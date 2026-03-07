RTVE moviliza su programación por el 8M con el estreno de 'Soy Nevenka' en La 1 y una oferta especial el sábado y domingo

Este fin de semana, La 1 dedica su programación a la celebración del 8-M, día Internacional de la Mujer con un ciclo de cine especial bajo el eslogan "Mujeres que inspiran" y que incluye el estreno en abierto de la película 'Soy Nevenka' de Icíar Bollaín este sábado a las 22:00 horas.

La cinta basada en hechos reales narra la historia de Nevenka Fernández, a primera mujer que logró que se condenara por acoso sexual a un político en España. Antes, 'Informe Semanal' entrevistará a Nevenka Fernández y a otras mujeres cuyos casos marcaron un punto de inflexión en "Voces de mujeres valientes" como es el caso de Gisèle Pelicot.

La 1 estrena en abierto 'Soy Nevenka'

La historia real de Nevenka Fernández fue trasladada a la ficción en 2024, bajo la dirección de Icíar Bollaín, y con un reparto liderado por Mireia Oriol, que da vida a la joven concejala, y Urko Olazabal, que interpreta al alcalde de Ponferrada, Ismael Álvarez. Ricardo Gómez, Carlos Serrano y Lucía Veiga completan el reparto.

La película se estrena por primera vez en abierto este sábado a las 22:00 horas en La 1, justo el mes en el que se cumplen 25 años de la denuncia que marcó un hito judicial en nuestro país para seguir la apuesta de TVE por grandes títulos de cine que han marcado nuestra historia reciente como fue también el reciente estreno de 'El 47' o de la miniserie de 'Anatomía de un instante', ambos con grandes datos de audiencia.

Pero además de 'Soy Nevenka', el ciclo de cine de La 1 incluye la emisión de la película 'Una cuestión de género' con Felicity Jones y Armie Hammer el sábado a las 15:55 horas; 'La boda de Rosa' con Candela Peña y Sergi López a las 23:50 horas justo después de 'Soy Nevenka' así como de 'Pan de limón con semillas de amapola' con Elia Galera y Eva Martín para completar la noche.

Mientras que el domingo 8 de marzo, La 1 también seguirá con este ciclo sobre el 8-M con la emisión de las películas 'En tierra de hombres' y 'Mujercitas' por la tarde y de 'Wonder Woman' y 'No te preocupes querida' por la noche.

'Una cuestión de género' (Sábado 7 de marzo a las 15:55 horas)

Biopic sobre la jueza del Tribunal Supremo de los EE. UU. Ruth Bader Ginsburg, la segunda mujer en la historia (tras Sandra Day O'Connor) que sirvió en este alto órgano judicial. Ginsburg fue nombrada para el alto tribunal en 1993 por el Presidente Bill Clinton. Ruth, junto a su marido el abogado Martin Ginsburg, cambió el curso de la historia con un singular caso sobre discriminación de género que abrió el camino para la igualdad en los Tribunales.

'Soy Nevenka' (Sábado 7 de marzo a las 22:00 horas - ESTRENO)

En el año 2000, Nevenka Fernández, de 24 años, concejala de Hacienda en el Ayuntamiento de Ponferrada, sufre una persecución implacable, tanto sentimental como profesional, por parte del alcalde, un hombre acostumbrado a hacer su voluntad en lo político y en lo personal.

Nevenka decide denunciar, aunque sabe que deberá pagar un precio muy alto: su entorno no la apoya, la sociedad de Ponferrada le da la espalda y los medios la someten a un juicio público. Su caso inicia en España el movimiento #metoo mucho antes de que se invente el término. Una historia basada en hechos reales que convierte a su protagonista en una pionera al llevar por primera vez a un político influyente y popular ante los tribunales por acoso sexual y laboral.

Dirigida por Icíar Bollaín y basada en la historia real de Nevenka Fernández, la primera mujer que logró que se condenara a un político por acoso en España.



🎦 'Soy Nevenka', el sábado 7 de marzo a las 22h en @La1_tve. https://t.co/93UkCgFcBX#8MRTVE pic.twitter.com/LjVvVRqa9G — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) March 3, 2026

'La boda de Rosa' (Sábado 7 de marzo a las 23:50 horas)

A punto de cumplir 45, Rosa se da cuenta de que ha vivido siempre para los demás y decide marcharse, dejarlo todo y apretar el botón nuclear. Quiere tomar las riendas de su vida y cumplir el sueño de tener un negocio propio. Pero pronto descubrirá que su padre, sus hermanos y su hija tienen otros planes, y que cambiar de vida no es tan sencillo si no está en el guion familiar.

'Pan de limón con semillas de amapola' (Sábado 7 de marzo a la 1:25 horas)

En Valldemossa, un pequeño pueblo del interior de Mallorca, Anna (Eva Martín) y Marina (Elia Galera), dos hermanas que fueron separadas en su adolescencia, se encuentran de nuevo para vender una panadería que han heredado de una misteriosa mujer a la que creen no conocer.

Las hermanas son dos mujeres con vidas muy diferentes. Anna apenas ha salido de la isla y sigue casada con un hombre al que ya no ama. Marina viaja por el mundo trabajando como doctora para una ONG. Mientras intentan descubrir los secretos que encierra su enigmática herencia, Anna y Marina tendrán que hacer frente a viejos conflictos familiares e intentar recuperar los años perdidos.

'En tierra de hombres' (Domingo 8 de marzo a las 15:55 horas)

Josey Aimes (Charlize Theron), una madre soltera, regresa a su pueblo natal en el norte de Minnesota y, para salir adelante, busca empleo en las minas de hierro, un trabajo dominado completamente por hombres y donde hay una gran discriminación por género. Pronto Josey se verá sometida a todo tipo de humillaciones por ser mujer.

'Mujercitas' (Domingo 8 de marzo a las 17:55 horas)

Amy, Jo, Beth y Meg son cuatro hermanas en plena adolescencia, que viven con su madre en una Norteamérica que sufre lejanamente su Guerra Civil. Con sus variadas vocaciones artísticas y anhelos juveniles, descubrirán el amor y la importancia de los lazos familiares.

'Wonder Woman' (Domingo 8 de marzo a las 22:00 horas)

Antes de ser Wonder Woman (Gal Gadot) era Diana, princesa de las Amazonas, entrenada para ser una guerrera invencible. Diana fue criada en una isla paradisíaca protegida. Hasta que un día un piloto norteamericano (Chris Pine), que tiene un accidente y acaba en sus costas, le habla de un gran conflicto existente en el mundo [Primera Guerra Mundial].

Diana decide salir de la isla convencida de que puede detener la terrible amenaza. Mientras lucha junto a los hombres en la guerra que acabará con todas las guerras, Diana descubre todos sus poderes y su verdadero destino.

'No te preocupes querida' (Domingo 8 de marzo a las 00:05 horas)

Alice (Pugh) y Jack (Styles) tienen la suerte de vivir en la comunidad idealizada de Victoria, una ciudad experimental creada por una compañía en donde los hombres que trabajan para el "Proyecto Victoria", de alto secreto, viven con sus familias. Pero cuando empiezan a aparecer grietas en su idílica vida, exponiendo destellos de algo mucho más siniestro que se esconde bajo la atractiva fachada, Alice no puede evitar cuestionarse exactamente qué están haciendo en Victoria, y por qué.