'De Viernes' recurre a la política en Telecinco con el anuncio de sus tres invitados de esta semana

Pese a que 'De Viernes' es esencialmente un programa de corazón y de entretenimiento, esta semana Telecinco ha decidido recurrir a la política con una de sus invitadas para tratar de seguir acercándose a los datos de 'La Voz' después de recortar distancias hace una semana quedándose a solo 1,5 puntos al anotar un 12,1% frente al 13,6% del talent de Antena 3.

Así, aprovechando que este miércoles el exministro y exsecretario de Organización del PSOE José Luis Ábalos volvió a comparecer ante el Tribunal Supremo y después de que se hayan publicado fotografías de la fiesta sorpresa por su 60º cumpleaños junto a dirigentes socialistas y otras en las que aparecen fajos de billetes en su despacho, 'De Viernes' recibirá en el plató a su ex mujer, Carolina Perles.

La mujer que ya visitó 'El precio de' con Santi Acosta revelará detalles y episodios desconocidos de su matrimonio con el actual diputado del grupo mixto. Perles relatará cómo se produjo la transformación de Ábalos en una persona muy diferente a la que conoció y con la que se casó en 2008, detallará cómo se enteró de su doble vida y cómo fue su ruptura, coincidiendo con el momento en el que a ella le diagnostican una grave enfermedad.

'De Viernes' consigue la primera entrevista de Raquel Mosquera y un explosivo reencuentro

Por otro lado, 'De Viernes' ha cerrado la entrevista más buscada por toda la prensa del corazón desde hace varias semanas. Raquel Mosquera se sentará por primera vez en un plató tras el sorprendente ingreso en una prisión francesa de su marido, Isi, para relatar cómo está afrontando uno de los momentos más duros de su vida. La peluquera relevará todo lo que sabe sobre su detención y su situación en la cárcel y cómo se plantea el futuro. Además, responderá a un nuevo frente abierto en su vida: una supuesta deuda de más de 500.000 euros con diferentes proveedores de su empresa.

Cuatro días después de la muerte de su hermana Mari Ángeles y una semana después de visitar el programa, Sonia Monroy regresa al plató de 'De Viernes' para relatar el difícil momento por el que está pasando, cómo fueron sus últimas horas y cómo fue su despedida. Además, la actriz se reencontrará con Yola Berrocal, quien llega dispuesta a desmontar su relato en torno a la verdadera relación con su hermana.

Por último, el programa ofrecerá y analizará la última hora con imágenes inéditas de 'Supervivientes All Stars' con las valoraciones de Rocío Flores, José Carlos Montoya, María Jesús Ruiz, Aurah Ruiz, Olga Moreno, Elena Rodríguez y Alejandro Albalá, entre otros colaboradores.