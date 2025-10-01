'Supervivientes All Stars' sorprende al anunciar quién es el salvado de la próxima expulsión definitiva

Un martes más Telecinco ha programado una nueva entrega de 'Supervivientes All Stars' que se ha saldado con la salvación de un nominado. En esta ocasión, Jessica Bueno se ha hecho con el apoyo mayoritario de los espectadores, más del 50% de los votos, al reunir mayor cantidad de votos a su favor y, con ello, librarse de la expulsión.

Es necesario remarcar que el pasado jueves, al término de la gala semanal, se llevaron a cabo las tradicionales nominaciones. Un reparto de puntos en el que salieron expuestos cuatro supervivientes: Sonia Monroy, Miri Pérez Cabrero, Jessica Bueno y Carlos Alba.

Tras varios días con las votaciones abiertas a través de la app de Mediaset Infinity, el reality de supervivencia les ha pedido a los expuestos sus alegatos para hacerse con la salvación. De igual manera, el resto de compañeros han podido posicionarse. Por su parte, los espectadores han conocido el estado de los porcentajes: 53,1%; 23,9%; 14,7% y 8,3%.

Más tarde, Laura Madrueño ha llevado a cabo la ceremonia de salvación. En concreto, los nominados se han colocado en una estructura que, en caso de seguir en la palestra, vertería barro al concursante señalado. Sólo el salvado se libraría del barro. El primera en recibir la ducha de barro ha sido Carlos Alba al que le ha seguido Miri Pérez Cabrero.

Con la salvación reducida a un intenso duelo entre Jessica Bueno y Sonia Monroy, la presentadora ha comunicado la decisión final de la audiencia. "La tercera superviviente que continúa nominada y se enfrentará a la expulsión definitiva de este jueves es... Sonia", han sido las palabras empleadas por Laura Madrueño.

Jessica Bueno, salvada antes del anuncio de la cuarta expulsión definitiva

Por ende, Jessica Bueno se ha convertido en la salvada semanal. Una noticia que se ha dado en el último minuto de la gala, lo que ha imposibilitado que la sevillana agradeciera el gesto. No obstante, la recién salvada no ha podido evitar la euforia propia de un momento tan determinante para su continuidad en el reality.

Ya a través de redes sociales, la sevillana ha podido compartir sus sensaciones. "Muchísimas gracias a todos los que me estáis apoyando. Me hace mucha ilusión salvarme hoy y no llegar con los nervios el jueves. Os quiero, os amo de corazón y gracias por dejarme vivir esta experiencia todavía una semana más", ha declarado visiblemente emocionada.