'Sueños de Libertad', avance semanal del 19 al 23 de enero: Se descubre el secreto de María y Gabriel y el parto de Begoña

Tras cerrar su segunda temporada, 'Sueños de libertad' estrenaba el pasado viernes la tercera temporada de la ficción con muchas novedades. Por un lado, la serie estrena cabecera con Malú como nueva cantante de la sintonía y además cuenta con más de una decena de nuevos fichajes tras la marcha de hasta tres actores.

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', se hacía un salto temporal de cuatro meses en el que Damián se ha quedado sin su puesto en la empresa y todo ha cambiado. Pero el patriarca está decidido a recuperar su lugar. Asimismo, se descubría que Joaquín le vendió sus acciones en Perfumerías De La Reina a Pablo Salazar, que se instala en Toledo junto a su mujer y sus hijos. Una llegada que puede alterar aún más el equilibrio de poder en la empresa a la espera de saber con quién se aliará si con los De La Reina o con Gabriel.

Mientras, Begoña vive completamente asfixiada en su nueva casa con Gabriel. La realidad es que ambos viven por separado después de que el abogado haya iniciado una relación con María. Aunque ambos tratan de guardar las apariencias delante de Julia para evitar mayores problemas. Paralelamente, Andrés le echaba en cara a María su falta de compromiso con la empresa.

La situación económica de la empresa no pasa por su mejor momento. De hecho, Brossard daba un ultimátum que amenaza el imperio de los de la Reina: si no mejoran los números, se llevará la producción de Toledo. En la tienda, Claudia le ocultaba a Carmen que se siente atraída por un nuevo muchacho que ha llegado a la colonia para encargarse de la cantina.

Marta y Chloe han iniciado una relación sentimental y tratan de mostrarse ilusionadas y felices aunque tengan que llevar su relación en secreto. Por su parte, Andrés trata de intentar que Begoña vuelva a su casa preocupado por su estado a solo unas semanas de dar a luz.

¿Pero qué va a pasar la próxima semana en 'Sueños de libertad'? No te pierdas todas las tramas que transcurrirán en la serie de Antena 3 esta semana del lunes 19 al viernes 23 de enero:

Capítulo 479 de 'Sueños de Libertad' - Lunes 19 de enero

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', Gabriel descubre que Begoña y Andrés han vuelto a verse las caras y el abogado vuelve a mostrar sus celos. Digna visita a Nieves en la nueva casa de los Salazar y ambas mantienen una conversación para ponerse al tanto de sus vidas y sus respectivas familias. Mientras, alguien llama a casa de los Salazar pero nadie responde.

Por otro lado, Luz y Luis regresan de Barcelona con buenas noticias sobre la situación de Joaquín, Gema y Teo. Pero al conocer la grave situación de la empresa, la felicidad de Luis se ve truncada. Mientras, Miguel Salazar llega a la colonia para entregarle unos documentos a su hijo y conoce a Luz, que se queda descolocada con la actitud del joven.

En la fábrica, Tasio abre la posibilidad de conseguir un cliente importante de una naviera para evitar que la producción se traslade a Marruecos. Después, Tasio tiene un fuerte desencuentro con Salva en la cantina al negarse a atender a todos los trabajadores que se han aglomerado a la hora de comer. Por su lado, Manuela está sobrepasada con el trabajo en la casa de los De la Reina, por lo que ella y Digna acuerdan contratar a una nueva sirvienta que la ayude.

Tras un desencuentro con Chloe, Gabriel le insta a abandonar la fábrica. Y Pablo Salazar se reúne con el director para presentarle un paquete de medidas para tratar de reflotar la empresa y sus problemas económicos. Pero Gabriel se muestra inflexible y rechaza cualquier tipo de ayuda porque tiene claro que la solución es exportar a México.

