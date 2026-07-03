Actualidad

RTVE anuncia docuserie de Federico García Lorca y uno de los episodios más enigmáticos del franquismo, con un aclamado actor al frente

Pedro Jiménez por Pedro Jiménez

RTVE ha comunicado el inicio de la grabación de un documental que abordará todo en torno a la detención y ejecución del poeta cuando se cumplen 90 años del suceso

El actor Ángel Ruiz dará vida a Federico García Lorca
El actor Ángel Ruiz dará vida a Federico García Lorca | Montaje El Televisero

Se trata de uno de los episodios más enigmáticos, trascendentales y brutales de la historia contemporánea española: el asesinato del poeta Federico García Lorca en plena Guerra Civil. Y, cuando se cumplen 90 años de aquel suceso, RTVE prepara un documental titulado 'Lorca, las horas perdidas' que ya ha comenzado su grabación.

Una docuserie "que combina el rigor histórico con un lenguaje audiovisual contemporáneo", tal y como ha oficializado la propia corporación pública en nota de prensa, en la que el reconocido actor Ángel Ruiz se meterá en la piel del poeta como ya ha hecho en otras importantes producciones en TVE.

En clave de true crime y a través de una exhaustiva labor de documentación por parte de historiadores e investigadores y mediante recreaciones y material de archivo, se narrarán las últimas horas del escritor granadino y se ahondará en su atroz crimen a manos de las fuerzas franquistas.

Así, se tratará de reconstruir los acontecimientos que rodearon su detención y ejecución, analizando, a su vez, las hipótesis y los interrogantes que, casi un siglo después, permanecen sin respuesta; como es el caso del verdadero paradero de sus restos mortales.

Como decimos, el actor Ángel Ruiz dará vida a Federico García Lorca en las recreaciones del documental. Con una acreditada trayectoria en teatro, cine y televisión, el intérprete ha participado en destacadas producciones de La 1, donde también ha encarnado al poeta. Hablamos de las series 'El Ministerio del Tiempo' y, más recientemente, de 'ENA'.

Producido por RTVE en colaboración con la factoría El Rugido Producciones, este proyecto, ya en marcha y previsiblemente para el prime time de La 1 en la próxima temporada, pretenderá acercar al gran público una investigación que trasciende la figura de Lorca para convertirse en un relato sobre la memoria histórica y la cruenta Guerra Civil española.

Sigue toda la información de El Televisero desde Facebook, X o Instagram

Sobre la firma

Pedro Jiménez

Soy redactor, editor y subdirector de El Televisero, portal televisivo de referencia con 16 años de historia.

Archivado en

· ·

Más Información

Manu Sánchez en 'El perro andaluz'

Así se han saldado las audiencias de 'El perro andaluz', con un récord histórico en RTVE tras el España-Austria del Mundial

Roberto Jiménez
El España-Austria arrasa en audiencias y las nuevas ofertas de Telecinco caen

El España-Austria revienta audímetros en TVE y aboca a Telecinco al peor día en sus 36 años de historia, con una tarde insoportable

Pedro Jiménez

Últimas noticias