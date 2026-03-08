El público de La 1 de RTVE dicta sentencia a 'Soy Nevenka' y muchos ponen el foco en un mismo detalle

'Soy Nevenka', la aclamada película dirigida por Icíar Bollaín basada en hechos reales y que narra la historia de Nevenka Fernández, vivió su gran estreno en abierto este sábado en La 1 de RTVE, dentro de un ciclo de cine especial bajo el eslogan "Mujeres que inspiran" por el 8-M, Día Internacional de la Mujer.

La película aborda la historia de Nevenka Fernández, concejala de Hacienda en el Ayuntamiento de Ponferrada que en la España de principios de los 2000, con solo 24 años, se convirtió en la primera mujer que logró que se condenara por acoso sexual y laboral a un político en España. Este estreno de la cadena pública se ha producido justo el mes en el que se cumplen 25 años de la denuncia que marcó un hito judicial en nuestro país.

La historia real de Nevenka Fernández fue trasladada a la ficción en 2024, bajo la dirección de Icíar Bollaín, y con un reparto liderado por Mireia Oriol, que da vida a la joven concejala, y Urko Olazabal, que interpreta al alcalde de Ponferrada, Ismael Álvarez. A ambos les acompañan en el elenco artístico actores de la talla de Ricardo Gómez, Carlos Serrano y Lucía Veiga, entre otros.

Pues bien, un año después de estar disponible en la plataforma Movistar Plus+, La 1 de RTVE ha estrenado 'Soy Nevenka' este sábado, 7 de marzo como antesala del Día Internacional de la Mujer. Con su emisión en el prime time, La 1 promedió un 9,5% de share y 975.000 espectadores, convirtiéndose en la segunda opción más vista de su franja. La película también suscitó infinidad de opiniones en redes sociales.

'Soy Nevenka' ha generado un comentario muy repetido tras su lanzamiento en La 1 de RTVE

El estreno del largometraje sobre este angustioso y repugnante episodio de acoso que se hizo tan mediático en España ha generado muchas reacciones en redes, y el veredicto es atronador. "Pelos de punta viendo 'Soy Nevenka' y recordando los hechos, al final Nevenka tuvo que abandonar el país, han pasado más de 20 años y vemos que sigue ocurriendo lo mismo, en Móstoles o en la Policía Nacional", ha señalado la politóloga Carolina Alonso.

"Tremenda, sobrecogedora y necesaria", "Nevenka fue muy valiente. Y mucho más, en aquellos años. Lo peor de todo, es que tampoco hemos cambiado mucho", "Sólo ponerte en su lugar te deja rota. Mireia Oriol espectacular" o "Qué necesaria es esta película y qué escalofríos" son algunos de los comentarios más repetidos.

Pero el grueso de estas reacciones van dirigidas al 'cameo' involuntario de Ana Rosa Quintana, que en una breve aparición en 'Soy Nevenka' la hemeroteca le juega una mala pasada. La película introduce imágenes reales del tratamiento que se hizo en determinados programas e informativos de televisión del caso Nevenka, demostrando su mala praxis.

Entre los cortes más sonados y destacados apareció un polémico alegato de Ana Rosa Quintana en las tertulias de la época, en el que decía lo siguiente: "Una chica que es licenciada, que tiene un máster, que es concejala de Hacienda, es decir, una persona con una solvencia cultural. Primero, ¿cómo se deja ser acosada? Y segundo, ¿por qué tarda tanto en denunciar?".

Las críticas a la presentadora de 'El programa de AR' ha sido durísimas de una parte de la audiencia: "Ana Rosa, en el peor lado de la historia", ha pronunciado un usuario de X. "No me acordaba que la película señala directamente a una de las mayores creadoras de toxicidad televisiva: Ana Rosa Quintana", se suma otro televidente.

