Entrevista a Verónica Sánchez, protagonista de 'Las Hijas de la Criada', la adaptación de la novela de Sonsoles Ónega

'Las hijas de la criada' llega a la pequeña pantalla como un sólido drama de época que hunde sus raíces en los secretos familiares, la desigualdad social y la lucha de las mujeres del siglo XX. En esta entrevista exclusiva para El Televisero, el elenco destaca que incluso el título de la serie encierra múltiples capas: “Es literal, pero también muy metafórico: hay hijas, hay madres y hay criadas… ya te da pistas”, explica la actriz Carlota Baró, sobre la historia que transita entre Cuba y Galicia y que, según también Martina Cariddi, retrata un tiempo lleno de “enredos y secretos” donde las mujeres debían pelear por su lugar en el mundo.

El reparto da vida a personajes que recorren más de tres décadas, desde 1900 hasta 1932, en un contexto histórico marcado por diferencias de clase y tensiones sociales. Y entre todas estas tramas, Verónica Sánchez interpreta a la protagonista Inés, un personaje lleno de contrastes: “Es una mujer muy progresista, con conciencia social, pero al mismo tiempo muy conservadora en el amor”, nos explica, destacando lo que la hace tan compleja. A su alrededor, Catalina, a quien Martini Cariddi describe como “una rockstar de la época”; y Clara, la hija de la criada, encarnada por Judith Fernández, afrontan un viaje vital repleto de heridas, identidad, resistencia y crecimiento personal.

La experiencia de rodar la adaptación de la novela de Sonsoles Ónega ha sido profundamente emocional para sus protagonistas, que reconocen sentir un vínculo especial con el universo creado por la autora. “Nos miraba y decía: ‘Sois como os imaginaba’. Fue muy emocionante”, recuerda Judith Fernández. Una serie que honra las historias de las mujeres de generaciones pasadas, reivindica su lucha y ofrece personajes llenos de matices en un entorno tan bello como brutal. La ficción se estrenó el 30 de noviembre y, desde entonces, ofrece un capítulo cada domingo en Atresplayer, la plataforma de streaming de Atresmedia.

'Las hijas de la criada' es una de las grandes propuestas de Atresmedia para esta temporada televisiva. ¿Cómo habéis vivido esta serie y por qué el título es tan importante?

CARLOTA BARÓ - 'Las hijas de la criada' es un título literal de lo que pasa, pero también es bastante metafórico. Es decir, hay unas hijas en plural. Lo digo, hay unas madres. Hay unas criadas, por lo tanto, la palabra criada denota que sirve también a alguien, que hay una señora, entonces, ya te daba pistas.

MARTINA CARIDDI - Es una serie que va sobre la historia de una familia que comienza entre Cuba y Galicia. Parece que no tienen nada que ver, pero ya lo entenderás. Y es algo que yo creo que ocurría mucho en la época, enredos, secretos...

¿De qué época estamos hablando?

MARTINA - Nuestros personajes nacen en el 1900. El primer capítulo es en el 1900. Hasta el 1932, que es todo el recorrido de la serie. Porque hay muchos enredos secretos, es algo que ocurría mucho en la época, yo creo, dentro de que está todo muy ficcionado y muy llevado al extremo. Son cuatro mujeres que luchan todo el rato por su vida.

Ser mujer en el siglo XX, ya de por sí era un riesgo, ¿no?

MARTINA - Exacto, gira mucho en torno a esto, a lo que era ser mujer en la época.

No estamos acostumbrados a ver series de época en las que los criados sean los protagonistas absolutos y menos mujeres en el siglo XX. Verónica Sánchez, cuéntanos ¿cómo has vivido tú este rodaje y cómo ha sido meterte en este personaje?

