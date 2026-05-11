'Sueños de libertad' vivirá esta semana el regreso de uno de sus personajes más queridos provocando el reencuentro más esperado entre Fina (Alba Brunet) y Marta (Marta Belmonte) poniendo fin a una búsqueda incesante tras las pistas sobre el paradero de la fotógrafa.

Esta tercera temporada de la serie diaria de Antena 3 se ha revolucionado con la incorporación de diez nuevos actores y actrices a su reparto. Fernando Andina, Itziar Atienza, Xenia Tostado, Ana Carlota Fernández, Marco H. Medina, Delia Brufau, Javier Lara, Carlos Troya, Marina Orta, Laura Rozalén y Alberto Lozano interpretan a los últimos personajes en llegar a la serie protagonizada por Natalia Sánchez, Dani Tatay, Oriol Tarrasón o Nancho Novo.

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', después de la conversación que tuvo con Pablo sobre el suicidio de Gervasio, Damián se siente atormentado por la culpa y empieza a pensar si contarle toda la verdad sobre lo que pasó con Gervasio justo antes de morir y termina hablando con Digna sobre el asunto.

Claudia y Miguel coinciden en la cantina y vuelven a vivir un momento de gran complicidad entre ellos con él lanzándole varios piropos. Por otro lado, el doctor tiene que atender a don Agustín después de que el párroco no se fíe de que sea Nieves quien le trate y más después de descubrir que la enfermera estuvo trabajando junto al doctor Giralt, acusado de haber practicado la eutanasia. Tras ello, empieza a sospechar que Nieves estuviera implicada en la muerte del padre de Luz. Mientras, Mabel decide darle una segunda oportunidad a Salva.

Manuela y Julia sorprenden a Eduardo por su cumpleaños con una tarta y la aparición de Begoña en plena celebración hacen que el chófer se sienta aún más feliz. Tras ello, ambos tienen una conversación para aclarar la frialdad de sus últimos encuentros y acuerdan retomar su amistad. Por su parte, Valentina se desahoga con Andrés y Cloe tras su desencuentro con su madre.

Carmen también se desahoga con Claudia y le confiesa el dolor que siente por la infidelidad de Tasio y su miedo a que se haya enamorado de Paula. Paralelamente, Tasio y Andrés comentan que las autoridades han encontrado un inhalador en uno de los camiones robados y tras escucharlo, Salva empieza a sospechar que su amigo Gorito esté detrás del asalto y después no duda en hablar con él para pedirle que se entregue a la guardia civil pero él no está dispuesto a volver a la cárcel.

Mientras, Álvaro insiste a Beatriz para poder abandonar Toledo juntos antes de que le puedan pillar por el robo de los camiones. Pero ella vuelve a rechazar su plan de huida. Por otro lado, Tasio se enfrenta a Paula y le acusa de haber destruido su matrimonio. Finalmente, Digna decide dejar a un lado su animadversión con Gabriel para solucionar los problemas de la fábrica.

Don Agustín y Nieves en 'Sueños de libertad'

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Sueños de libertad'?

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', Pablo y Nieves reunían a sus hijos para informarles de que han decidido romper definitivamente su matrimonio aunque su intención es mantener la convivencia por el bien de la familia y evitar todo tipo de rumores. Por su parte, Digna y Damián también diferían cuando ella sugiere que sea Pablo quién le acompañe a su reunión con Cosme y el De La Reina le pedía que considere ir con Gabriel.

Begoña descubría gracias a Julia que es el cumpleaños de Eduardo y rechazaba acudir a la fiesta que le están preparando Manuela y la pequeña. Y en plena conversación de madre e hija, Gabriel descubría que Beatriz tiene pareja y empieza a sentir celos por el hombre con el que está su primera esposa. Tras ello, Gabriel no dudaba en preguntarle a la propia Beatriz, que le mentía sobre Álvaro y para disipar sus dudas no dudaba en besarle.

En la cantina, Claudia y Salva hacían las paces después de la ruptura de él con Mabel. Después, Gorito visitaba a su amigo para despedirse de él antes de marcharse de Toledo y en medio de la despedida, Gorito sufría un ataque de asma y tenía que ser trasladado al dispensario.

Mientras, Tasio rompía definitivamente con Paula avisándole de que lo que ocurrió entre ellos fue un error y no puede volver a suceder. Tras el rechazo, la doncella se quedaba destrozada levantando las sospechas de Carmen, que atando cabos intuía la traición de su marido y aunque él le negaba todas las acusaciones, ella ya no podía confiar en él.

Pablo compartía con Damián la culpa que tiene por lo mal que se portó con Gervasio y cómo no le ayudó para evitar que se suicidara. Paralelamente, Nieves se desahogaba con Begoña y le confesaba que tras su ruptura matrimonial ha decidido tratar de recuperar el contacto con sus padres. Y en la fábrica, Marta aceptaba las disculpas de Cloe por haberle tratado de ocultar la información sobre Fina y le confesaba sus sospechas sobre la muerte de su amada. Por último, Valentina se quedaba destrozada después de que su madre le culpara por la muerte de Rodrigo.