'Sueños de Libertad', avance semanal del 20 al 24 de abril: Marta descubre la verdad sobre Fina y una marcha

'Sueños de Libertad', la serie líder de la televisión atraviesa un momento crucial de sus tramas con la pista de Marta sobre el paradero de Fina (Alba Brunet) y el asesinato de Pelayo (Alejandro Albarracín) a manos de Álvaro (Javier Lara) para evitar que les delate a él y a Beatriz.

Te dejamos con el avance completo de los próximos episodios que se emitirán en Antena 3 entre el lunes 20 y el viernes 24 de abril a continuación:

Avance del capítulo 543 de 'Sueños de libertad' del lunes 20 de abril

Beatriz, Begoña y Gabriel en 'Sueños de libertad'

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', Marta intenta responder a las preguntas de la guardia civil mientras sigue en shock por el asesinato de Pelayo, que ha dejado conmocionados a todos los De La Reina. Cuando Beatriz descubre que Pelayo ha muerto empieza a ponerse nerviosa pues tiene claro que es Álvaro quién está detrás del crimen.

Al día siguiente, Marta recibe el apoyo de su hermano Andrés y de Chloe ante estos duros momentos y más tras quedarse con la duda de lo que Pelayo le quería contar. También Begoña acude a darle el pésame a la que fuera su cuñada. Y Gabriel decide acompañarle provocando que Damián le eche de su casa por todo el daño que les ha hecho en los últimos meses. Y como venganza, Gabriel se niega a declarar luto oficial en la fábrica.

Mientras, en casa de los Salazar la situación entre Pablo y Nieves sigue siendo complicada y la mujer se niega a acompañar a su marido a dar el pésame a los De La Reina. Y tras su decisión de permanecer en casa, Miguel impone unas medidas de convivencia provocando un enfrentamiento con su padre que se niega a cumplir los estrictos horarios que pone para evitar que se encuentren en las comidas.

En la tienda, Carmen les confiesa a las chicas el plantón de Tasio en su comida homenaje. En mitad de la preocupación por su matrimonio, Carmen recibe otro mazazo tras la llamada de su madre contándole que se ha caído y se ha roto la cadera. Después, Damián también confronta a Tasio por su plantón a la comida y su hijo le revela la verdad sobre Paula llevando a que su padre le exija terminar esa relación. Mientras, Claudia propone una inauguración de la casa-cuna tras concluir las obras y Salva y Mabel terminan besándose en la cantina

Doña Clara regresa a Toledo para el funeral de su hijo y se reencuentra con Marta fundiéndose ambas en un sentido abrazo por la triste muerte de Pelayo. Por su parte, Beatriz no duda en enfrentarse a Álvaro por haber matado al marido de Marta poniendo a ambos en riesgo.

Avance del capítulo 544 de 'Sueños de libertad' del martes 21 de abril

Carmen se marcha de Toledo

Marta no para de darle vueltas a lo que le quería contar Pelayo sobre Fina antes de morir en sus brazos y no duda en refugiarse en Andrés después de sus sospechas sobre que su amada pudiera estar en México. Por su lado, doña Clara se niega a enterrar a Pelayo hasta que Darío no esté presente.

Carmen anuncia su marcha temporal a su pueblo para poder cuidar de su madre tras su caída. Y Claudia, al verse desbordada entre la tienda y los preparativos de la inauguración de la casa-cuna no duda en dejar en manos de Begoña y Valentina la decoración del evento. Algo que hace que sea incómodo para ellas y más cuando Andrés aparece y se muestra muy cariñoso con la dependienta.

Miguel insiste en reorganizar los horarios y el uso de la casa para evitar encontrarse con su padre y Nieves trata de convencer a su hijo de que eso no tiene ningún sentido. Y aunque promete ser flexible se niega a seguir compartiendo espacio con su padre y ambos terminan discutiendo al proponer la división de la casa. Mientras, Mabel y Salva siguen mostrándose cada vez más cómplices y Claudia les pilla juntos marchándose al sentirse traicionada.

Gabriel sigue presionando a Beatriz para conocer la identidad de su amante y ella no duda en responder con evasivas y mentiras para evitar que descubra que se trata de Álvaro. Y precisamente Álvaro empieza a preocuparse al saber que Gabriel sabe que su mujer está con alguien y para evitar sospechas Begoña le cuenta que su amante le ha robado y le ha echado de su mansión. Por su parte, Tasio intenta acercarse a Carmen antes de marcharse pero ella le echa en cara sus feos y que ya no la quiere.

Julia acude a la casa grande para darle el pésame a Marta y tiene un pequeño acercamiento con su abuelo Damián mientras Begoña no duda en tener un detalle con Eduardo por todo lo que le ha ayudado con los viajes a Pelahustán. Y finalmente tras las discusiones con Miguel, Nieves le pide a Pablo que abandone la casa familiar al menos unos días pero él se niega y Salazar deja caer que quizás tiene que ser su hijo el que se vaya.

Avance del capítulo 545 de 'Sueños de libertad' del miércoles 22 de abril

Beatriz y Álvaro en 'Sueños de libertad'

Claudia regresa a la habitación tras pasar la noche fuera y se enfrenta con Mabel tras descubrir su relación con Salva y aunque la hija de los Salazar trata de hacer entender a su compañera lo sucedido, Claudia le solicita que por favor se marche a otra habitación porque no quiere seguir durmiendo con ella.

