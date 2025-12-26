Adiós múltiple en 'Espejo Público' a sus rostros más históricos en Antena 3: "Perdemos a muchas grandes"

'Espejo Público' ha enfrentado una complicada mañana este viernes tan solo un día después de Navidad. Y es que, en lugar de llenar aún más el plató con regalos, el elenco del matinal de Antena 3 ha vivido una jornada marcada por las bajas, despidiéndose de miembros históricos del programa. Entre ellas, Ana Regalado, una de las reporteras más veteranas del magacín, que se despide de la cadena tras más de 20 años de trabajo.

"Hoy es un día muy importante para ti. ¿Por qué?", le preguntaba Miquel Valls a la periodista en plató antes de sorprenderla con un ramo de flores, comunicando su marcha a los espectadores. "Empieza otra etapa donde no voy a estar con vosotros, os voy a echar mucho de menos y os voy a recordar, os voy a llevar en mi corazón siempre, a todo el mundo que ha confiado en mí", ha asegurado la reportera.

Entonces, visiblemente emocionada, abrazaba a Miquel Valls tras recibir el obsequio por parte del equipo de 'Espejo Público. "Gracias, no me lo esperaba", ha comentado Regalado junto al sustituto de Susanna Griso en 'Más Espejo'. "20 años que has estado con nosotros en este programa y antes ya en informativos", ha puntualizado entonces el periodista, remarcando la larga trayectoria de la comunicadora en la cadena.

Miquel Valls y Ana Regalado en 'Espejo Público'

"Ha sido una etapa maravillosa en esta casa", reconocía Ana Regalado antes de que el matinal se trasladase a la redacción del programa. "Hay otros compañeros, otras protagonistas, que hoy están viviendo también la misma situación", explicaba entonces el presentador, desvelando que se trata de una despedida colectiva de varios miembros emblemáticos en el equipo que afecta también a Ángeles Miró, su subdirectora. "Hay un batiburrillo de emociones, de tristeza, alegría, pena, sobre todo, porque perdemos a muchas grandes", reconocía Valls.

"Dios mío, lo que os vamos a echar de menos", confesaban algunos compañeros mientras 'Espejo Público' rendía homenaje a todas las profesionales que este viernes han puesto fin a su etapa en el matinal. "Gracias, os llevamos en el corazón y ha sido una etapa maravillosa que no vamos a olvidar nunca. Os deseamos muchos triunfos, os merecéis todo lo mejor", contestaba Regalado visiblemente emocionada por el calor de sus compañeros.

Así, Miquel Valls no se ha cortado en despedir a la emblemática reportera con unas palabras de afecto. "¿Sabes lo que más admiro de ti en este tiempo que hemos coincidido tú y yo? Tu rigor. Que vaya muy bien", ha terminado expresando el conductor de 'Más Espejo'.