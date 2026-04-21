La teoría de Joaquín Prat sobre lo que va a pasar con Claudia en 'Supervivientes' tras la "clara insinuación" de Gerard

La convivencia en 'Supervivientes 2026' ha saltado por los aires tras la barbacoa que se organizó el pasado domingo y en la que Gerard Arias decidió dejar a Claudia Chacón sin comer provocando un fuerte enfrentamiento entre ellos. Algo que se ha ido de las manos y que ha llevado a Claudia a activar el protocolo de abandono.

Este martes, en 'Tierra de Nadie' se podrá ver la cronología de todas las imágenes al completo y qué pasará con ambos concursantes, aunque en 'El tiempo Justo' Joaquín Prat no ha dudado en manifestarse sobre la concursante más polémica de la edición.

"Claudia Chacón, qué raro, volvió a brotar en 'Supervivientes'", empezaba diciendo con sorna el presentador antes de abordar el asunto. "Claudia, la de 'La isla de las tentaciones' que es de Mallorca, rubita, parece que no ha roto nunca un plato en su vida", explicaba a la audiencia por si no sabía de quién estaba hablando.

"Pues no le queda una vajilla sana a los de 'Supervivientes'. Van a tener que ir al Ikea a por más, pero están en ello", soltaba Joaquín Prat a modo de dardo dejando bien claro lo que piensa de la concursante del reality de Telecinco.

Después, 'El tiempo justo' ofrecía las imágenes inéditas que ha lanzado Telecinco en las que se ve cómo Gerard y Claudia cruzan todos los límites. Ella le llama "manipulador" y un "cerdo" que va "foll****** a todas en los baños". Y él afirma que "por lo menos no cobro como tú, que te vas de vacaciones a gastarte 20.000 euros a la semana con un sueldo de dependienta". "Yo no voy a permitir que un retrasado mental me llame a mí put*", sentencia ella tras activar el protocolo de abandono.

🔵 #ÚLTIMAHORA | Apertura excepcional de palapa por las graves acusaciones de Claudia y Gerard, e importantes robos de comida ‼️



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Joaquín Prat y los colaboradores de 'El tiempo justo' se pronuncian sobre Claudia Chacón: "La están victimizando"

"Bueno, si Gerard no le ha llamado directamente prostituta, la insinuación es bastante clara", aseveraba Joaquín Prat a la vuelta del vídeo. "Yo creo que los dos se han faltado el respeto mutuamente. Claudia para mí ha cruzado la línea roja varias veces en el programa y Gerard yo creo que no lo va a permitir más. En este caso yo creo que ninguno lleva la razón y los dos se han equivocado y vamos a ver muchos problemas después de esto", comentaba Yulen Pereira.

"Yo creo que lo que le pasa a Claudia es que no tiene un apoyo firme en la isla aparte de Maica y se le está haciendo todo muy cuesta arriba. Si que es verdad que nos está dando mucho contenido y si no fuera por ella esta edición al principio hubiera estado un poco muerta pero está llegando a unos límites que se está sobrepasando a ella misma", apuntaba por su parte Anita Williams.

No obstante, Joaquín Prat comentaba que "algo estará viendo el público en Claudia cuando la salva todas las semanas". "Es que al final todos van contra ella", aseveraba Anita. "O sea, la están victimizando", recalcaba Joaquín Prat. "Yo creo que al final es alguien que suelta todo lo que se le pasa por la cabeza sin pensar, a veces cruza los límites, pero hace lo que siente y otras personas quizás se lo guardan", añadía Anita. "Es un error de los otros concursantes atacar continuamente a Claudia porque al final la victimizan y el espectador la va a salvar todo el rato", concluía Yulen.