Caos en RTVE en su especial del Papa en Barcelona: tiene que relevar a Oriol Nolis y Cristina Villanueva por un incidente

TVE sigue volcándose con la cobertura de todo el viaje del Papa por España. Tras ofrecer especiales informativos durante el sábado, domingo y lunes con todos los actos que el Pontífice llevó a cabo en Madrid; este martes La 1 también está retransmitiendo en directo todos los eventos de León XIV en Barcelona.

Después de emitir la oración del Papa desde la Catedral de la Santa Cruz y Santa Eulàlia en un especial informativo liderado por Alejandra Herranz y Lorenzo Milá desde las 12:30 horas, que ha sustituido a 'Mañaneros 360', La 1 ha programado por la tarde otro especial.

Así, La 1 conectaba a las 19:40 horas con el Estadio Olímpico de Montjuic para ofrecer en directo a la audiencia la vigilia que ha realizado el Papa ante 40.000 personas en lo que supone su evento más multitudinario en la ciudad condal. Lo hacía con Oriol Nolis y Cristina Villanueva como presentadores in situ.

#VisitaPapaRTVE | León XIV realizará una vigilia de oración en el Estadio Olímpico Lluís Companys en un acto multitudinario.



🗨Allí está @AlegriaBegoa pic.twitter.com/vIu6W3XVs4 — RTVE Noticias (@rtvenoticias) June 9, 2026

Sin embargo, nada más arrancar el directo, se producían grandes problemas de sonido que provocaba que no se escuchara bien a los periodistas. Así, su micrófono iba y venía haciendo muy difícil que la audiencia pudiera escucharles desde casa.

De hecho, los problemas obligaban a tomar medidas y que fuera Elena Rubio, una de las reporteras de TVE que estaba dentro del Estadio Olímpico, la que tomara las riendas de la retransmisión narrando la llegada del Papa al lugar y su recorrido en Papamovil mientras saludaba a las 40.000 personas y que bendijera a muchos bebés como ya hiciera en Madrid.

Minutos después, era Marina Ribel, la que se ponía al frente de la retransmisión, desde el plató del Canal 24 horas en Torrespaña al ser imposible que Oriol Nolis y Cristina Villanueva pudieran llevar a cabo la narración y la conducción del especial ante sus problemas de sonido.

Pero finalmente, en torno a las 20:22 horas, La 1 conseguía retomar sus planes y volver a conectar con Oriol Nolis y Cristina Villanueva desde dentro del Estadio Olimpic para poder retransmitir desde allí la vigilia del Papa.