VERÓNICA SÁNCHEZ - Inés es un regalo de personaje, es una mujer con muchas contradicciones, como decía antes. Es una mujer muy progresista. Es una mujer que sabe que la sociedad espera de ella una serie de cosas, que ella cree que se merece un lugar mejor en la sociedad y al mismo tiempo cree que las mujeres de su pueblo tienen unos derechos que se le están usurpando, pero al mismo tiempo pertenece a una clase alta, entonces lucha por cosas que eso es lo que también le hace grande para hacer mejor la vida de ciertas personas, vida que ella no ha vivido, porque ella siempre nació en el lugar afortunado. Pero aún así tiene esa conciencia social y al mismo tiempo, dentro de su casa, es como conservadora en el amor.

El matrimonio es sagrado, ella es muy creyente y a pesar de saber que dentro de su casa las cosas no funcionan bien, sí que hay lo social, tapar lo que ocurre, luchar por algo que sabe que no está en su mano, también lo hace. Entonces, tiene esas dos aristas muy distintas que me gusta. Si fuera solo heroína social, sería muy plana, me gustan esas contradicciones.

¿Qué ha sido lo más importante de haber hecho este proyecto?

JUDITH FERNÁNDEZ - Vemos a nuestras abuelas que ni siquiera son tan mayores y haber escuchado sus historias, se me pone el pelo de punta. Son mujeres que han luchado y que son resistencia y revolución. Entonces, poder adentrarse ahí ha sido un placer y también para honrarlas. Ha sido súper gustoso.

¿Quiénes son vuestros personajes?

MARTINA - Mi personaje se llama Catalina. Para mí es una rockstar de la época, porque ella es muy cañera, tiene mucha personalidad, es muy divertida, es muy vacilona, pero a la vez tiene sus heridas, entonces veremos también una Catalina envidiosa, una Catalina picajosa que va a molestar al resto. Lo que pasa es que yo, como Martina, me lo he pasado muy bien haciendo de una Catalina envidiosa, porque es un personaje, para mí, muy agradecido porque tiene mucho recorrido, mucho arco. La he podido disfrutar mucho en todos sus momentos. La interpreto desde los 16 hasta los 32, ella con 17 años es una adolescente en plena adolescencia y se va viendo su madurez. Le ocurren una serie de acontecimientos que la van marcando y va cambiando. Ella está todo el rato en un viaje hacia la búsqueda de sí misma. Ella no se encuentra ni para atrás. Sabe quién es dentro de que tiene personalidad y tal, pero está todo el rato en búsqueda de: "¿quién soy, hacia dónde voy?" y ya entenderéis por qué es tan importante el "¿quién soy?" para ella.

JUDITH - Mi personaje es Clara Alonso y es hija de la criada de la casa. Se va a enfrentar a todo porque la trama pasa desde los 17 hasta los 32, entonces realmente todo tipo de problemas son los que pasan por su vida y a Clara realmente no hay nada que le falte porque le pase, porque le pasa de todo.

ALAIN - Mi personaje es Gustavo Valdés, es el señor de la casa, del pazo, es el marido de Inés, del personaje que interpreta Verónica Sánchez y es el personaje que la lía parda en la serie, en esta historia. A partir de ahí, pasan muchísimas cosas. Es un personaje que va cargando una mochila con un secreto inconfesable durante muchos años, personaje que va mutando o que va bajando también a los infiernos por momentos, pero aún así encuentra esa brillantez o ese sarcasmo, esa ironía. Es un gran personaje, que la verdad, yo estoy encantado con él. Lo quiero muchísimo, me da lástima que se haya quedado ahí.

Es una serie basada en la novela de Sonsoles Ónega. ¿Habéis podido hablar con ella de los personajes que ha dado vida y que estáis recreando vosotras?

CARLOTA - Yo me muero de ganas, no he podido hablar con ella, no tengo el placer de conocerla, la he leído, evidentemente, me ha emocionado muchísimo su mensaje, porque ha sido como un abrazo calentito, calentito, y solo esperemos eso, que le siga gustando.

