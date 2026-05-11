'Sueños de libertad' vivirá esta semana el regreso de uno de sus personajes más queridos provocando el reencuentro más esperado entre Fina (Alba Brunet) y Marta (Marta Belmonte) poniendo fin a una búsqueda incesante tras las pistas sobre el paradero de la fotógrafa.
Esta tercera temporada de la serie diaria de Antena 3 se ha revolucionado con la incorporación de diez nuevos actores y actrices a su reparto. Fernando Andina, Itziar Atienza, Xenia Tostado, Ana Carlota Fernández, Marco H. Medina, Delia Brufau, Javier Lara, Carlos Troya, Marina Orta, Laura Rozalén y Alberto Lozano interpretan a los últimos personajes en llegar a la serie protagonizada por Natalia Sánchez, Dani Tatay, Oriol Tarrasón o Nancho Novo.
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En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', después de la conversación que tuvo con Pablo sobre el suicidio de Gervasio, Damián se siente atormentado por la culpa y empieza a pensar si contarle toda la verdad sobre lo que pasó con Gervasio justo antes de morir y termina hablando con Digna sobre el asunto.
Claudia y Miguel coinciden en la cantina y vuelven a vivir un momento de gran complicidad entre ellos con él lanzándole varios piropos. Por otro lado, el doctor tiene que atender a don Agustín después de que el párroco no se fíe de que sea Nieves quien le trate y más después de descubrir que la enfermera estuvo trabajando junto al doctor Giralt, acusado de haber practicado la eutanasia. Tras ello, empieza a sospechar que Nieves estuviera implicada en la muerte del padre de Luz. Mientras, Mabel decide darle una segunda oportunidad a Salva.
Manuela y Julia sorprenden a Eduardo por su cumpleaños con una tarta y la aparición de Begoña en plena celebración hacen que el chófer se sienta aún más feliz. Tras ello, ambos tienen una conversación para aclarar la frialdad de sus últimos encuentros y acuerdan retomar su amistad. Por su parte, Valentina se desahoga con Andrés y Cloe tras su desencuentro con su madre.
Carmen también se desahoga con Claudia y le confiesa el dolor que siente por la infidelidad de Tasio y su miedo a que se haya enamorado de Paula. Paralelamente, Tasio y Andrés comentan que las autoridades han encontrado un inhalador en uno de los camiones robados y tras escucharlo, Salva empieza a sospechar que su amigo Gorito esté detrás del asalto y después no duda en hablar con él para pedirle que se entregue a la guardia civil pero él no está dispuesto a volver a la cárcel.
Mientras, Álvaro insiste a Beatriz para poder abandonar Toledo juntos antes de que le puedan pillar por el robo de los camiones. Pero ella vuelve a rechazar su plan de huida. Por otro lado, Tasio se enfrenta a Paula y le acusa de haber destruido su matrimonio. Finalmente, Digna decide dejar a un lado su animadversión con Gabriel para solucionar los problemas de la fábrica.
¿Qué pasó en el último capítulo de 'Sueños de libertad'?
En el último capítulo de 'Sueños de libertad', Pablo y Nieves reunían a sus hijos para informarles de que han decidido romper definitivamente su matrimonio aunque su intención es mantener la convivencia por el bien de la familia y evitar todo tipo de rumores. Por su parte, Digna y Damián también diferían cuando ella sugiere que sea Pablo quién le acompañe a su reunión con Cosme y el De La Reina le pedía que considere ir con Gabriel.
Begoña descubría gracias a Julia que es el cumpleaños de Eduardo y rechazaba acudir a la fiesta que le están preparando Manuela y la pequeña. Y en plena conversación de madre e hija, Gabriel descubría que Beatriz tiene pareja y empieza a sentir celos por el hombre con el que está su primera esposa. Tras ello, Gabriel no dudaba en preguntarle a la propia Beatriz, que le mentía sobre Álvaro y para disipar sus dudas no dudaba en besarle.
En la cantina, Claudia y Salva hacían las paces después de la ruptura de él con Mabel. Después, Gorito visitaba a su amigo para despedirse de él antes de marcharse de Toledo y en medio de la despedida, Gorito sufría un ataque de asma y tenía que ser trasladado al dispensario.
Mientras, Tasio rompía definitivamente con Paula avisándole de que lo que ocurrió entre ellos fue un error y no puede volver a suceder. Tras el rechazo, la doncella se quedaba destrozada levantando las sospechas de Carmen, que atando cabos intuía la traición de su marido y aunque él le negaba todas las acusaciones, ella ya no podía confiar en él.
Pablo compartía con Damián la culpa que tiene por lo mal que se portó con Gervasio y cómo no le ayudó para evitar que se suicidara. Paralelamente, Nieves se desahogaba con Begoña y le confesaba que tras su ruptura matrimonial ha decidido tratar de recuperar el contacto con sus padres. Y en la fábrica, Marta aceptaba las disculpas de Cloe por haberle tratado de ocultar la información sobre Fina y le confesaba sus sospechas sobre la muerte de su amada. Por último, Valentina se quedaba destrozada después de que su madre le culpara por la muerte de Rodrigo.
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Sobre la firma
Soy el editor y redactor-jefe de El Televisero desde 2015 y desde entonces he sumado para que la web se convierta en una referencia en el ámbito televisivo.