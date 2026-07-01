RTVE cancela el programa de Cristina Villanueva ante sus audiencias y deja en el paro al 80% de la plantilla de la productora

Con la llegada del mes de julio, es momento de hacer balance de temporada y de decidir qué formatos continúan la próxima temporada y cuáles no. Y en este sentido, RTVE, ha tomado una decisión sobre el futuro de uno de sus grandes apuestas de esta temporada con el lanzamiento de La 2Cat. Así, 'El segon cafè', el magacín matinal de Cristina Villanueva no volverá en septiembre.

Hay que recordar que el pasado otoño, RTVE impulsó La2Cat con una mayor apuesta por formatos en catalán. Y uno de ellos fue abrir una segunda ventana en directo en las mañanas para hacer tándem con 'Cafè d'idees', el programa que conduce Gemma Nierga desde el año 2020. Para ello fichó a Cristina Villanueva, que había dejado La Sexta tras casi 20 años al frente de 'La Sexta Noticias'.

Sin embargo, las audiencias no han acompañado y, por ello, RTVE ha decidido cancelar definitivamente 'El segon cafè' tal y como ha avanzado En Blau y ha verificado El Televisero. El programa presentado por Cristina Villanueva se despedirá de la audiencia este viernes 3 de julio tras concluir su primera y única temporada en la división catalana de La 2.

En este sentido, según el citado diario, todos los trabajadores ya han sido informados de que a partir del viernes se irán al paro. En concreto, un 70-80% del equipo de la productora Videre Cat se quedará sin trabajo mientras que el resto del equipo será recolocado en otros proyectos, pues cabe señalar que en torno a un 20% del mismo es personal interno de RTVE.

Quien también tiene garantizada su continuidad en RTVE es Cristina Villanueva. La presentadora firmó un contrato por dos años con la cadena pública, por lo que seguirá ligada a la corporación. La duda es si presentará algún nuevo formato en La2Cat o si dará el salto a la televisión nacional después de haber formado parte de la cobertura de la visita del Papa a Cataluña junto a Oriol Nolis, el director de La 2Cat, así como en la alfombra roja de Los Goya.

Según fuentes de La 2Cat, el objetivo de RTVE la próxima temporada es consolidar sus apuestas de prime time y centrar todos sus esfuerzos en potenciar la franja nocturna de la cadena. De ese modo, se minimizará su programación en la mañana al considerar que es una franja poco rentable y que no genera audiencia al competir con un peso pesado de La 1 como es 'Mañaneros 360', que cierra temporada con un 15,9% y 496.000 espectadores, su mejor dato en 10 años.