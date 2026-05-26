TVE contraataca al regreso de Marc Giró a La Sexta y lleva este programa de La 2 a La 1 tras su gran éxito

Después de su retirada la semana pasada por un especial de 'El Objetivo', La Sexta recupera este martes 'Cara al show' con Marc Giró. Y por ello, La 1 ha querido reforzar su programación de noche y acompañar 'Al cielo con ella' de Henar Álvarez por uno de los programas de La 2 que ha arrancado con gran éxito.

Hablamos de 'Me meto en un jardín', el nuevo espacio de entrevistas de Mercedes Milá. El programa producido por Zanskar Producciones arrancó este domingo con un gran 4% de cuota de pantalla y 440.000 espectadores siendo el programa más visto de la cadena y superando con creces la media diaria del canal (3,1%), así como su promedio mensual provisional de mayo (3,3%).

Por ello, y para tratar de conquistar aún más audiencia de cara a su segunda entrega, TVE ha decidido llevar 'Me meto en un jardín' este martes al late night de La 1 para acompañar a la nueva entrega de 'Al cielo con ella', que contará con las visitas de Luis Tosar y Mara Torres y luchar así contra el regreso de Marc Giró a La Sexta después de que 'Cara al show' desapareciera la semana pasada de la programación a última hora.

Así, 'Me meto en un jardín' tomará el relevo del cine que emitió la semana pasada La 1 en late night. Esto supone un nuevo cambio después de que en semanas anteriores la cadena también emitiera con poco éxito reposiciones del programa de Henar Álvarez para rellenar su noche de los martes.

Cabe decir que lo que hará La 1 es repetir la primera entrega de 'Me meto en un jardín' protagonizada por el escritor David Uclés. Con ello, la cadena pública le da una nueva ventana al público a disfrutar de uno de los mejores estrenos de La 2 en los últimos tiempos y por otro trata de ganar nuevos adeptos de cara a la próxima entrega que emitirá el próximo domingo a las 22:30 horas.

En este sentido, hay que decir que La 1 ya intentó trasladar 'Zero Dramas' de Loles León al late night de la cadena principal para hacer tándem con Henar Álvarez y luchar contra el debut de Marc Giró en La Sexta. Eso sí en aquella ocasión La 1 si que emitió una nueva entrega de su late show y fue un auténtico fiasco en audiencia.

Así queda la programación de La 1 este martes: