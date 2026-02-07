Telecinco ha decidido mover ficha de cara a su programación de fin de semana ante el descalabro en audiencias que atraviesa. Así, la cadena de Mediaset ha decidido reducir la duración de '¡Vaya fama!' y de cambiar toda su parrilla matinal.

Después de que desde hace dos semanas haya apostado por reposiciones de 'El precio justo' y de que estas fueran un revulsivo hace dos semanas, Telecinco ha decidido mantener los programas repetidos del concurso que presenta Carlos Sobera antes de 'Vaya fama'.

Pero además, Telecinco ha decidido introducir otros cambios y apostar el sábado por una reposición de 'Casados a primera vista' mientras que el domingo mantiene las reposiciones de 'Got Talent All Stars'.

Eso sí, el gran cambio es la reducción de la duración de 'Vaya fama'. Después de que el programa que presentan Fran Ramírez y Cristina Lasvignes no termine de funcionar en audiencia moviéndose entre el 6 y el 7%, Telecinco ha decidido reducir el programa producido por Cuarzo Producciones entre 20 y 30 minutos.

Una estrategia con la que Telecinco busca mejorar la audiencia global del sábado y domingo y también intentar impulsar los datos de '¡Vaya fama' y posteriormente de 'Informativos Telecinco' después de que cada fin de semana 'D Corazón' le gane por cuatro puntos de diferencia y de que las reposiciones de 'La ruleta de la suerte' vapulee a ambas opciones.

Así fue la programación del sábado pasado:

08:40 h - 'El rey del mando' / 3,4% y 68.000

09:30h - 'La noche del gran show' (reposición) / 5,2% y 148.000

11:15 h - 'Más que coches' / 4,6% y 150.000

12:10 h - 'El precio justo' (reposición) / 7,4% y 275.000

13:30 h - '¡Vaya fama!' / 7,4% y 487.000

Así fue la programación del domingo pasado:

08:35 h - 'Got Talent: Momentazos' (reposición) / 5,1% y 84.000

09:30 h- 'Got Talent All Stars' (reposición) / 7,3% y 286.000

12:00 h - 'El precio justo' (reposición) / 6,7% y 350.000

13:30 h - '¡Vaya fama!' / 6,5% y 485.000

Así será la programación de este sábado 7 de febrero:

08:55 h - 'La noche del gran show' (reposición)

10:35 h - 'Más que coches'

11:35 h - 'Casados a primera vista ' (reposición)

12:35 h - 'El precio justo' (reposición)

13:55 h - '¡Vaya fama!'

Así será la programación de este domingo 8 de febrero: