La vida actual de Juanjo Artero: De las consecuencias de ser Javi en 'Verano Azul' al mayor fracaso

La mítica serie creada por Antonio Mercero fue un antes y un después en nuestra televisión. 'Verano azul' se convirtió casi desde el primer momento en algo histórico. Una serie evento que unió a todo un país desde finales de 1981 hasta comienzos de 1982. Porque aunque no lo parezca, la ficción sólo tenía veinte episodios. Pero fueron más que suficientes para hacer historia. Y es que su repercusión se alargó varios años después, gracias a sus continuas reposiciones. O a su salto a otras televisiones internacionales. Si algo destacaba entre todo además era su reparto, niños y adolescentes que pasaron de ser desconocidos a famosos de la noche a la mañana. Y toda España les reconocía por sus personajes: Desi, Pancho, Piraña, Tito, Bea o Javi, interpretado por Juanjo Artero.

Y puede que Juanjo Artero haya sido el miembro del reparto de adolescentes que mejor currículum haya labrado después, y la consecuencia de su popularidad en 'Verano Azul' impulsó una carrera de 40 años de éxito. Porque a diferencia de varios de sus compañeros, él siguió apostando por el mundo de la interpretación, creando personajes icónicos por el camino. Hijo del célebre cirujano Gabriel Artero Guirao. Este trató a Franco antes de morir, y fue la persona que acabó cerrando los ojos al dictador. También le puso un marcapasos a Dolores Ibárruri, 'La Pasionaria', o tuvo que salvar la vida al mítico Torrebruno tras una cirugía.

"Mi padre se iba a trabajar por la mañana y a lo mejor salvaba una y dos vidas. Era el tío más humilde y campechano del mundo y nunca se las daba de nada. Y yo, que no salvo vidas, ¿qué me voy a creer?". Así hablaba el actor en el programa 'Hoy por hoy' de la Cadena SER. Tras la finalización de 'Verano azul', montó el dúo musical 'Pancho y Javi' junto con su compañero José Luis Fernández. Lanzaron la canción 'Amor de verano' y actuaron en programas como 'Un, dos, tres'. Pero, pese a contar con la bendición del mismísimo Dúo Dinámico, su trayectoria solo duró un disco, y es el mayor fracaso de su carrera.

Jose Luis Fernández y Juanjo Artero como el dúo musical 'Pancho y Javi'.

Tras ese intento fallido de crearse un hueco en el mundo musical, Juanjo Artero siguió trabajando como actor. En películas como '¡Por fin solos!' de Antonio Del Real, o series como 'El olivar de Atocha' o 'El gran secreto'. Hasta que le llegó una gran oportunidad con la serie de 'El Comisario', en la que estuvo 10 años interpretando al policía Charlie, acompañado del gran Tito Valverde. Este personaje le devolvió a la fama, y le dio vida no solo en la popular ficción de Telecinco, sino en varios crossovers con otras ficciones como 'Hospital Central' o 'El Príncipe'.

Pero no fue su única gran serie, porque Juanjo Artero no ha parado de trabajar en estas últimas dos décadas. Coprotagonizó 'No habrá paz para los malvados', de Enrique Urbizu, película por la que fue nominado a los Premios Goya. También fue uno de los protagonistas de 'El Barco' en Antena 3; participó en más de 400 episodios en 'Amar es para siempre', dando vida a Víctor Reyes. Y su papel más largo hasta la fecha es el del Jefe Superior Emilio Bremon en la serie diaria de TVE 'Servir y proteger', interpretándole en 1.242 episodios.

Recientemente su nombre también saltó a titulares cuando el PP usó la sintonía de 'Verano azul' para su campaña para las elecciones. "La serie 'Verano Azul' es de todos los españoles y no debería de utilizarse políticamente por nadie. Yo estoy seguro de que a Antonio Mercero no le hubiera gustado esto", explicó para el medio El Cierre Digital. Actualmente, Juanjo Artero también hace teatro, y acaba de estrenar una nueva versión de 'Asesinato en el Orient Express'.