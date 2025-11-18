Cristina Villanueva desvela la razón de su marcha de La Sexta y el cambio de rumbo profesional

Hace unos meses, Cristina Villanueva tomó una de las decisiones más difíciles de su vida laboral. La periodista abandonó Atresmedia tras muchos años presentando 'laSexta Noticias' para afrontar nuevos retos profesionales. Ahora, acaba de aterrizar en La 2Cat, donde conduce un formato de actualidad, 'El segon cafè'.

Cristina Villanueva ha concedido una entrevista a 'Mundo Deportivo' donde se sincera sobre esta nueva etapa y los motivos que la llevaron a abandonar La Sexta. La periodista reconoce que fue "una decisión difícil, pero tenía una sensación personal de etapa cerrada, de haber tocado techo. Cuando haces las cosas un poco por inercia, notas que algo te falta. He sido muy pasional en mi carrera: Teledeporte, informativos, Juegos Olímpicos, la muerte de Fidel Castro, Cuba…".

"Siempre he sido muy de calle. Y en la etapa final estaba más en plató. No estaba quieta, porque la actualidad no para, pero sí sentía que necesitaba hacer otras cosas. Supongo que también tiene que ver con momentos vitales… y quizá la crisis de los 50, que estoy a punto de cumplir, quién sabe", explica la presentadora.

Cristina Villanueva, muy feliz con su nueva etapa profesional

Sobre su nuevo programa en La 2Cat, Cristina Villanueva confiesa que las primeras semanas están yendo "muy bien". "Los inicios son duros: engranar, equipos, reorganizar tareas, pillar el tono… pero cada día lo vemos crecer. Estoy muy contenta con el equipo, no solo a nivel profesional: hay mucha humildad, cuidamos que nadie se queme. Queremos llevar al programa ese concepto de bienestar y salud mental, pero también aplicarlo a nuestra propia redacción. Nos recordamos: 'Baja el ritmo, la perfección no existe, cuídate'. Es un lujo trabajar así en periodismo", asegura.

A la pregunta de si prefiere programas grabados o en directo, la periodista reconoce que "el directo se me da bien, eso dicen. Pero este formato es exigente porque incorpora un registro nuevo en mi carrera. Mantiene mi esencia informativa, pero abre la puerta a escuchar, entrevistar, empatizar. Hemos tenido entrevistas culturales con Macaco y María Pou. También historias duras como la de una mujer cuyo marido murió en un accidente y aún no ha habido juicio".

También tiene una parte de "colaboradores jóvenes hablando de temas que a veces desconozco por completo. Descubro otro mundo fuera de mi burbuja informativa. Me dejo llevar y me divierto, que también es importante". Sobre esta nueva cadena de RTVE en catalán, Cristina Villanueva está encantada con la idea: "Me parece muy bien. El catalán se habla y se entiende en Cataluña, es natural apostar por ello".

Presentará un programa a nivel nacional

Sobre los rumores que apuntan a que, próximamente, conducirá un programa a nivel nacional en TVE, la periodista explica que "está hablado, pero vamos retrasados porque quería centrarme primero en 'El segon cafè'. Hemos puesto los cimientos con José Pablo (López), pero no te tenido tiempo para avanzar más. No me corresponder a mí anunciar nada, pero puedo decir que si todo va bien, podría estrenarse ya entrado el año, quizá en primavera".

Cristina Villanueva prefiere no opinar sobre las acusaciones que pesan sobre TVE de ser "sanchista": "Yo no opino sobre esto. Ni soy sanchista ni dejo de serlo. Yo hago 'El segon cafè' con los temas del día. Siempre ha habido críticas a la televisión pública: cuando gobiernan unos, critican los otros, y al revés". Eso sí, celebra las excelentes audiencias que está teniendo: "Siempre es una buena noticia que la televisión pública tenga buena audiencia".

La periodista admite que se vería presentando un formato que no fuera de actualidad: "Me estoy empezando a divertir con esta parte más distendida. Me siento más cómoda en la actualidad, pero… nunca diga nunca". A un concurso de cocina jamás iría como "concursante", pero como presentadora no lo descarta: "Cocinar, cocinaría con el cocinero invitado".