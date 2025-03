Cristina Villanueva desaparece de 'La Sexta Noticias' y lo visto con su sustituto es algo insólito

Los espectadores que hayan puesto La Sexta este sábado se habrán quedado muy sorprendidos con el inicio de 'La Sexta Noticias'. Y es que cabe recordar que habitualmente la presentadora de la edición del fin de semana es Cristina Villanueva.

No obstante, este sábado Cristina Villanueva se ha ausentado de su puesto como presentadora en 'La Sexta Noticias'. No sabemos el motivo por el que la periodista no ha estado aunque viendo sus redes sociales parece que se encuentra en Barcelona.

Pero lo llamativo no ha sido la ausencia de Cristina Villanueva sino quién ha sido la persona que ha tomado su relevo. Y es que si hay algo que ha caracterizado siempre a 'La Sexta Noticias' es por apostar por mujeres como presentadoras. La única gran excepción es Rodrigo Blázquez que desde hace dos temporadas presenta junto a Cristina Saavedra 'La Sexta Noticias 20h'.

Fran López Galán, sustituto sorpresa de Cristina Villanueva

Por eso el hecho de que este sábado haya sido Fran López Galán el que se haya puesto a presentare 'La Sexta Noticias' en lugar de Cristina Villanueva es insólito pues es la primera vez que un chico joven presenta el informativo de La Sexta en solitario.

Cabe decir que hace unos años los 8-M, el día de la mujer, La Sexta si que apostó por introducir a hombres como sustitutos de las presentadoras habituales. Así, pudimos ver a Hilario Pino en la edición de las 14:00 horas y a José Yélamo en la de las 20:00 horas.

Pero el hecho de que un chico joven se ponga al frente de 'La Sexta Noticias' no es algo habitual. Hasta ahora cuando una de las presentadoras titulares faltaba eran otras redactoras las que tomaban su lugar desde Inés García Caballo pasando por Ana Cuesta, Beatriz Zamorano, Gloria Mena o Marina Valdés, entre otras.