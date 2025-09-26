'Supervivientes All Stars' pone en marcha otro de los televotos más duros por quiénes son los nominados

Los concursantes de 'Supervivientes All Stars' han cumplido un mes de convivencia en los Cayos Cochinos. Éstas semanas de concurso se han saldado con hasta tres supervivientes fuera de la convivencia. Una cifra que en apenas unos días aumentará debido a la puesta en marcha de una nueva ronda de nominaciones que dejan a Sonia Monroy, Miri Pérez Cabrero, Jessica Bueno y Carlos Alba como concursantes expuestos.
Tal y como indican las reglas del reality, los concursantes han podido nominar por grupos. Lo han hecho en privado, en el área habilitada para ello, donde cada náufrago ha enviado el punto del que disponía a un compañero. Además, cada superviviente debía esgrimir los motivos que le han llevado a tomar dicha decisión. Los más votados, en esta ocasión, han sido, Miri Pérez Cabrero por parte de Playa Armonía y, en el caso de Playa Caos, Jessica Bueno.
Antes del reparto de puntos, el reality ha llevado a cabo una decisiva prueba de líder. Gozar de este privilegio supone ser inmune una semana y, además, nominar de forma directa. Tras un extenuante juego, Rubén Torres se ha hecho con el liderazgo mandando su nominación directa a Sonia Monroy. Por su parte, Iván González repite en el puesto exponiendo a Carlos Alba. Dos grandes nombres con los que el reality afronta una de sus semanas más determinantes.
También durante la gala, el reality ha apostado por la dinámica del 'Beso de la traición'. Una mecánica que permite nominar al expulsado y es que antes de marchar éste debía darle un beso al compañero al que endiñarle el punto del que dispone. En este caso, Fani Carbajo se ha cobrado la venganza al nominar a Sonia Monroy.
Un gesto que no le ha servido de mucho puesto que Miri Pérez se ha hecho con más votos y, por ende, ha sido ésta la que ha salido expuesta como nominada de grupo. Sin embargo, el líder sí ha señalado directamente a la actriz por lo que finalmente ha salido como nominada.
Así ha sido el reparto de puntos de Playa Armonía
- Adara Molinero ha nominado a Miri Pérez Cabrero
- Tony Spina ha escogido a Miri Pérez Cabrero como nominada
- Esta última se la ha devuelto y nomina al italiano
- Sonia Monroy ha quemado la fotografía de Adara Molinero
- Como líder, Rubén Torres ha expuesto a Sonia Monroy
Así ha sido el reparto de puntos de Playa Caos
- Jessica Bueno ha nominado a Noel Bayarri
- Noel se la devuelve a Jessica y la expone como nominada
- Alejandro Albalá quema la fotografía de Jessica Bueno
- Gloria Camila nomina a Noel Bayarri
- Carlos Alba señala como nominada a Jessica Bueno
- Como líder, Iván González expone a Carlos Alba
Con todo ello, 'Supervivientes All Stars' hace frente a unas nuevas y explosivas nominaciones que dejan a Sonia Monroy, Miri Pérez Cabrero, Jessica Bueno y Carlos Alba como concursantes expuestos. Uno de ellos se convertirá en el nuevo expulsado definitivo, sin retorno, de la edición.