Por su parte, Andrés descubre que Gabriel le mintió sobre una reunión con un proveedor y tras exponerlo con Damián, ambos acuerdan pedirle al detective Ángel Ruiz que investigue al abogado sin saber que lo que oculta es su relación con María. Finalmente, Miguel anuncia a sus padres que su hermana Mabel ha abandonado la universidad para vivir con su novio en Gerona y hacer un curso de alfarería.

Capítulo 480 de 'Sueños de Libertad' - Martes 20 de enero

Begoña acude al dispensario para una revisión rutinaria de su embarazo y se reencuentra con Luz tras su vuelta de Barcelona. La doctora le pone al corriente de que hay varios laboratorios interesados en los productos que están desarrollando. En la tienda, Claudia le confiesa a Carmen su atracción por Salva y ambas tratan de interrogar al cantinero para saber si está soltero con poco éxito.

Pablo Salazar se muestra indignado ante la actitud de su hija Mabel y su decisión de dejar la carrera y haberse ido a Gerona a vivir con su novio. Mientras, Nieves trata de calmar a su marido y le pide esperar a hablar con ella y conocer al muchacho. Tras la llegada de Mabel, Salazar le impone a su hija que se quede en Toledo con ellos impidiéndole volver con su novio.

Tasio comparte con Damián los planes que tiene para tratar de sacar a la fábrica de la ruina económica y su padre se ofrece a ayudarle para sacar adelante el proyecto. Paralelamente, Digna y Begoña tratan de ayudar a la amiga de Julia por las heridas que le han causado otros niños y la enfermera trata de hablar con la madre de la niña, que le confiesa su dura historia personal.

Cloe y Marta comparten un momento íntimo en el parque y la francesa trata de reconfortar a su pareja y le cuenta que en Brossard empiezan a cuestionar que Gabriel sea la persona adecuada para sacar adelante la empresa. Tras ello, Marta decide plantarle cara a su primo, pero Cloe le pide ir con calma por miedo a que Gabriel pueda desenmascarar su vida íntima.

Andrés le cuenta a Damián que el detective Ángel Ruiz ha descubierto que Gabriel tiene una amante y que ese dato puede servirles para acabar con él. Después, Damián acude a la fábrica para actualizarle a Tasio lo que ha avanzado en el asunto de la naviera. Pero todo se complica con la irrupción de Gabriel, que termina encarándose con su tío y le expulsa de la empresa.

Capítulo 481 de 'Sueños de Libertad' - Miércoles 21 de enero

Tras descubrir la humillación de Gabriel a Damián, Marta insiste a Cloe con su plan de arrebatarle la dirección a su primo, pero la francesa vuelve a pararle los pies pues cree que hay que ir con pudor y ambas terminan teniendo un nuevo enfrentamiento.

Digna trata de ayudar a Manuela para elegir a la sustituta de Tere en la casa de los De La Reina y le impone contratar a Paula Maceda, una joven que ha sido recomendada por unos amigos. Sin embargo, el primer encuentro de la nueva doncella con Manuela es bastante tenso y parece que la relación entre ambas no va a ser la mejor. Mientras, Paula encuentra en Eduardo, el chófer, un aliado.

Pablo Salazar ve cómo Gabriel fracasa en su intento de cerrar un acuerdo con unos mexicanos. Tras ello, Tasio llega para presentar el trato al que ha llegado con una naviera con ayuda de Damián. Una iniciativa que convence a Salazar haciendo que Tasio se lleve un tanto delante de Gabriel. Por su parte, Miguel sorprende a su hermana Mabel intentado marcharse a Barcelona y trata de mediar entre ella y sus padres.

Don Agustín no duda en reprender a Digna por convivir con Damián en la misma casa y la relación que mantiene con él. Mientras, Begoña le pide al párroco que haga algo para ayudar a Alejandra, la amiga de Julia, y su madre Virginia justo cuando empieza a sentir algunas contracciones.

