El nuevo proyecto como presentador de Àngel Llácer en Atresmedia que recordará a un famoso juego de mesa

Àngel Llácer sigue ganando presencia en Atresmedia. Tras saberse que el catalán será el presentador de 'Congelados', un nuevo concurso en el que los participantes deberán quedarse completamente congelados; ahora el también juez de 'Tu cara me suena' ha recibido un nuevo encargo en el grupo para conducir otro formato internacional.

Así, según ha avanzado El Confi TV, Àngel Llácer será el presentador de 'Una fiesta de muerte', la adaptación española de 'A Party to Die For', un intrigante juego de asesinatos misteriosos protagonizado por famosos al más puro estilo del juego de mesa Cluedo.

La adaptación de este nuevo formato que conducirá Àngel Llácer correrá a cargo de ITV Studios, la productora que está detrás de dos de los programas de más éxito de Antena 3 como son 'Pasapalabra' y 'La Voz'.

Así es 'Una fiesta de muerte'

'Una fiesta de muerte' recibirá en cada entrega a siete famosos. Cada uno de ellos recibirá una invitación a una fiesta exclusiva. Pero al llegar, uno de ellos será asesinado por un enigmático asesino vip enmascarado. Y Àngel Llácer ejercerá de anfitrión en cada una de las entregas.

Desde ese momento, comienza una carrera contrarreloj en la que los participantes deberán investigar la escena del crimen, competir en retos individuales y colectivos, y descifrar pistas para descubrir quién se oculta tras la máscara del asesino vip.

Cada episodio será una historia independiente, con nuevos invitados, escenarios distintos y tramas autoconclusivas. Este formato garantiza dinamismo y variedad, permitiendo que el público se sumerja en un juego diferente en cada entrega. La fórmula combina la emoción de un 'thriller' con la frescura de un concurso televisivo protagonizado por rostros conocidos.

'Una fiesta de muerte' se presenta como un programa intergeneracional, capaz de atraer tanto a jóvenes como a mayores, combinando intriga, entretenimiento y un elenco de celebrities que aportará dinamismo y carisma a cada entrega. Se trata de un nuevo paso más allá en el entretenimiento de Atresmedia después de emitir una edición de 'Traitors' con anónimos.

Àngel Llácer también presentará 'Congelados'

Más allá de 'Una fiesta de muerte', Àngel Llácer también está a la espera del estreno de 'Congelados', la adaptación del formato japonés 'Freeze'. En este concurso, los famosos deberán permanecer completamente inmóviles en las situaciones más absurdas y cómicas, sin moverse hasta que el presentador lo indique.

El espacio contará con Lorena Castell, Miki Nadal y Silvia Abril como capitanes de los equipos participantes. 'Congelados' fue reconocido en el MIPCOM como mejor formato de comedia, y su llegada a Atresmedia refuerza la apuesta del grupo por programas originales, divertidos y con un toque de innovación.