'Las hijas de la criada': Día exacto de estreno, reparto, trama y tráiler de la adaptación de la novela de Sonsoles

Atresmedia ha anunciado ya la fecha de estreno oficial de 'Las hijas de la criada', una nueva gran serie que se perfila como una de las principales apuestas de ficción de la temporada dentro y fuera del grupo audiovisual. Adaptación de la exitosa novela de Sonsoles Ónega, ganadora del Premio Planeta 2023, aterrizará en la plataforma Atresplayer el 30 de noviembre.

Esta producción, realizada en colaboración con Buendía Estudios, contará con 8 capítulos de 50 minutos de duración. Su elenco artístico está encabezado por Verónica Sánchez, que vuelve a Atresmedia tras 'Ángela', y Alain Hernández, que también regresa después de protagonizar 'Sueños de libertad', la serie más vista de la televisión.

El reparto de 'Las hijas de la criada' lo completan otros nombres de la talla de Carlota Baró, Martina Cariddi (Élite'), Judith Fernández ('Mía es la venganza'), Álex Villazán ('Alma'), Tomy Aguilera ('Asalto al banco central', 'Bienvenidos a Edén'), Álex Gadea ('El secreto de Puente Viejo, 'La que se avecina'), Xoel Fernández ('Vivir sin permiso'), Fede Pérez ('Rapa'), Alicia Armenteros ('La vida breve'), Iolanda Muíños ('El caso Asunta', 'Rapa'), Alba Loureiro y Alejandro Vergara ('La Promesa'), entre otros.

La serie se ha grabado en localizaciones de Galicia, Madrid y Canarias y se trata de un drama ambientado a principios del siglo XX que ofrece un retrato de la época a través de la saga familiar de los Valdés. Con la venganza como origen, la historia aborda temas como los amores prohibidos, las traiciones, la lucha de clases, las envidias y los secretos más inconfesables.

Sinopsis y tráiler oficial de 'Las hijas de la criada', el pelotazo de Atresmedia

'Las hijas de la criada' retrotrae a la Galicia de 1900, en el pazo de Espíritu Santo, donde nacen dos niñas marcadas por el destino: Clara, hija de la criada Renata, y Catalina, primogénita del poderoso matrimonio formado por don Gustavo y doña Inés Valdés.

Un giro inesperado de venganza y secretos sacudirá sus vidas, obligando a doña Inés a sobrevivir al desamor, al abandono y a las intrigas de poder para convertir a su verdadera hija en heredera de un imperio en una época en la que las mujeres apenas podían decidir sobre su propio futuro ni eran dueñas de sus vidas.