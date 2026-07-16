Como cada verano, la televisión se llena de sustitutos y de caras poco habituales al frente de algunos de los programas estelares de las cadenas. Otros en cambio se mantienen al frente de sus formatos. Después de que hace unos días conociéramos los planes de Mediaset para sus programas en agosto, ahora el grupo ha confirmado todos los presentadores que se harán cargo de los programas de Telecinco y Cuatro así como de sus informativos.

Y es precisamente en 'Informativos Telecinco' donde habrá una gran novedad y sorpresa inesperada. Después de que en julio tanto Carlos Franganillo como Ángeles Blanco se hayan mantenido al frente de la edición de las 21 horas, quedaba la incógnita de quién iba a encargarse en agosto de dicha edición y ahora por fin hay respuesta.

Sara Canals, de corresponsal en Washington a sustituta de Carlos Franganillo y Ángeles Blanco

Sara Canals presentará 'Informativos Telecinco 21h' en agosto

La encargada de presentar 'Informativos Telecinco 21 horas' durante el mes de agosto será Sara Canals, quién hasta ahora era la corresponsal de los informativos en Washington, y que desde septiembre pasará a ser la segunda voz de Aimar Bretos en el nuevo 'Hoy por hoy' de la Cadena SER tras la marcha de Angels Barceló.

Por su parte, Bricio Segovia regresará de sus vacaciones para ponerse al frente de la edición matinal de 'Informativos Telecinco' e Isabel Jiménez retomará su puesto en la edición de las 15 horas tras haber sido relevada por Arancha Morales en julio. Mientras, Carmen Corazzini, que este mes conduce la edición más madrugadora, volverá al fin de semana para relevar a María Casado.

En lo que respecta a los magacines de Telecinco, como ya publicamos, José Luis Vidal se hará cargo de 'La mirada crítica' sustituyendo a Ana Terradillos mientras que al frente de 'Vamos a ver' se situarán Verónica Dulanto y Jano Mecha tomando el relevo de Patricia Pardo. Y los fines de semana, Emma García dejará su silla en 'Fiesta' a Frank Blanco, que regresa a la cadena casi un año después de la cancelación de 'Tardear'.

Los presentadores de Cuatro en agosto

En lo relativo a Cuatro, Mediaset confirma que Lidia Camón tomará el relevo de Alba Lago en 'Noticias Cuatro 1' mientras que Mónica Sanz y Marta Reyero serán las encargadas de conducir la segunda edición y la del fin de semana respectivamente tras haber disfrutado de sus vacaciones en el mes de julio dejando en solitario a sus compañeros Diego Losada y Roberto Arce respectivamente.

Con respecto a los magacines, David Aleman se encargará de sustituir a Nacho Abad al frente de 'En boca de todos' como es habitual cada vez que el presentador titular se ausenta de su puesto. Y en 'Todo es mentira' se alternarán Risto Mejide, Laila Jiménez y Fabián Pérez como ya están haciendo en el mes de julio.