Entrevista a Eva Martín, protagonista de 'Ágata y Lola', sobre una vuelta a 'La Promesa': "Cruz sigue en la cárcel, en una serie diaria puede pasar de todo"

Si hace unas semanas era Ana Garcés la que estrenaba su primera serie después de haber dejado 'La Promesa', ahora es la otra gran protagonista de la serie diaria de La 1 la que está de enhorabuena. Y es que Eva Martín, la actriz que daba vida a Cruz, La Marquesa, de la ficción de TVE, estrena este domingo 'Ágata y Lola', la nueva serie que llega a Atresplayer.

'Ágata y Lola' es un procedimental policiaco que gira en torno a la inusual pero poderosa alianza entre dos mujeres completamente diferentes: la empática e impulsiva inspectora de policía Lola Castro y Ágata Díaz, una excepcional documentalista del archivo policial que está en el espectro autista, a quienes interpretan, respectivamente Eva Martín y Mireia Oriol.

Junto a las dos protagonistas, el reparto de 'Ágata y Lola' se completa con grandes nombres como Antonio Garrido, Eva Fernández, Francis Lorenzo, Xosé A. Touriñán, Monti Castiñeiras, Darío Loureiro, Celia Freijeiro, Miguel Canalejo o Sara Sanz. A ellos hay que sumar además los cameos de actores tan reconocidos como Nancho Novo, Juanjo Puigcorbé, Berta Vázquez, Mariano Peña, Javier Collado, Antonio Molero, Manu Baqueiro o Xoán Fórneas, entre otros.

En El Televisero hemos podido hablar en exclusiva con Eva Martín sobre este nuevo reto profesional en su carrera después de haber abandonado hace algo más de un año 'La Promesa'. Por ello, le preguntamos a la actriz si cree que con el personaje de Lola va a conseguir que la audiencia se olvide de Cruz, la gran villana de la serie diaria de La 1. Asimismo, la intérprete nos cuenta si contempla una posible vuelta a la serie de Bambú.

Asimismo, Eva Martín nos confiesa en esta entrevista los puntos fuertes y distintivos de 'Ágata y Lola' con respecto a otras series del género procedimental y cómo fue grabar esta serie en escenarios naturales de Galicia con Vigo como principal entorno.

'Ágata y Lola' se estrena este domingo en atresplayer, ¿sientes nervios aún por un estreno o ya estás más que acostumbrada?

No, la verdad es que estoy muy contenta y con muchas ganas de estrenar y con nervios de ver cómo lo recibe el público.

'Agata y Lola' es tu primer gran proyecto después de dejar 'La Promesa'. ¿Qué te llamó la atención de la serie para decantarte por ella y no por otros proyectos que seguro que te han llegado este año?

Tengo que decir que es un proyecto que en sí mismo es imposible renunciar a él porque yo creo que lo tiene todo. Es un personaje que me apetecía muchísimo poder hacer, para mí es un regalo que me hayan elegido para hacer de Lola, es un personaje muy distinto al anterior. Es un proyecto que reúne muchas cosas. Es un procedimental que siempre es muy divertido de hacer con toda la intriga y todos los casos.

Luego el poder grabar en Galicia que es una tierra que me gusta mucho, a pesar de que nos hemos chupado todas las lluvias este invierno, pero ha sido una gozada poder estar rondando en Vigo durante cuatro meses y medio. Y también ir de la mano de Portocabo también es una garantía en cuanto al tipo de historias que cuentan. Y luego es una historia necesaria donde se ve una comisaría inclusiva para las personas con una diferencia como el espectro autista de Ágata. Era un proyecto muy redondo como para decir que sí.

Interpretas a Lola, ¿qué destacarías de tu personaje? ¿Cómo te has preparado para darle vida porque ya tenías cierta experiencia haciendo de policía?

Si, es verdad que he hecho de policía bastantes veces, pero no de este tipo. Había hecho inspectoras y comisarias, pero lo que me gusta especialmente de Lola es que no es una mujer que ejerza el liderazgo desde un lugar donde se imponga a los demás. Es una mujer muy observadora y muy humana y es capaz de ver las luces y las sombras de todo el que tiene delante y es alguien que pone en valor todo lo que alguien pueda aportar al equipo. Entonces me gusta esa manera de ejercer el liderazgo desde una energía muy femenina de escucha y de cooperación y no de imposición. Y luego porque es un personaje con muchísimas fallas y muy imperfecta, es alguien que no llega a todo y que es muy caótica en su vida. Y me gusta mucho que tiene un carácter muy vitalista y que es una mujer positiva que no se toma las cosas de forma personal. Está muy bien poder hacer personajes así desde la ficción.

¿Crees que con este personaje vas a superar el peaje de que se te haya podido encasillar como La Marquesa de 'La Promesa' después de tanto tiempo?

