'El Precio Justo' lanza un importante e intrigante anuncio sobre su futuro más inmediato en Telecinco

Telecinco acumula varios días emitiendo una promo sobre 'El Precio Justo' en sus bloques publicitarios, dejando entrever la posible entrega de su primer 'Escaparate Final' de la nueva etapa.

El formato, conducido por Carlos Sobera en colaboración con la influencer y modelo Tania Medina en las nuevas sobremesas del canal de Mediaset, no ha otorgado todavía su premio final en sus 15 entregas emitidas hasta la fecha.

Ningún concursante finalista ha tenido la intuición suficiente como para cifrar el precio de todo lo que forma parte de ese emblemático 'Escaparate final', integrado principalmente por un espectacular viaje fuera de España y, en ocasiones, por un coche de alta gama.

Pues bien, esa racha parece que podría romperse "muy pronto". Tan pronto como este próximo martes, 10 de febrero, como así ha concretado ya Telecinco a través de un spot promocional con el que se busca poner en alerta a los telespectadores.

"'El Precio Justo' sigue repartiendo premios. El momento decisivo: todo o nada. Prepárate para el gran escaparate", indica la voz corporativa de la cadena sin confirmar si esa entrega se produce o no y manteniendo, por tanto, la intriga y la expectación.

💥El momento decisivo... todo o nada... ¡Prepárate para el GRAN ESCAPARATE! 💸



🔵 Muy pronto en Telecinco 📺 #ElPrecioJusto https://t.co/Cplhe9CFpI pic.twitter.com/hv6cA9NNbR — Telecinco (@telecincoes) February 7, 2026

La nueva era del 'El Precio Justo' ha cumplido ya sus primeras tres semanas en antena en Telecinco con datos de audiencia que, aunque aún resultan insuficientes, se han estabilizado en torno al 8-9% de cuota de pantalla; observándose cierta consolidación y una tendencia ascendente y colocándose incluso por encima de la media del canal en algunos episodios.