Poco después, al ver a Begoña con fuertes dolores, Andrés le ayuda a subir a su antigua habitación para que pueda descansar. Finalmente, Begoña rompe aguas y Luz llega rápidamente a la casa para asistir su embarazo mientras Andrés no se separa de su lado. Y Digna trata de localizar a Gabriel, pero está completamente desaparecido, porque está de camino a Madrid para encontrarse en secreto con María.

Capítulo 482 de 'Sueños de Libertad' - Jueves 22 de enero

Begoña da luz a Juan mientras Gabriel disfruta en el hotel de Madrid de un encuentro con María completamente ajeno a la llegada de su primer hijo. Tras el nacimiento del bebé, Andrés comparte un momento muy bonito con Juan y Begoña justo cuando Gabriel irrumpe reclamando su lugar como padre y pidiendo llevar a su esposa a casa, aunque ella sigue convaleciente.

Pablo Salazar decide enviar a Brossard un informe con sus ideas y medidas financieras para salir de la crisis sin esperar a Gabriel. Y paralelamente, el empresario decide conversar con Tasio sobre la empresa y sobre cuestiones familiares. Tras la llegada de Gabriel, Salazar le confiesa que ha actuado a sus espaldas provocando la ira del abogado.

En casa de los De La Reina, Manuela muestra su preocupación por la actitud de Paula ante Eduardo. Y tras el consejo del chófer, decide mostrarle su malestar a Digna, que no duda en dar la cara por la joven. Después, Manuela se desahoga con Claudia de sus problemas con la nueva doncella aunque su sobrina está más pendiente de Salva.

Por su parte, Miguel descubre que su artículo médico no ha sido publicado porque le falta sensibilidad y él se muestra sin ganas de seguir luchando, pero su hermana Mabel trata de convencerle para que no tire la toalla. Después, Pablo y Nieves deciden olvidarse de sus problemas dejándose llevar por un momento íntimo. Pero todo se complica cuando una llamada de alguien del pasado amenaza con poner en riesgo la felicidad de los Salazar.

Tras la petición de Begoña de mantenerse en la mansión, Gabriel le exige a su tío Damián una habitación para poder pasar la noche y para evitar conflictos el patriarca termina aceptando. Mientras, Begoña y María tienen un fuerte desencuentro cuando la pilla con su bebé en brazos sin su consentimiento. Y finalmente, Andrés y Damián se enteran de que la amante de Gabriel es María tras un informe de Ángel Ruiz con fotografías de ambos.

Capítulo 483 de 'Sueños de Libertad' - Viernes 23 de enero

Nieves celebra el día de su cumpleaños con un regalo de su marido. Mientras, Mabel junta a su madre y a su hermano para contarles que ha tomado la decisión de estudiar periodismo. Un nuevo arrebato que puede suponer un nuevo quebradero de cabeza en la familia.

En la colonia, Claudia y Carmen tratan de que Tasio de su brazo a torcer para acercar posturas con Salva. Pero Tasio se muestra reticente a tender puentes pues teme que una disculpa hacia el nuevo dueño de la cantina le haga parecer débil.

El nacimiento de Juan provoca que Gabriel se muestre frío y distante con María. Con miedo a que todo salga a la luz, el abogado trata de mostrarse más cariñoso con Begoña cumpliendo con su papel de padre y marido perfecto. Pero Begoña es incapaz de olvidarse de todo el daño que ha provocado Gabriel.

Por su parte, María se encara con Manuela por no atender a sus peticiones y haber descuidado su trabajo. Todo es por culpa de que la gobernanta se niega a pedirle ayuda a Paula porque no termina de fiarse de la nueva doncella. Y la joven termina consolándose con Eduardo.

Tras descubrir que Gabriel y María tienen una relación secreta, Damián y Andrés debaten cómo actuar a partir de ahora y Damián no duda en defender que lo que tienen que hacer es denunciar a María por adúltera. Pero Andrés no quiere que su mujer termine en la cárcel porque se siente culpable. Finalmente, tras el informe de Salazar, en Brossard deciden nombrarle director financiero de Perfumerías De La Reina provocando un gran estupor entre todos los accionistas.