Beatriz no duda en utilizar a Begoña para descubrir detalles sobre la investigación de la muerte de Pelayo y después pone al corriente a Álvaro sobre lo que sabe la policía. Mientras, Damián habla con don Agustín para pedirle retrasar el funeral y hacerlo íntimo como ha pedido doña Clara, que sigue sin levantar cabeza.

Nieves le explica cómo están las cosas en casa ante el enfrentamiento de Miguel y Pablo y que le ha pedido a su marido que se marche de casa. Tras hablar con Damián, Pablo cambia de parecer y acepta marcharse temporalmente de su casa para tratar de aliviar la situación de su familia.

Marta se abre con Cloe ante el dolor por la muerte de Pelayo y le confiesa sus sospechas sobre el paradero de Fina. Por su parte, Valentina y Begoña hablan de la relación de la dependienta y Andrés y la enfermera no duda en darle su beneplácito para tratar de dejar atrás la incomodidad que había entre ambas.

Manuela vuelve a advertir a Eduardo sobre los riesgos de estrechar lazos con Begoña siendo la mujer de Gabriel. También Paula vuelve a acercarse con Tasio aunque justo la llamada de Carmen evita que ambos vuelvan a besarse. Por su parte, Beatriz le pide a Álvaro que no vuelva a ponerse en contacto con ella hasta que ella quiera y después intenta ablandar a Gabriel con sus recuerdos del pasado pero él le frena recordando que su mujer ahora es Begoña.

Avance del capítulo 546 de 'Sueños de libertad' del jueves 23 de abril

La despedida a Pelayo en 'Sueños de libertad'

Nieves le admite a Begoña que todavía sigue queriendo a Pablo y aunque por ahora no tiene muy claro que hacer con respecto a su matrimonio, lo que si tiene claro es que quiere evitar que Miguel se distancie de su padre y cometa los errores que cometió ella con su propia familia y por ello trata de mediar con su hijo para que perdone a su padre.

Por su parte, Mabel recoge sus cosas para marcharse a la habitación de enfrente tras la petición de Claudia y antes de mudarse se abre en canal con Valentina sobre lo cobarde que ha sido con Claudia con respecto a sus sentimientos por Salva dejando claro que nunca quiso hacer daño a su compañera. Paralelamente, Claudia acude al dispensario para buscar algún remedio para su mal de amores y vuelve a encontrar un gran apoyo en Miguel.

Marta se refiere a Álvaro por su nombre y él presa del pánico al creer que puede verse amenazado por el asesinato de Pelayo, le dice a Beatriz de huir rápidamente de Toledo pero ella se niega a marcharse hasta que no consiga sacarle a Gabriel todo el dinero posible. Por otro lado, Gabriel intenta seguir acercando posturas con Begoña pero su rechazo lleva a que los recuerdos con Beatriz empiecen a aflorarle por la cabeza.

Pese a que sigue bastante dolida con su abuelo, Julia empieza a mostrarse abierta a tratar de recuperar la relación con Damián y Begoña no duda en hablar con el que fue su suegro para allanar el terreno de cara a una reconciliación entre abuelo y nieta. Paralelamente, Eduardo le devuelve el gesto a la enfermera y le regala una talla que ha hecho él mismo.

Paula aprovecha la ausencia de Carmen para tratar de seducir a Tasio y apostar por sus sentimientos pero él le frena para evitar males mayores. Finalmente, Darío regresa a Toledo para el funeral de Pelayo y termina confesándole a Marta toda la verdad sobre Fina y las amenazas de su pareja para lograr que se marchara de Toledo provocando que Marta sufra un ataque de ansiedad.

Avance del capítulo 547 de 'Sueños de libertad' del viernes 24 de abril

Gabriel y Pablo Salazar en 'Sueños de libertad'

Marta se refugia en el alcohol tras la confesión de Darío y se niega a acudir al entierro de Pelayo tras haber destrozado su vida por su ambición política y se lo cuenta todo a su padre y su tía. Pero Digna trata de convencer a su sobrina para que acuda a la despedida de su marido en respeto a doña Clara y ella termina accediendo.

Damián no duda en actuar con contundencia sin hablar con Digna y le anuncia a Paula que está despedida y que quiere que abandone su casa por su intolerable comportamiento con Tasio. Después la joven doncella se refugia en Tasio y busca su consuelo ante lo sucedido.

Por su parte, Begoña hace un descubrimiento sobre Eduardo que cambia completamente su percepción sobre el chófer. Mientras, en la fábrica, Gabriel descubre que Pablo ha tenido que abandonar su casa. Una información que podría utilizar a su favor.

En la cantina, Miguel acude a ver a Mabel para saber su opinión sobre si debería perdonar a su padre o no. Su hermana le confiesa que ella tampoco quiere perdonarle pero que al final son cosas entre sus padres y no tienen que entrometerse. Mientras él le confiesa que siente alivio al no tener a su padre cerca.

Finalmente, Claudia muestra su gran malestar con Mabel y decide romper definitivamente su amistad con Salva pues el dolor de la traición de ambos es superior a sus fuerzas y no quiere tenerlos cerca.