Jordi González habla de la situación de Telecinco en la actualidad y señala en qué programa lo pasó "muy mal"

Jordi González ha arrancado el nuevo año sincerándose sin tapujos sobre los éxitos y fracasos que ha experimentado a lo largo de su dilatada trayectoria delante de las cámaras. Así, el presentador no ha dudado en pronunciarse sobre su etapa de más de dos décadas bajo el paraguas de Mediaset, opinando sin censura sobre la grave crisis de audiencias que atraviesa Telecinco y lanzando un claro mensaje a los que durante tantos años fueron sus compañeros.

"Me voy a jubilar, igual que tú algún día. Pero, por ahora, no tengo fecha", ha comenzado explicando el comunicador en su reciente entrevista para El País, aclarando que pese a su tiempo alejado de los platós por el revés de salud que sufrió a inicios de 2025 durante su visita a Colombia, aún quiere sumar tiempo delante de las cámaras. "Yo solo dije en una entrevista que 'Collapse' es el programa con el que me gustaría concluir una carrera de 40 años, que me gustaría que fuera el epílogo", ha aclarado el presentador.

Jordi González se pronuncia sobre la crisis de audiencia de Telecinco: "Me gustaría que remontaran"

"Me había puesto como fecha de jubilación hace un año, cuando salí del coma. Entonces me dije: Ya está, he visto que morir no es tan raro, así que voy a dejar de trabajar", ha continuado explicando Jordi González al citado medio. Y al reflexionar sobre los distintos proyectos y cadenas que han marcado su carrera, no ha dudado en pronunciarse sobre el difícil bache de audiencias que atraviesa Telecinco. "Todo lo que se pone de moda pasa de moda", ha explicado el catalán, haciendo referencia a la época de oro de la cadena.

Y es que, el presentador estuvo ligado a algunos de los formatos más exitosos de la cadena como los debates de 'Supervivientes', las ediciones de 'Gran Hermano VIP' y formatos como 'La Noria' o 'Hay una cosa que te quiero decir' entre otros. "Me gustaría, por la parte que me toca, que es la del afecto que siento por muchos compañeros, que remonten", ha señalado el presentador, lanzando un mensaje de apoyo al grupo de Fuencarral durante este período de recortes, cancelaciones y reestructuración constante de su oferta televisiva.

A su vez, se ha sincerado sobre la drástica diferencia entre los sueldos actuales de televisión y los que llegó a ganar durante su época de mayor éxito. "Antes se ganaba muchísimo dinero en la tele. Lo de ahora lo llevo con resignación. No pasa nada. Vinieron las crisis del 2005 y 2008 y ahí bajaron los sueldos del 20 al 50%", ha asegurado Jordi González, recordando cómo atajó la crisis económica durante su etapa en Telecinco.

"Un día, Paolo Vasile me dijo: 'Jordi, ¿tú me ayudarías a pasar esta crisis sin despedir a nadie? Pues vamos a quitarte un 20%'. Qué le iba a decir. La gente que entró después del 2008 ya ganaba una décima parte de lo que ganábamos nosotros, la aristocracia. Pero la aristocracia ya había empezado a vender cubertería. Siempre me han pagado muy bien", ha aclarado el antiguo presentador de 'GH VIP'.

Sobre el peor recuerdo que guarda de los numerosos formatos que ha liderado en Telecinco, el presentador ha sido claro. "Lo pasaba muy mal haciendo programas de testimonios. No tengo nada en contra, pero a mí me costaba porque no me gusta que la gente llore en la tele", ha confesado Jordi González, haciendo referencia a 'Hay una cosa que te quiero decir', ahora conducido por Jorge Javier Vázquez o 'Díselo a Jordi', el espacio que condujo en 2007.