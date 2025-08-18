RTVE recupera a Cristina Villanueva tras 19 años en La Sexta para competir con Ana Rosa y Susanna Griso

Hace unas semanas saltaba la noticia de que Cristina Villanueva abandonaba La Sexta y 'La Sexta Noticias' tras 19 años con la intención de buscar nuevos retos profesionales. Unos retos que parece que han llegado pues la presentadora ficha por RTVE con dos nuevos proyectos.

Así, Cristina Villanueva regresa a RTVE donde dio sus primeros pasos profesionales para ser una de las nuevas caras de 2 Cat, la nueva apuesta por convertir La 2 en Catalunya en una nueva cadena. La presentadora se pondrá al frente de un nuevo magacín para sus mañanas según avanza Informalia.

En concreto, Cristina Villanueva liderará el nuevo magacín que acompañará a 'Café d'Idées' de Gemma Nierga. Se trata de un nuevo formato que combinará debates, sucesos y entrevistas y cuyo título podría ser 'El segon café'. Además según informa Vertele, el formato podría ver la luz el lunes 13 de octubre.

De esta manera, Cristina Villanueva tendrá que hacer frente a Adela González y Javier Ruiz en TVE a nivel nacional así como con 'Espejo Público' con Susanna Griso, con 'En boca de todos' con Nacho Abad, con 'El programa de Ana Rosa' con Ana Rosa Quintana en Telecinco y a Antonio García Ferreras y 'Al rojo vivo' en La Sexta.

Con este nuevo magacín, La 2 en Catalunya ampliará su apuesta por la información y los programas en directo junto al citado programa de Gemma Nierga y 'L'altaveu', el magacín que conduce Danae Boronat en la tarde. A ellos hay que sumar además un nuevo concurso producido por Ricard Ustrell y que presentará el actor Peter Vives ('Velvet'). 3

Cristina Villanueva regresa a RTVE por partida doble

Pero además de este nuevo proyecto en La 2 Catalunya, Cristina Villanueva tendría además otro programa que se vería en prime time a nivel nacional y que contaría con documentales y reportajes. Por ahora se desconoce si se emitirá en La 1 o en La 2, pero parece que llegaría de cara a enero.

Con estos dos formatos, Cristina Villanueva regresa a RTVE donde comenzó su carrera en 1997. Primero, la catalana formó parte de Teledeporte comentando entre otros eventos el Mundial de natación de Barcelona, la Copa Federación de tenis o los Juegos Olímpicos de Atenas 2004. Además fue reportera a pie de pista del Mundial de MotoGP. Fue en 2004 cuando dio el salto a La 2 como nueva presentadora de 'La Sexta Noticias' en relevo de Beatriz Ariño hasta su fichaje por La Sexta en 2006.

Cabe decir que el regreso de Cristina Villanueva a RTVE se produce después de que hace unos días la propia presentadora confesara en Informalia los motivos de su salida de La Sexta. "La Sexta ha conseguido situarse en buena posición, pero a mí me faltaban retos. Es una etapa cumplida. Y ahora necesitaba renovar la pasión", reconocía.

"Tenía un compromiso con mis hijas. Quería dejar de trabajar los fines de semana. Mis hijas no tenían madre los fines de semana. El nuevo proyecto tiene un horario más compatible con la parte personal. Es una doble vía: renovar la pasión y con un horario más conciliador", añadía.