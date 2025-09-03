Patricia Pardo alza esta queja tras quitarle tiempo Telecinco en favor de Ana Rosa: "Las cosas como son"

Patricia Pardo ha conectado en directo con Joaquín Prat en 'Vamos a ver' tras presentarse, este miércoles, el nuevo programa con el que el periodista dará el salto a las tardes de Telecinco a partir del próximo lunes, 8 de septiembre. Titulado 'El tiempo justo', se trata de un magacín que reemplazará a 'Tardear', que concluye sus emisiones este viernes, y que combinará política, sucesos, corazón y realities entre las 15:45 y las 18:30 horas.

En primer lugar, Joaquín Prat ha desmentido que Lydia Lozano vaya a ser uno de los fichajes de su nuevo formato como así se ha deslizado en las últimas horas ante su gran retorno a Mediaset. "Lydia va a estar en 'De Viernes', no en 'El tiempo justo'", ha afirmado categóricamente el presentador.

A continuación, se ha pasado a comentar el nombre de esta nueva apuesta de Telecinco para revitalizar sus tardes, 'El tiempo justo', un tributo al padre de Joaquín Prat y un claro guiño al mítico programa de televisión que presentó en los 90: el concurso 'El precio justo'.

En ese momento, Patricia Pardo ha aprovechado para disparar un dardo a Mediaset: "Yo te iba a hacer una propuesta. Digo yo que cambiar los nombres de los programas no lo ves, ¿no? Porque en realidad la que va a tener el tiempo justo desde el lunes soy yo, las cosas como son".

Con estas palabras, la comunicadora gallega se ha quejado veladamente del gran recorte que va a sufrir 'Vamos a ver' el próximo lunes con el arranque del curso en Telecinco. Y es que 'El programa de Ana Rosa' ampliará su duración y pasará de finalizar a las 12:15 horas a hacerlo a las 13:30.

Así las cosas, 'Vamos a ver' con Patricia Pardo como titular solo se ofrecerá de 13:30 a 15:00 horas, reformulándose en una especie de 'Ya es mediodía', con actualidad y crónica social abordada en apenas 90 minutos. Es por ello que la periodista ha querido compartir ese lamento en directo.

"Bueno, vas a tener el tiempo justo para demostrar lo que has demostrado desde hace 15 o 20 años: lo enorme profesional que eres y que tú sola vas a tener el tiempo justo para capitanear esta nave. Coges el timón y ya tocaba que Patricia Pardo tuviese un programa en esta cadena", le ha replicado Joaquín Prat.

"Me da un poquito de pena porque es como separarme de mi familia, se me hace rarísimo", ha apuntado Pardo, pues también va a afrontar varias pérdidas en 'VAV' a partir de la próxima semana: "Yo pierdo a Óscar, nuestro director, a Alfonso y a ti Joaquín".

Y es que la de Joaquín Prat no es la única marcha a la franja vespertina de Telecinco. Óscar de la Fuente pasará a dirigir 'El tiempo justo' y Alfonso Egea será colaborador. "Nos hemos hecho una buena escabechina, sí", ha apostillado Prat antes de despedir la conexión.