Bueno, para mí La Marquesa fue un absoluto regalo. Fue un gustazo poder hacer ese personaje. Me lo pasé fenomenal haciendo de la gran villana. Y no siento que tenga que quitarme nada porque además en ese sentido siento que era una villana diferente porque me siento muy querida, las muestras de cariño en la calle han sido múltiples. Ha sido muy odiada pero a la vez muy querida y en ese sentido me fui de 'La Promesa' contenta con un trabajo que había surtido su efecto y que había cumplido su función.

Obviamente ahora dar vida a Lola es interpretar un personaje que está en las antípodas y eso para cualquier actor es una gozada porque es lo que queremos hacer cosas muy diferentes. Lo que quizás si es un cambio de tercio para los que todavía me vean y piensen en la tirria que le tenían a La Marquesa pues al ver a Lola se les quite. Si conseguimos que vean a Lola y no a La Marquesa será un éxito.

La serie puede recordar a otras ficciones que ya hemos visto. aunque tiene toques muy dispares ¿Qué crees tú que tiene de diferente Ágata y Lola con respecto a otros procedimentales para llamar la atención de la audiencia?

Una de las grandes diferencias es que sean dos protagonistas femeninas porque normalmente siempre hemos visto protagonistas masculinos en las series de policías y sino una pareja de un hombre y una mujer. Eso ya lo hace distinto porque es también una forma de poder incluir todo lo que las mujeres aportamos de extra en una profesión, que no es solo lo que viene de formación de una academia de policía. Luego también el hecho de que la protagonista sea de una edad como la de Lola y el personaje de Antonio Garrido. Yo creo que eso es otra lanza que rompemos que es dos policías de una edad ya avanzada como protagonistas y mostrar que las mujeres que están a cargo de un equipo tienen un recorrido, una experiencia y una edad. Estoy encantada de que gracias a Portocabo y Atresmedia poder poner en el centro un personaje como el de Lola.

Tiene muchas cosas especiales. El que la serie se haya rodado en Vigo con tantos exteriores la hace muy agradable. Es un acierto poder ver todos los lugares en los que hemos grabado y mostrar otras ciudades que no sean siempre Madrid o Barcelona. Y luego por ejemplo contamos con un montón de personajes episódicos desde actores muy consolidados a actores gallegos que yo no conocía y que ha sido un gustazo poder trabajar con ellos. Y además el reparto es fantástico con todo el equipo de personajes secundarios en la comisaría.

'Ágata y Lola' es una serie con tramas autoconclusivas en cada episodio, ¿pero hay también otras historias que puedan quedarse abiertas de cara a una segunda temporada?

Sí, la serie está planteada como un procedimental clásico en el que en cada capítulo hay un caso con una trama que se cierra al final de ese capítulo, salvo los dos primeros que funcionan como un bloque con un mismo caso. Pero lógicamente luego lo que va evolucionando son las relaciones entre los personajes y es lo que esperamos que enganche al espectador. Para empezar esa relación que entablan Ágata y Lola que es tan especial y que va evolucionando poco a poco, y luego entre ellas y el resto de los personajes. Hay muchos tipos de relaciones. Y por supuesto que estaremos felices si al espectador le gusta la serie y quiera más y pudiéramos hacer una segunda y una tercera y las que hagan falta.

Ha pasado ya más de un año desde que dejaste 'La Promesa'. ¿Qué balance haces de tu salida de la serie de TVE?

El balance es bueno porque como decía antes creo que es un personaje que ha calado mucho entre la audiencia. Todavía hoy me siguen parando por la calle y mandando mensajes por las redes desde diferentes países porque se está viendo en muchos países 'La Promesa' y eso es un regalo. Y es que es lo que decía es una villana odiadísima pero a la vez muy querida. El balance es bueno si o sí. Y luego si salí es porque quería hacer otro tipo de personajes como el de Lola.

¿En el caso de que te propusieran volver a 'La Promesa' aunque fuera de manera episódica volverías o es algo que descartas totalmente? ¿Crees que podría ser un revulsivo la vuelta de La Marquesa?

Pues no lo sé. Hay que tener en cuenta que Cruz está en la cárcel y de la cárcel no puede salir porque ha hecho cosas tremendas por las que se merece seguir estando encerrada. No sé que deparará el futuro porque en una serie diaria pueden pasar muchas cosas pero por lo pronto sigue en la cárcel.

¿Sigues viendo 'La Promesa'? ¿O al menos sigues en contacto con tus compañeros y estás al corriente de como les va y como sigue funcionando la serie en TVE?

Si te soy sincera la serie no la sigo y no sé por donde van las tramas. Pero con los compañeros sigo hablando y nos seguimos viendo. Tenemos una gran amistad que espero que siga existiendo para siempre. Y yo la verdad estoy feliz de que la serie siga funcionando tan bien.

Ahora que lo ves desde fuera, ¿crees que a 'La Promesa' le queda mucha vida? ¿Temes que si la siguen alargando mucho pierda la esencia con la que la empezasteis?

Bueno las series diarias tienen mucha vida y siguen funcionando mientras el espectador las siga viendo y queriendo de la forma que las quieren y con 'La Promesa' pasará eso. Mientras haya público habrá 'Promesa' y no creo que pierda la esencia ni mucho menos.