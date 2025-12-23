Lorena García corta la intervención de Ignacio Garriga (Vox) y 'Espejo Público' salta por los aires: "No me manipule"

Como cada Navidad, Lorena García ha tomado las riendas de 'Espejo Público' durante la ausencia de Susanna Griso por vacaciones y este martes ha vivido su primer encontronazo en la caldeada mesa política del matinal. Durante su entrevista al secretario general de Vox, Ignacio Garriga, la periodista ha tenido que ponerse seria después de que el político la acusase de manipular sus palabras.

Nada más recibir al militante de la formación de ultraderecha, la presentadora del espacio de Antena 3 no ha dudado en preguntarle sobre la posibilidad de que María Guardiola pidiese la "abstención" del PSOE. "Creo que podría producirse sin ninguna duda", señalaba de forma tajante Garriga, recordando con tono acusatorio que el PP y el PSOE han pactado sobre "muchas cosas" en Bruselas, afirmaba directo el invitado del matinal de Antena 3.

Lorena García paraliza la intervención de Ignacio Garriga para poner el grito en el cielo: "¡No es un problema ser gay!"

"¿Le parece un problema eso? ¿El entendimiento le parece un problema?", le preguntaba Lorena García rápidamente al invitado al darse cuenta del tono de su discurso. "En absoluto", advertía el secretario general de Vox. Sin embargo, la tensión no ha comenzado a escalar hasta que la periodista le ha reprochado al político que el plan de Gobierno de Vox en Extremadura se reduce únicamente al argumentario general de la formación.

Ignacio Garriga y Lorena García en 'Espejo Público'

Así, Ignacio Garriga terminaba cortando a la presentadora. "Vox dice lo mismo en Extremadura, Cataluña y Madrid: garantizar la prosperidad de los españoles, haciendo todo lo que no ha hecho el PP y el PSOE durante los últimos 45 años", advertía el invitado endureciendo su tono a medida que avanzaba la entrevista. Ha sido entonces cuando 'Espejo Público' ha mostrado el vídeo viral en redes en el que dos jóvenes homosexuales afirman ser votantes de Vox, llevando a Lorena García a preguntar a su secretario general qué contestaría a quiénes se sorprenden de la ideología de ultraderecha de algunos miembros del colectivo LGTBIQ.

"Pues, estos jóvenes están haciendo una demostración de sentido común y de tener criterio, son jóvenes que han escuchado directamente el mensaje de Vox y no se han dejado intoxicar por ciertos medios de comunicación que tienen mucho interés en manipular el mensaje de Vox y hacer creer que Vox es lo mismo que PP y PSOE", aseguraba el político de la formación de Santiago Abascal. "Estos jóvenes se ven traicionados por unos políticos han prometido mucho y no han hecho absolutamente nada", ha insistido el invitado.

Sin embargo, Lorena García terminaba cortando su discurso con una tajante réplica. "El PSOE trajo el matrimonio homosexual que es uno de los grandes logros del movimiento LGTBI", sentenciaba la sustituta de Susanna Griso mientras el político trataba de contestar. "Sí, sí pero que el problema no es si se es gay o no se es gay, eso será un problema que tendrán algunos, nosotros no", añadía Garriga provocando la furia en la presentadora.

"¡No es un problema ser gay. Ser gay no es un problema, señor Garriga!", subrayaba la conductora de 'Espejo Público', visiblemente alarmada ante la insinuación del secretario general de Vox. "No, no. Lo estoy diciendo yo, que no me manipule, que se lo estoy diciendo yo, que no es un problema", advirtió entonces el invitado, acusando a la la presentadora de tergiversar sus palabras.

"El problema es que no pueda acceder a una vivienda un joven, no pueda salir seguro a la calle,… esos son los verdaderos problemas, no la orientación sexual. Cada uno es libre, solo faltaría", terminaba señalando Ignacio Garriga tras parar los pies a Lorena García, que terminó haciendo caso omiso de la fuerte acusación del político para terminar la escena de tensión cuanto antes.