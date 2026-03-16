Atresmedia revela el casting del rompedor formato que llega a Antena 3: De Bertín Osborne a Chicote o Glòria Serra

Muy pronto llega al prime time de Antena 3 'Una fiesta de muerte', la adaptación española de 'A Party to Die For', un intrigante y absorbente juego de asesinatos misteriosos protagonizado por rostros famosos que se inspira en el mítico juego de mesa Cluedo y que contiene algunas características que también evocan al reality 'Traitors'.

Ante su cercano lanzamiento, Atresmedia ha presentado el casting completo de celebrities que se embarcarán en la primera entrega de este nuevo y rompedor formato que conducirá Àngel Llàcer y que correrá a cargo de la productora ITV Studios.

Los 7 primeros participantes serán los cantantes Marta Sánchez y Bertín Osborne, el actor Antonio Resines, la periodista y presentadora Glòria Serra, la atleta Ana Peleteiro, el chef Alberto Chicote y la creadora de contenido y humorista Esperansa Grasia.

Mecánica de 'Una fiesta de muerte', nuevo game show de Antena 3

'Una fiesta de muerte' recibirá en cada episodio a siete famosos. Cada uno de ellos recibirá una invitación a una fiesta exclusiva, pero, al llegar, uno de ellos será 'asesinado' por un enigmático asesino VIP enmascarado. Desde ese momento del 'asesinato', comienza una carrera contrarreloj en la que los participantes deberán investigar la escena del crimen, competir en retos individuales y colectivos, y descifrar pistas para descubrir quién se oculta tras la máscara del asesino vip. Todo ello con Llàcer ejerciendo de anfitrión, guiando la investigación y aportando las claves necesarias para acercar la verdad a los concursantes.

Primera pista, el asesino enmascarado no es ninguno de los invitados. Para resolver el misterio, los seis supervivientes tienen que inspeccionar minuciosamente la escena del crimen y competir en una serie de retos -por equipos, individuales y colectivos- que les aportarán pistas sobre la identidad del asesino, poniendo así a prueba sus capacidades detectivescas.

Al final, como en cualquier murder mystery que se precie, se juntan todos para la resolución del crimen y se desvela la identidad del asesino VIP enmascarado durante el vídeo de su detención. Solo hay un vencedor: el que acierte la identidad del asesino o el que se convierta en el mejor detective de todos.

Cada episodio (de una duración de 90 minutos) será una historia independiente, con nuevos invitados, escenarios distintos y tramas autoconclusivas. Este formato garantiza dinamismo y variedad, permitiendo que el público se sumerja en un juego diferente en cada entrega. La fórmula combina la emoción de un 'thriller' con la frescura de un concurso televisivo protagonizado por rostros reconocidos por la audiencia como los ya mencionados.

El primer capítulo transcurrirá en el Museo de Ciencias Naturales de Madrid

El primer programa, que se podrá ver muy pronto en Antena 3 tal y como indica el grupo audiovisual en nota de prensa, llevará por título 'Una fiesta de muerte: muerte en el museo', ya que transcurrirá en el Museo de Ciencias Naturales de Madrid.

'Una fiesta de muerte' se presenta como un programa familiar, intergeneracional, capaz de atraer tanto a jóvenes como a mayores, combinando intriga, entretenimiento y un elenco de celebrities que aportará dinamismo y carisma a cada emisión.

Mucha tensión, altas dosis de misterio y diversión asegurada son los elementos principales de esta revolucionaria nueva oferta de Antena 3. En definitiva, se trata de un nuevo paso más allá en el entretenimiento de la cadena de San Sebastián de los Reyes después de emitir una edición de 'Traitors' con anónimos.