperaba y Joaquín le apoyaba en estos duros momentos. Después, los dos le explicaban a Teo lo sucedido con el bebé y que ya no podrá tener ningún hermanito.

Marta descubría que le han robado el diario íntimo en el que hablaba de su relación con Fina y no dudaba en investigar quién pudo ser. Tras sospechar sobre María, la De La Reina trataba de sonsacarle a su cuñada pero al no conseguirlo se lo contaba a Andrés pues cree que pueden utilizar ese diario en su contra y María le confirmaba que Gabriel le ha chantajeado.

Tras ver que Claudia no ha vuelto de su habitación, Manuela acudía muy preocupada para saber qué ocurre. Justo, la dependienta recibía la visita de Mari Paz oculta bajo una peluca y con intención de retenerla y le pedía que no le diga nada a su tía. Por su lado, Gaspar confirmaba que ha vuelto a tomar la decisión de vender la cantina.

Tasio no dudaba en encararse con Gabriel tras descubrir quién es en realidad y todo lo que ha hecho contra los De La Reina. Mientras, María le contaba a Gabriel que se ha presentado como una víctima de él y ambos volvían a tener un momento íntimo. Mientras, Isabel acudía a ver a Andrés para mostrarle su miedo al desenmascarar al abogado porque no sabe hasta donde puede llegar tras conseguir que la despidan. Finalmente, Gabriel chantajeaba a Damián con entregarle el diario de Marta a cambio de todas sus acciones en la fábrica.

Pero qué ocurrirá en el capítulo 475 de 'Sueños de libertad', que Antena 3 emitirá el martes 13 de enero en su horario habitual? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 475 de 'Sueños de Libertad'

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', Andrés le cuenta a Damián y Begoña que a Marta le ha desaparecido su diario con toda su vida íntima con Fina y que está en posesión de Gabriel. Mientras, Damián opta por callarse el chantaje al que le está sometiendo su sobrino para devolverle el diario a cambio de que le dé sus acciones.

Carmen descubre que Gaspar ha cambiado de idea y está negociando de nuevo la venta de la cantina. Paralelamente, Manuela les pide ayuda a ambos para sacar a Claudia de su habitación porque Mari Paz la tiene retenida. Tras varios intentos, Claudia consigue deshacerse de su captora pero Mari Paz termina clavándole unas tijeras a Gaspar y la guardia civil la detiene.

Marta le confiesa a Chloe que le han robado su diario íntimo en el que habla de su homosexualidad y de su relación y su miedo a que todo salga a la luz además de todos los conflictos internos que hay en su familia. Lejos de apoyarla, Chloe termina reprochando a Marta que no haya sido más cauta y le haya puesto también en peligro a ella.

En casa de los Merino, pese al momento doloroso que atraviesa Joaquín, Digna decide contarle a su hijo todo. Después cuando Gema se entera de todo, toma la determinación de romper su amistad para siempre con María. Por su parte, Damián decide ceder ante el chantaje de Gabriel y dejarle todas sus acciones para proteger a Marta y su familia.

Isabel se encuentra con María en la fábrica y no duda en advertirle sobre Gabriel. Tras ello, la ex secretaria de Jesús se reúne con el que iba a ser su prometido para dejarle claro que piensa acabar con él. Pero el abogado le sorprende con una nueva amenaza: ir a por su familia. Algo que provoca que Isabel empiece a replantearse su alianza con los De La Reina.