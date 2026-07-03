RTVE anuncia docuserie de Federico García Lorca y uno de los episodios más enigmáticos del franquismo, con un aclamado actor al frente

Se trata de uno de los episodios más enigmáticos, trascendentales y brutales de la historia contemporánea española: el asesinato del poeta Federico García Lorca en plena Guerra Civil. Y, cuando se cumplen 90 años de aquel suceso, RTVE prepara un documental titulado 'Lorca, las horas perdidas' que ya ha comenzado su grabación.

Una docuserie "que combina el rigor histórico con un lenguaje audiovisual contemporáneo", tal y como ha oficializado la propia corporación pública en nota de prensa, en la que el reconocido actor Ángel Ruiz se meterá en la piel del poeta como ya ha hecho en otras importantes producciones en TVE.

En clave de true crime y a través de una exhaustiva labor de documentación por parte de historiadores e investigadores y mediante recreaciones y material de archivo, se narrarán las últimas horas del escritor granadino y se ahondará en su atroz crimen a manos de las fuerzas franquistas.

Así, se tratará de reconstruir los acontecimientos que rodearon su detención y ejecución, analizando, a su vez, las hipótesis y los interrogantes que, casi un siglo después, permanecen sin respuesta; como es el caso del verdadero paradero de sus restos mortales.

Como decimos, el actor Ángel Ruiz dará vida a Federico García Lorca en las recreaciones del documental. Con una acreditada trayectoria en teatro, cine y televisión, el intérprete ha participado en destacadas producciones de La 1, donde también ha encarnado al poeta. Hablamos de las series 'El Ministerio del Tiempo' y, más recientemente, de 'ENA'.

Producido por RTVE en colaboración con la factoría El Rugido Producciones, este proyecto, ya en marcha y previsiblemente para el prime time de La 1 en la próxima temporada, pretenderá acercar al gran público una investigación que trasciende la figura de Lorca para convertirse en un relato sobre la memoria histórica y la cruenta Guerra Civil española.