Atresmedia se lleva a Antonio Resines para su nuevo formato con famosos tras caerse de 'Top Chef' en RTVE

El actor Antonio Resines iba a ser uno de los fichajes estelares de TVE para 'Top Chef: dulces y famosos', el nuevo talent de repostería que llegó este domingo a La 1. Sin embargo, el último ingreso hospitalario del intérprete complicó su fichaje y la cadena pública finalmente optó por contratar a Luis Merlo como concursante en su lugar.

Ahora, Antonio Resines está completamente recuperado de su último susto de salud. Y por ello, el actor ha cerrado su fichaje por uno de los nuevos formatos de entretenimiento de Antena 3. Y es que según ha publicado 20 minutos, el actor será uno de los concursantes de 'Una fiesta de muerte'.

Así, Antonio Resines será uno de los famosos que participe en este nuevo formato al más puro estilo 'Cluedo' en el que se tiene que investigar quién es un asesino y que conducirá Àngel Llácer.

Junto a Antonio Resines, otros dos participantes de 'Una fiesta de muerte' serán la cantante Marta Sánchez y la presentadora de 'Equipo de investigación', Glòria Serra tal y como avanza el citado medio y ha podido verificar El Televisero. El trío de famosos, acompañados por otros rostros, asistirán a una fiesta de lo más exclusiva, pero un sujeto enmascarado 'acabará con la vida' de uno de ellos.

Cabe decir que Antena 3 ya trabaja junto a ITV Studios Iberia en la adaptación de este formato que contará con dos entregas especiales de 90 minutos de duración. La primera de ellas se desarrollará en el Museo de Ciencias Naturales de Madrid que se titulará 'Muerte en el Museo'.

Así es 'Una fiesta de muerte'

'Una fiesta de muerte' recibirá en cada entrega a siete famosos. Cada uno de ellos recibirá una invitación a una fiesta exclusiva. Pero al llegar, uno de ellos será asesinado por un enigmático asesino vip enmascarado. Y Àngel Llácer ejercerá de anfitrión en cada una de las entregas.

Desde ese momento, comienza una carrera contrarreloj en la que los participantes deberán investigar la escena del crimen, competir en retos individuales y colectivos, y descifrar pistas para descubrir quién se oculta tras la máscara del asesino vip.

Cada episodio será una historia independiente, con nuevos invitados, escenarios distintos y tramas autoconclusivas. Este formato garantiza dinamismo y variedad, permitiendo que el público se sumerja en un juego diferente en cada entrega. La fórmula combina la emoción de un 'thriller' con la frescura de un concurso televisivo protagonizado por rostros conocidos.