Risto Mejide paraliza 'Todo es mentira' y desmonta la queja de una espectadora en pleno directo

Risto Mejide se ha visto obligado a salirse de la escaleta de 'Todo es mentira' este martes para hacerse eco ante la audiencia de una acusación al programa. El presentador ha paralizado la emisión para compartir el mensaje de una espectadora "muy enfadada" por las risas enlatadas del espacio de Cuatro. Y el publicista no ha dudado en desmontar la firme queja de la seguidora del programa con un simple gesto.

"Cuando estás haciendo un programa en directo van pasando cosas. Una espectadora nos escribe muy enfadada porque según ella, está muy harta del botón de la risa enlatada", ha comenzado explicando el rostro de Cuatro, haciendo un inciso antes de retomar las noticias más destacadas del día tras un receso publicitario. Entonces se ha dirigido al otro lado de la cámara con una réplica.

Mirando hacia el público presente en plató, Risto Mejide ha elevado una queja. "A ver, qué os pasa al público que parecéis un botón de risa enlatada... Hombre, qué es esto", ha señalado el conductor de 'Todo es mentira' mientras la cámara giraba 180 grados para mostrar a los espectadores presentes en las gradas de plató, que son los que aplauden ante las bromas del presentador y los colaboradores, sin utilizar sonidos pregrabados.

Risto Mejide desmiente en directo la acusación de una espectadora que se queja de las "risas enlatadas" de 'Todo es mentira'

Risto Mejide en 'Todo es mentira'

"Cómo va a ser esto risa enlatada hombre, esto es de carne y hueso", ha señalado algo indignado el publicista, echando por tierra la queja de la espectadora, que pensaba que el espacio de Cuatro tiraba de "risas falsas" para rellenar los segundos de silencio tras las intervenciones cómicas del publicista y su elenco.

Sin embargo, Risto Mejide ha terminado reconociendo que, en ocasiones, puede parecer que acaban recurriendo a este tipo de recursos por el estado de ánimo entre el público. "¿Qué es verdad que hay días que ríen con menos ganas? Pues también", ha bromeado el conductor de 'Todo es mentira'. "También hay días que nosotros hacemos gracia con menos gana", añadía un colaborador de fondo. "Ahí están, ala, enlata eso", ha señalado finalmente mientras el público de plató se mostraba cada vez más ruidoso.