Desbordante situación en 'De Viernes' con Sonia Monroy, que abandona el plató tras lo ocurrido en directo

Este viernes, 10 de octubre, Sonia Monroy ha sido una de las invitadas de '¡De viernes!'. Tras su expulsión de 'Supervivientes All Stars', la artista se mostraba muy enfadada con la que hasta hace poco era su íntima amiga y su representante, Yola Berrocal.

"Yola ya es no es manager", empezó explicando la actriz y cantante ante la sorpresa de los presentadores y colaboradores del programa de Telecinco. Estos querían saber el motivo por el cual había decidido prescindir de sus servicios. Era entonces cuando desvelaba su gran decepción con Yola: "Ha tocado a mi familia. Era mi momento, no el momento de Yola".

Según Sonia Monroy, ella "sabía el momento en el que estábamos pasando la familia". "Yo no quería que me defendiera Yola Berrocal. Ha ido porque quería hacer su show", ha añadido. Además, reconoce que no ha querido ver las imágenes de su examiga defendiéndola con el mono Malaje. Imágenes que ha tenido que ver durante la entrevista de '¡De Viernes!': "Siento mucha decepción, mucha vergüenza ajena… No merezco eso".

Sonia Monroy explica el motivo de su decepción con Yola Berrocal

Muy dolida, Sonia Monroy lamenta que "Yola Berrocal no me ha respetado como manager, a su representante le hubiera apoyado. Yo no quería a Yola, quería a mi sobrina Alba y a mi prima Lidia". El motivo de esta decepción de la exconcursante de 'Supervivientes All Stars' es que su hermana se encuentra en fase terminal del cáncer que padece desde hace un año.

Por tal motivo había había elegido a su sobrina como defensora. Para que, así, su hermana la pudiera ver por televisión: "Lo que más me duele es que eso era vital para que mi familia tuviera ese aliciente. Tengo derecho a que mi sobrina esté ahí, no Yola". Aunque la tensión estalló cuando Yola hizo acto de presencia, lo que provocó que Sonia Monroy acabara abandonando el plató.

Sonia abandona el plató con un ataque de ansiedad tras un enfrentamienro con Yola

En un enfrentamiento sin precedentes en '¡De viernes', Yola acusó a su examiga de mentir. Según ella, fue Sonia la que le pidió ser su defensora, algo que hizo explotar a la exsuperviviente: "Te lo lloré y te lo supliqué, te dije que mi hermana se quería ir. Eres muy mala, estamos hablando de cosas muy graves". Entre gritos y lágrimas, Sonia insistió: "Esto no es un show, que mi hermana se está muriendo". Tras lo cual procedía a abandonar el plató: "Es un ataque de ansiedad. Me quiero ir".

Ante esta situación, Santi Acosta salió a hablar con Sonia Monroy para que se tranquilizara. Echa un mar de lágrimas, la actriz y cantante confesaba que su hermana lleva padeciendo un cáncer desde hace un año, y en esta última semana se ha enterado de que "está terminal, ya no habla. Me acabo de enterar ayer. Mi sobrina no me lo quería decir porque me llevé el disgusto de Yola. Yola lo sabe todo".

Además, se ha disculpado reconociendo que, debido a su delicada situación personal "no estoy preparada para hacer shows de vestidos ni de monos". "No debí venir. Lo siento muchísimo, no me paguéis ni nada. Me he precipitado", decía Sonia, mientras Santi Acosta empatizaba con ella.

Al verla tan deshecha, Yola intentó acercarse a su examiga para hacer las paces, pero esta la rechazó de raíz: "Lo siento, no te reconozco. Yo la quiero mucho y me duele mucho. Pero no sé qué la esta pasando, que no es ella", sentenció Sonia Monroy.