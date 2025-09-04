'El programa de Ana Rosa' llega con cambios a Telecinco: 8 fichajes como colaboradores, una entrevista y nuevo horario

Tras las vacaciones, Ana Rosa Quintana regresa el próximo lunes a Telecinco con el estreno de la nueva temporada de 'El programa de Ana Rosa', que este año recupera su duración habitual pasando a emitirse de 9:00 a 13:30 horas recortando así 'Vamos a ver' con Patricia Pardo, que pasará a emitirse de 13:30 a 15:00 horas y con la incorporación de hasta ocho nuevos colaboradores.

"Vuelvo una temporada más porque están pasando un montón de cosas apasionantes en la política nacional e internacional y no me lo quiero perder", asegura Ana Rosa Quintana. "Va a ser una época de cambios, con un gobierno que ya no gobierna, que sobrevive, hay muchas noticias que vendrán esta temporada relacionadas con los casos de corrupción. Europa está cambiando con asuntos vitales, con cambios de gobiernos que marcarán la agenda los próximos meses. Está el problema de la vivienda, la inmigración, el nuevo reparto de poderes, todo eso afecta a España", prosigue reflexionando la presentadora.

En este sentido, Ana Rosa Quintana hace toda una declaración de intenciones sobre lo que pretende hacer este año. "Estaremos pendientes de los cambios en Latinoamérica, Venezuela, de Ucrania -en el avance o no en las negociaciones-, del drama de Gaza, del posible encuentro entre Pedro Sánchez y Carles Puigdemont. Va a ser una temporada trepidante y como cualquier periodista quiero estar en los momentos importantes que son los que cambian los países y los que cambian la historia", sentencia.

'El programa de Ana Rosa' vuelve a Telecinco con la intención de recobrar el liderazgo de la temporada pasada, que cerró con un 14% de share (320.000 espectadores), 0,7 puntos por delante de Antena 3 (13,3%) y 1,4 puntos sobre La 1 (12,6%) en su horario de emisión. Algo que no será sencillo pues durante el verano La 1 se ha fortalecido con 'La Hora de La 1' y 'Mañaneros 360' liderando a distancia de sus rivales.

Esperanza Aguirre y Macarena Olona, entre los fichajes de 'El programa de Ana Rosa'

Esperanza Aguirre y Macarena Olona, fichajes de 'El programa de Ana Rosa'

Tras el habitual arranque incisivo con los editoriales de Ana Rosa Quintana, esta temporada se incorporan a la sección de La Firma Miriam González Durántez, abogada especializada en derecho internacional y esposa del ex viceprimer ministro británico Nick Clegg, y Manuel Marín, director de Vozpopuli. Se suman al resto de colaboradores con los comunicadores de radio Carlos Herrera y Ángel Expósito; el director de El Español, Pedro J. Ramírez; el director del diario El Mundo, Joaquín Manso; y la redactora jefe de tribunales de El Mundo, Ángela Martialay.

Tras el editorial, Ana Rosa moderará la mesa política que volverá a estar representada por un amplio espectro de opiniones. En este curso televisivo se unirán al plantel de políticos Macarena Olona y Esperanza Aguirre y los periodistas Jorge Bustos, subdirector de El Mundo, que esta temporada estará en las mañanas de Cope con Carlos Herrera; la nueva redactora experta en tribunales, Adriana Cabezas; el jefe de Opinión de El Español, Cristian Campos y el director de Vozpopuli, Manuel Marín como nuevos colaboradores.

En la mesa política se mantendrán los colaboradores habituales Fernando Garea, Fernando Berlín, Alberto Sotillos, Eduardo Inda, Esther Esteban, Pilar Santos, Antonio Caño, María Claver, Carlos Cuesta, Estefanía Morales Molina, Isabel San Sebastián, Ketty Garat, Rodolfo Irago, Pilar Gómez, José María Olmo, José Luís Gómez Pérez, Javier Casqueiro, Esther Palomera, Esteban Urreizrieta, Irene Tabera y Alejando Entrambasaguas.

Manu Marlasca encabezará la sección de sucesos y sigue El Aperitivo

Una temporada más, 'El programa de Ana Rosa' contará con la colaboración del meteorólogo Mario Picazo así como la de experto en economía Eduardo Bolinches y la del nuevo fichaje Manuel Mostaza, experto en encuestas y datos, que hablarán de los problemas del día a día en estos ámbitos.

Por su parte, Manu Marlasca se sentará junto a Ana Rosa para desgranar la crónica de sucesos del día y contará con la colaboración de los periodistas especializados Alejandro Requeijo, Mayka Navarro, Dani Montero, Javier Chicote, Luis Rendueles, Vanesa Lozano; del juez José Antonio Vázquez Taín; de los abogados penalistas, Juan Manuel Medina, Juanjo Ospina, Verónica Guerrero y Emilia Zaballos; de los médicos forenses Miguel Gaona y José Cabrera; y del representante del sindicato mayoritario de Mossos, Toni Castejón.

La sección El Aperitivo se ocupará de abordar todos los contenidos de corazón y comentar los realities de la cadena. Ana Rosa tomará el aperitivo a lo largo de la semana con Ainhoa Arteta, Alaska, Bibiana Fernández, Boris Izaguirre, Máximo Huerta, Antonio Rossi, Marisa Martín Blázquez, Paloma Barrientos, y los directores de las revistas Lecturas, Luis Pliego; Semana, Jorge Borrajo y Diez Minutos, Vicente Sánchez. Asimismo, Carlos Latre continuará aportando la nota de humor al programa y esta temporada seguirá interpretando a conocidos personajes de la política y la actualidad que han sido protagonistas de la noticia del día.

Alberto Nuñez Feijóo, invitado del estreno

Para el estreno de la nueva temporada, Ana Rosa Quintana recibirá de nuevo en el plató a Alberto Núñez Feijóo con el que abordará la actualidad política, social y económica de nuestro país. Además, contará con la visita de los presentadores de los programas de estreno de la semana en Telecinco: se reencontrará con Joaquín Prat, presentador de 'El tiempo justo' y con Santi Acosta, de 'El precio de…'. Con este último hablará de los contenidos de su primera entrega, una entrevista a Carolina Perles, exmujer de José Luis Ábalos, y adelantará en primicia algunos de los pasajes de los testimonios vertidos durante horas de grabación en torno a su experiencia y vivencia con el exsecretario de Organización del PSOE y exministro de Fomento.

Además, el próximo martes 9 de septiembre, el programa recibirá la visita de Leire Díez, exmilitante socialista, un día después de su citación en la comisión de investigación sobre el 'caso Koldo' en el Senado.