VERÓNICA - Yo estuve en su programa promocionando 'Ángela' cuando se estrenaba en abierto y ahí ya estábamos rodando 'Las hijas de la criada' y pude recibir un abrazo y su alegría por que estuviéramos haciendo su serie. Le di las gracias y ella me dijo: "Ojalá lo disfrutéis mucho" y yo le dije: "Ojalá te guste". El día que vino a plató no estábamos ninguna de las dos.

MARTINA - Fue un momento muy gracioso porque ella estaba como si yo fuera una estatua, como si no fuera real, si fuera un dibujo animado. Estaba muy emocionada. Al final es toda su imaginación hecha en esa Galicia tan rural que de verdad estábamos allí en Galicia con esos paisajes gallegos que son muy impactantes y además todo en época. Toda la decoración era de época, nosotras vestidas en ese momento era de los años 20, que además es algo muy característico porque cambia el estilo, se rompe con el corsé, son las formas más rectas, los guantes, los tocados. Y ya veréis que Catalina, como Martina, es muy presumida y mola mucho sus looks y mola mucho su vestimenta. Creo que ella estaría impactada.

¿Te dio algún consejo en cuánto al personaje?

MARTINA - Pues no, no me dijo nada en cuanto al personaje, solo estaba muy agradecida de que estuviéramos haciendo su sueño realidad.

JUDITH - Fue súper emocionante. Nos miraba como si hubiera fantasmas. Nos miraba y decía: "Sois como os imaginaba". Martina y yo diciendo: "Menos mal". Somos como sus hijas. Fue muy emocionante ese día y fue un día de exterior que creo que también emociona mucho tener el mar enfrente y fue muy guay. De hecho, creo que sin decirnos nada, nos dijo todo porque nos tranquilizó y nos dio la libertad para crear y para imaginar lo que queramos con sus personajes. La verdad es que lo agradecemos mucho.

ALAIN - Sonsoles estará orgullosa del trabajo, de hecho, me consta que le gusta mucho lo que ha visto y para nosotros también es un orgullo el poder estar a la altura de esa gran novela y de esa generosidad de Sonsoles de darnos un poco esa libertad de crear y de no meterse ella: "Yo creo que Gustavo podría ser más así..." No, hemos creado estos personajes a partir de lo que está escrito, sí, pero luego también con esa libertad de darle luego cada uno su sello y su interpretación y ya está. También ha hablado con los directores y con Sonia Martínez. Pero vamos, que no tuve la oportunidad yo de verla, porque se fue y llegué yo. Era un rodaje de tarde y noche y ella llegó por la tarde, estuvo allí con Judith y con Martina y yo llegué para hacer las otras secuencias de noche y ya se había ido. No la pude ver allí, pero estuve en su plató y con ganas de volver al plató a hablar de la serie, que seguro que vamos.

¿Qué es lo que te ha enseñado tu personaje? ¿Qué has aprendido a través de esta historia?

JUDITH - Una de las cosas que he aprendido, no solo a través de mi personaje, sino de todas, es que a veces, hay recordar que a las mujeres no todo les ha caído del cielo, que nos lo han ganado nuestras ancestras y que aquí tenemos que seguir luchando. Recordárnoslo a veces de vez en cuando, cuando creemos que está todo ganado, que ha sido muy fácil, es muy gustoso.

Martina, te vamos a ver ahora una serie de época. Te conocimos gracias a una serie como 'Élite', entiendo que es un boom emocional también para ti como actriz, eeste cambio tan radical de registro.

MARTINA - Antes me habéis visto llorando porque me he emocionado tanto... Es el proyecto que estaba esperando y yo creo que la vida siempre, de alguna manera, te da lo que estabas esperando. Todo llega por algo y en el momento determinado. Ha sido una experiencia 360. He crecido muchísimo, he vivido todo tipo de situaciones que me han hecho crecer. He acompañado a Catalina en este proceso y entonces, claro, de repente ver las imágenes y verme aquí otra vez es muy emocionante, sobre todo haciendo algo tan distinto. Eso es lo que más divertido me ha parecido. Cada mente es un mundo y entender cada mente, cada personaje es un mundo y meterse en ese cuerpo también es otro mundo.