'De Viernes' anuncia a sus 4 invitados de hoy, 24 de octubre contra 'La Voz' con una entrevista inédita

Como es habitual, Telecinco ha avanzado quienes serán los invitados que se sentarán este viernes en 'De Viernes'. Tras recurrir a la política la semana pasada con la ex mujer de José Luis Ábalos, esta semana el programa de Santi Acosta y Beatriz Archidona retomará sus contenidos originales para tratar de seguir recortando distancias con 'La Voz' después de que la semana pasada el talent de Antena 3 liderara con un 13.4% de cuota y 1.126.000 espectadores frente al programa de corazón que marcó un 11,9% y 835.000.

Después de que hace tres semanas Amador Mohedano protagonizara un scoop, esta semana el hermano de Rocío Jurado volverá a ser protagonista de 'De Viernes'. Lo hará aprovechando que su sobrina Rocío Carrasco acaba de regresar tras grabar 'Hasta el fin del mundo' para TVE junto a su amiga Anabel Dueñas.

De esta forma, Amador Mohedano volverá a arremeter fuertemente contra su sobrina a la que tacha de "traicionera" haciéndole una bienvenida envenenada tras su vuelta a España. Además zanjará todas las dudas sobre su estado de salud tras la publicación de unas preocupantes imágenes suyas este verano y abordará cómo es actualmente su relación con Rosa Benito, con sus hijos y con su familia.

Por otro lado, 'De Viernes' recibirá por primera vez a Eugenia Osborne, una de las hijas de Bertín Osborne. La hija del cantante y presentador y Sandra Domecq se sentará por primera vez en un plató para abordará sin censura diferentes episodios de su vida personal y familiar, como la reciente paternidad de su padre y los motivos por los que aún no conoce a su hermano, su relación con Gabriela Guillén, la durísima pérdida de su hija Leticia ocho días después de nacer y el fallecimiento de su madre cuando tenía tan solo 19 años.

Bárbara Rey vuelve a 'De Viernes' tras su eliminación en 'Bailando con las estrellas'

Tras su eliminación en 'Bailando con las Estrellas', Bárbara Rey y su bailarín, Abel Gil, se sentarán también en el plató para hacer balance de su paso por el talent show, donde han labrado una especial conexión durante los ensayos y sus actuaciones y han protagonizado algunos polémicos episodios y enfrentamientos con el jurado.

Bárbara Rey, además, se referirá a las últimas declaraciones de su hijo, Ángel Cristo, en las que ha puesto en duda que su vaya a poder ver a su nieta y en las que ha anunciado que va a seguir adelante con la publicación de sus memorias, ante lo que la exvedette dice no tener miedo. También abordará las críticas de Ana Herminia Illas sobre su habilidad para bailar.

Por último, el programa analizará la última hora con imágenes inéditas de la recta final de 'Supervivientes All Stars' con las valoraciones de Rocío Flores, José Carlos Montoya, María Jesús Ruiz, Aurah Ruiz, Yola Berrocal y Elena Rodríguez, entre otros colaboradores.