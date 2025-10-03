'Supervivientes All Stars' da el sorpresón con la expulsión de Sonia Monroy, que se venga del causante antes de irse

Ha pasado más de un mes desde que los catorce concursantes de 'Supervivientes All Stars' saltaran del helicóptero y comenzara la aventura. Desde entonces, el reality ha vivido tres expulsiones: la de Kike Calleja, Elena Rodríguez y Fani Carbajo. Ausencias en los cayos a los que se suma la de Sonia Monroy, nueva expulsada definitiva durante la quinta gala del espacio de supervivencia.

Cabe recordar que el pasado jueves, el reality clausuró su cuarta entrega en el prime time de Telecinco con el tradicional reparto de puntos. Unas nominaciones que dejaron a Miri Pérez Cabrero y a Jessica Buena como nominadas de grupo y a Sonia Monroy y Carlos Alba como náufragos expuestos por los líderes.

De vuelta a la gala semanal, ésta ha comenzado con sólo tres nominados y es que el pasado martes, el reality le comunicó su salvación a Jessica Bueno. No ha sido la única salvada y es que ya durante los primeros minutos de entrega, los espectadores han podido ver la salvación de Miri Pérez Cabrero, lo que reduce la expulsión a un intenso duelo entre Sonia Monroy y Carlos Alba.

Con los dos nominados ya en La Palapa, Jorge Javier se ha encargado de cerrar las votaciones y mostrar el estado de los porcentajes: mientras que el salvado reunía un 52,1% de los votos, el expulsado ha abandonado los Cayos Cochinos con el 47,9% del apoyo de la audiencia. Votación muy reñida.

Poco después, los espectadores han podido conoce la identidad del expulsado semanal. Como viene siendo habitual, el presentador ha tomado la palabra para anunciar: "Los espectadores de 'Supervivientes All Stars' con sus votos en la app de Mediaset Infinity han decidido que el concursante salvado sea Carlos".

Por ende, Sonia Monroy sigue los pasos de Fani Carbajo y se convierte en la expulsada semanal. "Yo quiero despedirme de todos mis compañeros. Me lo he pasado súper bien y me da mucha pena no estar en la unificación. No pasa nada", han sido las primeras palabras de la recién expulsada. "Me voy súper feliz, con una sonrisa. Muchas gracias por todo", ha añadido.

Sonia se convierte en la expulsada de la noche 💥



🏝️ #SVAllStarsGala5

🔵 https://t.co/0FBgMJbInX pic.twitter.com/zCoMNykNzF — Supervivientes All Stars (@Supervivientes) October 2, 2025

El beso de la traición de Sonia Monroy en 'Supervivientes All Stars'

Justo después de que Jorge Javier le comunicase su expulsión, la organización le ha concedido a Sonia Monroy la oportunidad de participar en las nominaciones. El superviviente lo ha hecho a través del beso de la traición; una mecánica en la que éste debía dar un beso al concursante al que endiñaría su punto en las posteriores nominaciones. En esta ocasión, el recién expulsado ha decidido repartir su punto a Rubén Torres: "Quien me nominó y me expulsó".





