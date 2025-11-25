Antena 3 anuncia todo el reparto y el inicio de rodaje de la nueva serie de Paula Echevarría, 'A la deriva'

Después de anunciar en el Festival de Cine de San Sebastián su ambiciosa lista de ficción para el próximo año y revelar que Paula Echevarría protagonizaría un melodrama; Antena 3 ha dado a conocer este martes todos los detalles de 'Ala deriva'.

Daniel Grao ('Ángela') y Michel Noher ('La unidad') encabezan el reparto junto a Paula Echevarría este gran drama ambientado en los años 70 que comienza con el regreso inesperado de unos marineros a los que sus familias daban por fallecidos en un naufragio. Paula Echevarría da vida a Lucía, una mujer que, tras la desaparición de su pareja, logra reconstruir su vida y encontrar el amor en Tristán, interpretado por Michel Noher. Sin embargo, todo cambia con el regreso de Héctor, a quien da vida Daniel Grao, el marido al que creía muerto.

Adelfa Calvo ('El cuco de cristal'), Lola Casamayor ('La agencia'), Silvia Alonso ('La Caza. Irati'), Camila Viyuela ('La sombra de la tierra'), Richard Holmes ('El cuco de cristal'), Roberto Enríquez ('La Moderna'), Natalia Huarte ('Legado'), Lucía Guerrero ('ENA'), Amparo Fernández ('La viuda negra'), Ian Losadan ('Atasco'), Joaquín Notario ('ENA'), Albert Baró ('Nacho'), Llorenç González ('La Moderna'), David Castillo ('Aída'), Cristian Valencia ('A muerte'), Miriam Hernández ('La Caza. Irati'), Miquel Gelabert ('La Moderna'), Cristóbal Pinto ('Los 39'), Yiyo Alonso ('Una vida menos en Canarias'), Patxi Freytez ('El silencio'), Alberto Barahona ('4 estrellas'), Mabel del Pozo ('Beguinas'), Luis Iglesias ('Rapa'), Rosa Puga y Bosco Roglán, completan el reparto de la ficción que se rodará durante las próximas semanas.

La ficción, que acaba de comenzar su rodaje, contará con diez episodios de 50 minutos. Grabada en Canarias y en Madrid, la serie está ambientada en un humilde pueblo pesquero marcado por la tragedia, y explora cómo la esperanza, el amor y los secretos resurgen junto con los hombres que vuelven del mar. Ese inesperado regreso removerá viejas heridas y pondrá a prueba la fortaleza de unas mujeres unidas por el dolor, la amistad y la necesidad de empezar de nuevo.

'A la deriva' es una producción de Buendía Estudios Canarias junto a Boomerang TV con la participación de Atresmedia. Montse García y Luis Santamaría son los productores ejecutivos de esta ficción escrita por Susana López Rubio, Javier Holgado y Juan Beiro, y dirigida por Humberto Miró y Menna Fité.

Así es 'A la deriva', la nueva serie de Paula Echevarría

1970. Bastuel es un humilde pueblo pesquero donde naufragó el barco que patroneaba Héctor Parrado y en el que faenaban varios hombres del lugar. No se encontró a ningún miembro de la tripulación y casi todas las familias de la localidad se vieron afectadas por la tragedia: madres que perdieron a sus hijos, niños que perdieron a sus padres y, sobre todo, mujeres que, de un día para otro, se encontraron sin marido y sin poder ser reconocidas como viudas. Un extraño limbo legal. Lucía, esposa de Héctor, Maca, Rosa, Berta y Paloma son alguna de esas mujeres. Todas ellas se unieron en el dolor de la pérdida y encontraron juntas la energía para no rendirse, forjando una sólida amistad.

Ahora, dos años más tarde, la repentina aparición de cinco de los pescadores desaparecidos supone una nueva conmoción. La perplejidad se mezcla con la euforia y “los resucitados” son recibidos como héroes. Pero ese regreso no solo traerá alegría a las mujeres sino también conflictos y secretos que creían enterrados.