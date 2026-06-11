El vaticinio de Nagore Robles sobre el resultado de la final de 'Supervivientes 2026' en Telecinco

'Supervivientes 2026' ya tiene a sus finalistas: Alvar Seguí de la Quadra-Salcedo, Alba Paul, José Manuel Soto y Maica Benedicto. Entre ellos se encuentra el ganador de una edición que ha durado casi cien días. Y Nagore Robles, que aunque haya caído en el olvido fugazmente fue concursante, ha dejado clara su apuesta.

La comentarista, que dio que hablar negativamente por su participación en el reality aventurero, compartía el ranking que desea de cara a la final durante la gala este martes. Para ella, la ganadora de los 200.000 euros de premio no puede ser otra que Alba Paul.

No solo por méritos, sino porque es su amiga. "Ganadora Alba, segundo puesto para Maica, tercer puesto para Alvar y el cuarto para Soto", verbalizó. Esa fue la predicción de Nagore Robles. Aunque matizó que preferiría que Alvar quedará en cuarta posición y José Manuel Soto en tercera.

Es de sobra conocida la inquina de Nagore con De la Quadra-Salcedo, contra el que orquestó -recordemos- un aquelarre para desprestigiar su imagen en 'Supervivientes 2026'. Una maniobra que no le salió como esperaba, abocándole a la expulsión definitiva en cuanto estuvo nominada.

Acto seguido, Marisa Jara, exconcursante también de 'Supervivientes 2026', puntualizó que su deseo es que la victoria sea para una mujer. "Ganadora Maica", afirmó de entrada. Alba Paul, José Manuel Soto y Alvar Seguí -por ese orden- eran sus siguientes alternativas.

Por su parte, Kiko Jiménez se salió del redil y señaló que el verdadero ganador de 'Supervivientes 2026' sin lugar a la duda es Alvar Seguí. En medio de esa corriente en plató a favor de Maica o Alba, el influencer se erigió como la voz díscola. Y fue conciso y a su vez tajante en su argumento: "El ganador sin duda Alvar, porque considero que ha sido el superviviente más completo".

Con todo, y a la espera de ver cómo resulta esa gran final, lo cierto es que Alvar Seguí de la Quadra-Salcedo ganó el último collar de líder de 'Supervivientes 2026', convirtiéndose en el único finalista con plaza fija en la final y situándose así un paso más cerca del suculento cheque. Por tanto, las preferencias de Nagore Robles sobre su posición no se van a cumplir.

