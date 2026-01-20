Los 4 personajes de 'Sueños de Libertad' que se despiden de la serie tras dos temporadas: "Va a ser muy complicado"

'Sueños de libertad' estrenaba el pasado viernes su tercera temporada en Antena 3. Una nueva tanda de episodios marcada por la marcha de hasta cuatro actores de su reparto: Javier Beltrán (Joaquín), Agnès Llobet (Gema), Nicolás Rodicio (Teo) y Antonio Romero (Gaspar).

Cuatro marchas que han sido suplidas con más de diez fichajes que se incorporan a las tramas de 'Sueños de libertad'. Fernando Andina, Itziar Atienza, Xenia Tostado, Ana Carlota Fernández, Marco H. Medina, Delia Brufau, Javier Lara, Carlos Troya, Marina Orta, Laura Rozalén y Alberto Lozano son las nuevas incorporaciones al elenco protagonista.

Javier Beltrán, Agnès Llobet y Nicolás Rodicio dicen adiós a 'Sueños de libertad' tras completar el arco argumental de sus personajes. Joaquín y Gema deciden marcharse a Barcelona con Teo para iniciar una nueva vida tras recibir una propuesta para seguir sacando adelante su propio negocio de embalaje.

Javier Beltrán ha interpretado un papel que ha tenido sus luces y sus sombras pues Joaquín pasó de ser la mano derecha de su primo Jesús (Alain Hernández) a ser el director de Perfumerías De La Reina y estar a punto de cumplir el sueño de su padre de crear un balneario. Además ha conseguido formar una familia junto a Gema y Teo pese al golpe de la pérdida del bebé que esperaban.

Para Javier Beltrán interpretar a Joaquín Merino ha sido "una aventura fascinante que volvería a hacer". "De como empezó a como acabó le han pasado mil cosas y de todos los colores, estoy muy agradecido a los guionistas y dirección por poder hacer un personaje con tantos matices", recalca. "Hemos hecho una familia muy bonita", añade sobre su relación con su familia en la ficción.

"Ha sido un regalo porque he estado rodeado de un equipo maravilloso. Se me acaban los elogios para Agnès, mi madre Ana Fernández que ha sido un honor tenerla delante, a mi hermano Guille Barrientos que lo quiero mogollón y a todo el elenco", asegura el actor. "A los espectadores muchas gracias por vernos cada tarde, sin vosotros no somos nada. Mil gracias, que sigáis acompañándonos cada tarde esté quién esté explicando esta bonita historia", concluye.

Por su parte, su mujer en la ficción, la actriz Agnès Llobet se muestra satisfecha por lo que ha hecho con Gema y por cómo han podido cerrar sus tramas. "Espero que le guste a la mayoría como se cuenta este final. Javi, Nico y yo hemos intentado dejarnos la piel y el alma con pequeñas aportaciones para cerrar de la manera más honesta posible", destaca la actriz. "Me siento muy afortunada y con mucha sensación de gratitud, para mí 'Sueños' ha sido mi proyecto de volver a trabajar tras haber sido madre y estoy muy agradecida por la acogida con el equipo de Diagonal, es familia, me he sentido respetada y valorada como actriz", termina diciendo.

Mientras que el pequeño Nicolás Rodicio también dice adiós a 'Sueños de libertad' tras haber sido el último en incorporarse a la familia Merino. "Interpretar a Teo ha sido un verdadero gusto, poder estar seis meses con gente tan maja ha sido un gusto. He aprendido mucho de los técnicos y también a nivel teatral de los actores porque son muy buenos", confiesa.

"Me he divertido mucho con Amanda y con los Merino", añade. Una de las tramas que más ha disfrutado fue la de cuando le enseñan a pelear o cuando viajó en tren. "Yo vengo de hacer comedia y sabía que esto era drama y me ha gustado bastante", añade. "Estoy contento porque lo he hecho bien pero ha sido duro dejar esto y va a ser muy complicado después de seis meses", termina diciendo.

Finalmente, otro de los actores que dice adiós a 'Sueños de libertad' tras haber estado desde el principio de la serie es Antonio Romero. El actor que ha dado vida a Gaspar, el dueño de la cantina se marcha después de haber completado un arco argumental muy bonito después de superar la enfermedad que pensaba que tenía al tener unos problemas de demencia.

"Es un personaje que se ha transformado. Es un personaje que sigue manteniendo la naturaleza del principio, es alguien que busca el amor. Su odisea ha sido encontrar a alguien que le haga feliz. Y lo bonito para un actor es que un personaje sufra y lo pase mal y en este caso que Gaspar lo pase mal hace que renazca la comedia porque no pueden pasarle más cosas", señala el intérprete. "El desasosiego de Gaspar ha desaparecido y le da otro valor a la vida tras escapar de la muerte y de la demencia", concluye.