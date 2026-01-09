'Sueños de Libertad', avance del capítulo del lunes 12 de enero: el cruel chantaje de Gabriel a Damián

'Sueños de libertad' se encuentra trabajando en su nueva temporada con el fichaje de Malú como nueva voz de su BSO así como la incorporación de nuevos actores como Fernando Andina, Xenia Tostado o Ana Fernández de cara a las próximas semanas.

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', Damián alertaba a Tasio y le revelaba toda la verdad sobre los secretos de Gabriel y su verdadera cara y después es él quien le contaba todo a Carmen para que sepa el peligro que corren con el director dela fábrica. Mientras, Cristina se despedía de Luz y de Luis antes de recoger todas sus cosas con la ayuda de sus padres y ponía rumbo a París.

Pelayo anunciaba a doña Clara y Marta su decisión de marcharse a México junto a Darío. Pero su madre no se lo tomaba bien pues piensa que está cometiendo un grave error. Tras ello, doña Clara no dudaba en buscar a Darío para convencerle de que rechace la oferta de su hijo a cambio de dinero pero él lo rechazaba. Después, la mujer se disculpaba con su hijo antes de que se despida definitivamente de ella y de Marta.

Andrés conseguía que Isabel acceda a reunirse con él. Y aunque de primeras la ex secretaria de Jesús no está por la labor de ayudarle, terminaba accediendo a desenmascarar a Gabriel al conocer la situación de Remedios y que el abogado cuenta con la colaboración de María. Tras ello, Isabel terminaba revelando un detalle clave: Gabriel y Jesús tenían un pacto. Algo que terminaba por dejar devastado a Damián al sentirse completamente traicionado.

Alguien acechaba a Claudia sin que ella lo sepa. Por su lado, Gema sufría un fuerte dolor en la tienda delante de Teo. Carmen llamaba a urgencias y finalmente la dependienta termina perdiendo el bebé y tiene que ser intervenida de urgencia poniendo su vida en peligro.

Finalmente, María le entregaba a Gabriel el diario de Marta en el que revelaba todos los detalles íntimos de su relación con Fina y de cómo Pelayo también es homosexual. Y él cumplía con el pacto y le daba a cambio la carta que la incrimina. Tras ello, ambas se dejan llevar por la pasión.

Pero qué ocurrirá en el capítulo 474 de 'Sueños de libertad', que Antena 3 emitirá el lunes 12 de enero en su horario habitual? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 474 de 'Sueños de Libertad'

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', tras echarle de la habitación, Gabriel no duda en confrontar a Begoña y desafiarla pero ella responde con firmeza y le deja claro que no piensa volver a cometer los mismos errores que con Jesús y que no va a permitir sus amenazas utilizando su embarazo.

Gema despierta en el hospital tras haber perdido al bebé que esperaba y Joaquín le apoya en estos duros momentos. Después, los dos le explican a Teo lo sucedido con el bebé y que ya no podrá tener ningún hermanito.

Marta descubre que le han robado el diario íntimo en el que hablaba de su relación con Fina y no duda en investigar quién pudo ser. Tras sospechar sobre María, la De La Reina trata de sonsacarle a su cuñada pero al no conseguirlo se lo cuenta a Andrés pues cree que pueden utilizar ese diario en su contra y María le confirma que Gabriel le ha chantajeado.

Tras ver que Claudia no ha vuelto de su habitación, Manuela acude muy preocupada para saber qué ocurre. Justo, la dependienta recibe la visita de Mari Paz oculta bajo una peluca y con intención de retenerla y le pide que no le diga nada a su tía. Por su lado, Gaspar confirma que ha vuelto a tomar la decisión de vender la cantina.

Tasio no duda en encararse con Gabriel tras descubrir quién es en realidad y todo lo que ha hecho contra los De La Reina. Mientras, María le cuenta a Gabriel que se ha presentado como una víctima de él y ambos vuelven a tener un momento íntimo. Mientras, Isabel acude a ver a Andrés para mostrarle su miedo al desenmascarar al abogado porque no sabe hasta donde puede llegar tras conseguir que la despidan. Finalmente, Gabriel chantajea a Damián con entregarle el diario de Marta a cambio de todas sus acciones en la fábrica.